Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η ηθοποιός δάγκωσε κάποιον: στο παρελθόν έχει δαγκώσει την Κέιτ Μος, τη Σιένα Μίλερ και τον Σεθ ΜακΦάρλαν.

Η ηθοποιός Selma Blair συνελήφθη καθώς φέρεται να χτύπησε μία αεροσυνοδό και να δάγκωσε μία άλλη κατά τη διάρκεια πρόσφατης πτήσης με τη Delta Airlines.

Η ηθοποιός, φέρεται να επιτέθηκε στις αεροσυνοδούς επειδή δεν την άφησαν να ανοίξει την πόρτα του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της πτήσης Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το TMZ, το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή σε πτήση προς το Διεθνές Αεροδρόμιο του John F. Kennedy.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι δύο αεροσυνοδοί είχαν τραύματα και η μία χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Μετά το περιστατικό η Blair συνελήφθη και μεταφέρθηκε και εκείνη στο νοσοκομείο για ιατρική εκτίμηση ενώ παραμένει κρατούμενη καθώς το FBI διερευνά το περιστατικό.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Blair δαγκώνει

Ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που η ηθοποιός έχει δαγκώσει κάποιον. Κατά ομολογία της, στα απομνημονεύματά της «Mean Baby: A Memoir of Growing Up» που κυκλοφόρησε το 2022, η Blair είχε δαγκώσει στο παρελθόν την Κέιτ Μος, τη Σιένα Μίλερ και τον Σεθ ΜακΦάρλαν.

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Το περιστατικό με την Μίλερ έγινε το 2006 στην πρώτη συνάντηση των δύο γυναικών στο Chateau Marmont.

«Έτσι άρπαξα το χέρι της και τη δάγκωσα, σαν να ήταν μήλο» έγραψε στα απομνημονεύματά της. «Ακόμα και την ώρα που κρατούσα τον πήχη της στο στόμα μου, ένιωθα αποτροπιασμό για τον εαυτό μου. Σκεφτόμουν: "Σε τι μπλέχτηκα; Σε τι μπλέχτηκε εκείνη; Είναι απαράδεκτη συμπεριφορά"». Σύμφωνα με την Βlair, η Μίλερ αντιμετώπισε το παράξενο αυτό περιστατικό με χιούμορ και δεν την έκανε να νιώσει ντροπή.

Ανάλογο ήταν και το περιστατικό με τον ΜακΦάρλαν, επίσης στην πρώτη τους συνάντηση. «Ένιωσα δέος μπροστά σε έναν διάσημο», είχε γράψει. «Τι κάνω σε δημόσιες περιστάσεις όπου θαυμάζω κάποιον, αλλά νιώθω ότι δεν έχω τίποτα ουσιαστικό να προσφέρω στην παρέα; Τον δάγκωσα στο χέρι. "Ώπα!" φώναξε. "Αυτό πόνεσε πολύ"».

Το τρίτο περιστατικό, τότε που δάγκωσε την Κέιτ Μος πήρε άσχημη τροπή όταν το supermodel αρχικά γέλασε, σπρώχνοντάς την. Αλλά η Blair επέμεινε και δάγκωσε ξανά το δάχτυλό της, αυτή τη φορά πιο δυνατά.

«Τη δεύτερη φορά, δεν γέλασε και φώναξε: "Αυτό πόνεσε πάρα πολύ!"». Στη συνέχεια, η Κέιτ Μος τη χτύπησε στην πλάτη, άρπαξε τον αντίχειρα της ηθοποιού και «τον δάγκωσε με δύναμη».

Όσο για τον λόγο που η Blair νιώθει την ανάγκη να δαγκώνει άλλους, η ίδια είχε γράψει ότι αυτό πυροδοτείται από το αίσθημα ότι «κατακλύζεται» από συναισθήματα σε «κοινωνικές περιστάσεις».

Με πληροφορίες του TMZ/Page Six