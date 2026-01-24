Η Αθήνη χαστούκισε μπροστά στις κάμερες την Δήμητρα Λιάνη, ενώ εκείνη υπέγραφε τα βιβλία της, προκαλώντας σοκ και έντονη δημόσια συζήτηση.

Σε ηλικία 77 ετών πέθανε η Αναστασία Αθήνη, πρόσωπο που έμεινε χαραγμένο στη μνήμη μετά το επεισόδιο του 1997 στη Στοά του Βιβλίου κατά της Δήμητρας Λιάνη Παπανδρέου.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Κυριακή στις 11:00 το πρωί, στο Μοναστηράκι Βόνιτσας, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη, σύμφωνα με πληροφορίες από την τοπική κοινωνία.

Το χαστούκι που έμεινε στην ιστορία

Το περιστατικό που καθόρισε τη δημόσια εικόνα της Αναστασίας Αθηνή σημειώθηκε στις 10 Οκτωβρίου 1997, κατά τη διάρκεια παρουσίασης βιβλίου στη Στοά του Βιβλίου.

Η ίδια, γνωστή και ως Νατάσα Αθήνη–Τσούνη, στάθηκε υπομονετικά στην ουρά, μέχρι να φτάσει απέναντι από τη Δήμητρα Λιάνη.

Τότε, σύμφωνα με μαρτυρίες, δήλωσε ότι «δεν καταδέχεται να πάρει το βιβλίο» και αμέσως μετά τη χαστούκισε. Το στιγμιότυπο καταγράφηκε από τηλεοπτικές κάμερες και μεταδόθηκε σε ολόκληρη τη χώρα, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η δικαστική εξέλιξη και η ενασχόληση με την πολιτική

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη και το 1999 η Αναστασία Αθηνή καταδικάστηκε σε επτά μήνες φυλάκισης. Άσκησε έφεση και τελικά η ποινική δίωξη έπαυσε, ωστόσο της επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή που επηρέασε την υπηρεσιακή της εξέλιξη στο ΣΔΟΕ, όπου εργαζόταν ως υπάλληλος της Οικονομικής Αστυνομίας.

Μετά το επεισόδιο, η Αναστασία Αθηνή επιχείρησε να παραμείνει ενεργή στον δημόσιο χώρο, επιχειρώντας να ασχοληθεί με την πολιτική.

Συμμετείχε μάλιστα ως υποψήφια σε αυτοδιοικητικές εκλογές με τον ΛΑ.Ο.Σ., χωρίς ωστόσο να αποκτήσει διαρκή πολιτική παρουσία.

Το χαστούκι του 1997 μετατράπηκε σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της τηλεοπτικής Ελλάδας των ’90s, συμπυκνώνοντας την ένταση, την προσωποποίηση της πολιτικής αντιπαράθεσης και τον ρόλο των media εκείνης της περιόδου.

{https://www.youtube.com/watch?v=SfHsYfNXtxQ}