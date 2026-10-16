Όσα θα δούμε στα επεισόδια της νέας εβδομάδας από τη Δευτέρα 19 έως την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

Στα επόμενα επεισόδια της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», η σύγκρουση των δύο αδελφικών φίλων είναι προ των πυλών.

Μυστικά από το παρελθόν έρχονται στο φως, ενώ οι χειρισμοί και οι παρεμβάσεις τρίτων δημιουργούν ανασφάλεια και οδηγούν σε συναισθηματικές συγκρούσεις.

Ανάμεσα σε διλήμματα, απογοητεύσεις και δυνατά πάθη, οι ήρωες καλούνται να πάρουν καθοριστικές αποφάσεις, που θα επηρεάσουν τόσο τις σχέσεις τους όσο και τις ισορροπίες μεταξύ τους.

Από τη Δευτέρα 19 έως την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 22:00, στο MEGA.

Η Μαρκέλλα και ο Μανούσος παραδίνονται στο πάθος τους. Από εδώ και πέρα, τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Μιχάλης αρνείται να αποδεχτεί την απόφαση της Μαρκέλλας να χωρίσουν. Όταν εκείνη σκέφτεται να πάει στην Αθήνα να τον βρει, ο Μανούσος, χωρίς να γνωρίζει τι πραγματικά συμβαίνει, θυμώνει και προτίθεται να τα διαλύσει όλα.

Ο Σήφης, αν και διαλυμένος από το γεγονός ότι η σχέση του Μανούσου με τη Μαρκέλλα προχωράει, προσπαθεί να συμπαρασταθεί στον φίλο του.

Η Ελπίδα καταρρέει, καθώς βλέπει τον Νικήτα με μία γυναίκα, ενώ η Σοφία εξακολουθεί να κινείται παρασκηνιακά και ύπουλα.

Την ίδια στιγμή, το φλερτ ανάμεσα στον Φίλιππο και την Κλειώ εξελίσσεται.

«Δύο μαύρα πουκάμισα»: Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Επεισόδιο 16 (Δευτέρα 19 Οκτωβρίου)

Η Μαρκέλλα και ο Μανούσος ζουν μια μέρα με απόλυτη ξεγνοιασιά, όμως ένα μήνυμα που έρχεται από τον Μιχάλη απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα. Την ίδια ώρα, η Σοφία καλεί την πρώην κοπέλα του Νικήτα, με σκοπό να επιστρέψει στη ζωή του, ώστε να απομακρύνει την Ελπίδα.

Ο Σήφης ανακαλύπτει κάτι σκοτεινό για τον άντρα της Μαρίας, ενώ η Ρίτα ξεπερνά κάθε όριο και οι αποφάσεις για τη βίαιη απομάκρυνσή της είναι πλέον επιβεβλημένες.

Η σύλληψη του ανθρώπου που λήστεψε τον Φίλιππο φέρνει ανακούφιση στη Χρυσελιά. Κι ενώ ο Μανούσος ετοιμάζεται να φύγει από τη δουλειά, η Μαρκέλλα αποφασίζει να πάει να τον βρει – αυτή τη φορά όμως με εντελώς διαφορετικές προθέσεις.

{https://www.youtube.com/watch?v=HiEXKZEfwCQ}

Επεισόδιο 17 (Τρίτη 20 Οκτωβρίου)

Η Μαρκέλλα και ο Μανούσος παραδίνονται στο πάθος τους και ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για τη σχέση τους.

Η Μαρκέλλα αποφασισμένη να σταματήσει κάθε επικοινωνία με τον Μιχάλη, του το ανακοινώνει. Εκείνος αρνείται να δεχτεί τον χωρισμό και δηλώνει ότι θα πάει να τη δει από κοντά.

Την ίδια ώρα, η Ελπίδα βλέπει τον Νικήτα με μια γυναίκα σε τρυφερή στιγμή και καταρρέει. Η Σοφία συνεχίζει να κινεί ύπουλα τα νήματα της ζωής του Νικήτα. Ο Σήφης ψάχνει το παρελθόν του Μαλεφάκη και βρίσκει γεγονότα που τον αναστατώνουν. Λίγο μετά, ο Μανούσος αποκαλύπτει στον Σήφη ότι η σχέση του με τη Μαρκέλλα προχώρησε. Από δω και πέρα, τίποτα δεν θα είναι ίδιο.

Επεισόδιο 18 (Πέμπτη 22 Οκτωβρίου)

Η Ελπίδα καταρρέει, όταν πιάνει τον Νικήτα να της λέει ψέματα για την πρώην κοπέλα του, ενώ η Σοφία φοβάται πως θα γίνει κάτι που θα της ανατρέψει όλα τα σχέδια. Παράλληλα, ο Σήφης βασανίζεται από τον ανεκπλήρωτο έρωτά του για τη Μαρκέλλα, τη στιγμή που ο Μανούσος συνειδητοποιεί ότι είναι ερωτευμένος μαζί της.

Η σύγκρουση των δύο φίλων είναι προ των πυλών, εκτός εάν ένας από τους δύο υποχωρήσει.

Η απόφαση της Μαρκέλλας να ταξιδέψει στην Αθήνα, θυμώνει τον Μανούσο κι ενώ είναι έτοιμος να διακόψει μαζί της, μια συζήτηση με τη Δέσπω φαίνεται να δίνει στη σχέση τους μια δεύτερη ευκαιρία.

Την ίδια στιγμή η Κλειώ ανακαλύπτει κάτι που θα ανατρέψει τα πάντα.

Επεισόδιο 19 (Παρασκευή 23 Οκτωβρίου)

Η ατμόσφαιρα ανάμεσα στην Μαρκέλλα και τον Μανούσο είναι ηλεκτρισμένη. Στη μέση βρίσκεται ο Σήφης, που προσπαθεί να σταθεί στον φίλο του, ενώ μέσα του είναι διαλυμένος, γιατί δεν μπορεί να καταπολεμήσει τα συναισθήματά του για τη Μαρκέλλα.

Όταν η Μαρκέλλα βλέπει το δημοσίευμα για τον επικείμενο γάμο του Μιχάλη, του τηλεφωνεί οργισμένη και τελειώνει οριστικά μαζί του. Παράλληλα, η Ελπίδα αντιμετωπίζει τον Νικήτα, που της παραδέχεται πως η κοπέλα που τον είδε μαζί, είναι η πρώην του και τον διεκδικεί.

Ο Νικήτας καλείται να της δώσει μια απάντηση, από την οποία θα εξαρτηθούν τα πάντα. Εν τω μεταξύ, το φλερτ του Φίλιππου και της Κλειώς εξελίσσεται, ενώ λίγο αργότερα, η Μαρκέλλα πηγαίνει στον Μανούσο, αποφασισμένη να μην τον χάσει από τη ζωή της.