Η παρέμβαση έρχετα ως απάντηση στη ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου και αποσκοπεί στο να περιορίσει τις επιπτώσεις στα νοικοκυριά και στους επαγγελματίες.

Νέα παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δρομολογεί η κυβέρνηση, με στόχο να περιορίσει το κόστος για νοικοκυριά και επαγγελματίες μπροστά στην έναρξη της χειμερινής περιόδου. Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπεται επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην εγχώρια αγορά από τις 15 έως και τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Η παρέμβαση έρχεται, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, ως απάντηση στη ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου και αποσκοπεί στο να περιορίσει τις επιπτώσεις στα νοικοκυριά και στους επαγγελματίες. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα ευάλωτα νοικοκυριά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που βρίσκονται περισσότερο εκτεθειμένα στις αυξημένες ενεργειακές δαπάνες.

Η επιδότηση δεν προβλέπεται να καταβάλλεται ως επίδομα απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του καταναλωτή. Ο μηχανισμός σχεδιάζεται στην αλυσίδα διάθεσης του καυσίμου, ώστε το οικονομικό όφελος να φθάνει τελικά στην τιμή που πληρώνει ο πολίτης. Η ίδια η ανάλυση της ρύθμισης αναφέρει ότι στόχος είναι η μετακύλιση του συνόλου του οφέλους στους τελικούς καταναλωτές, ενώ τα διυλιστήρια και οι εταιρείες εμπορίας λειτουργούν ως ενδιάμεσοι φορείς μεταφοράς της ενίσχυσης.

Η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης θα καθοριστεί με ΚΥΑ

Το ακριβές ύψος της επιδότησης ανά λίτρο, ωστόσο, δεν «κλειδώνει» με την τροπολογία. Θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης. Με την ίδια απόφαση θα προσδιοριστούν η διαδικασία χορήγησης της επιδότησης, ο μηχανισμός εκκαθάρισης και οι υπόλοιπες τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που συνοδεύει την τροπολογία, η σχετική υπουργική απόφαση θα πρέπει να εκδοθεί πριν από τις 15 Οκτωβρίου, δηλαδή πριν αρχίσει η περίοδος εφαρμογής της επιδότησης.

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Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η επιδότηση θα υπολογίζεται στην αξία των τιμολογίων πώλησης προ ΦΠΑ και θα αφορά τις ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης που διατίθενται στην εσωτερική αγορά. Ως δικαιούχοι της επιδότησης αναφέρονται τα διυλιστήρια, οι εταιρείες με άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α που εισάγουν πετρέλαιο θέρμανσης και οι κάτοχοι άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης που πραγματοποιούν εισαγωγές.

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος του μέτρου δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση συνεπειών, θα εξαρτηθεί από τον συνολικό αριθμό των λίτρων πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθούν στην αγορά κατά την περίοδο εφαρμογής της επιδότησης.