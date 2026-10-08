Απόψε στις 21:00 στον Alpha!

Ποια η διαφορά της συγνώμης και της συγχώρεσης; Και θα μπορέσουν οι ήρωες του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» να φτάσουν στη συγχώρεση και να βρουν έναν κοινό τόπο, στον οποίο να μπορούν να συνυπάρξουν;

Οι απαντήσεις στο αποψινό επεισόδιο της αγαπημένης οικογενειακής σειράς του Alpa.

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ» - Επεισόδιο 66: «Συν-χώρεση»

Η Αγάπη εξηγεί στον Δημήτρη τις περιστάσεις που οδήγησαν στον χωρισμό τους. Θα είναι όμως αρκετά ικανοποιητική η εξήγηση ώστε να τη συγχωρέσει; Και μήπως η αναμόχλευση του παρελθόντος με την Αγάπη θα οδηγήσει και τον ίδιο σε θέση που να χρειαστεί να ζητήσει τη συγχώρεση της Ελένης;

Παράλληλα ο Ηρακλής ζητάει τη συμβουλή της Στέλλας για να κερδίσει τη συγχώρεση της Τζένης ενώ η Βιργινία κι η Τζένη συζητάνε για τις συγκρούσεις που δημιουργήθηκαν από τη συγκατοίκηση και γιατί δεν τις χωράει ο τόπος όταν βρίσκονται στριμωγμένες σε περιορισμένα περιβάλλοντα και καταλήγουν σε ορισμένα ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

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Κι ο Νίκος επιζητά τη συγχώρεση της Σοφίας για την απουσία του τον τελευταίο καιρό αλλά όταν μαθαίνει από την Ελπίδα ότι ο Γιάννης έχει έρθει να ζητήσει το χέρι της Ζωής, συνειδητοποιεί ότι ίσως η συγχώρεση που έχει πραγματικά ανάγκη η οικογένεια του πρέπει να προέλθει απ’ τον ίδιο.

Τι θα κάνουν η Βιργινία κι ο Νίκος όταν η Ζωή τους ανακοινώσει ότι θέλει να παντρευτεί και ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που κρύβεται πίσω απ’ αυτήν την ξαφνική απόφαση της;

Θα λυγίσει ο Δημήτρης στην επίθεση Αγάπης με τις καινούριες πληροφορίες που μαθαίνει απ’ το παρελθόν της;

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Θα βγάλουν άκρη η Βιργινία κι η Τζένη για το ποια φταίει για τα προβλήματα τους στη συγκατοίκηση και χρωστάει να ζητήσει συγνώμη από την άλλη;

{https://www.youtube.com/watch?v=d-oGG0kzISQ}

Σε ποια σημαντική απόφαση θα φτάσει ο Νίκος και πως;

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Ποια η διαφορά της «συγνώμης» από τη «συγχώρεση»;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!».