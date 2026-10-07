Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, οι συμφωνίες με προμηθευτές και σούπερ μάρκετ και οι πρωτοβουλίες για μειώσεις τιμών δεν κατάφεραν να ανακόψουν ουσιαστικά τις αυξήσεις.

Μη επιτυχημένη αποδεικνύεται στην πράξη η κυβερνητική πολιτική για την ανάσχεση της ακρίβειας στα τρόφιμα, καθώς παρά τις διαδοχικές παρεμβάσεις οι ανατιμήσεις συνεχίζονται και σε αρκετές βασικές κατηγορίες είναι σημαντικά μεγαλύτερες από εκείνες της Ευρωζώνης.

Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, οι συμφωνίες με προμηθευτές και σούπερ μάρκετ και οι πρωτοβουλίες για μειώσεις τιμών δεν κατάφεραν να ανακόψουν ουσιαστικά τις αυξήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, σε 18 από τις 33 βασικές κατηγορίες τροφίμων οι τιμές στην Ελλάδα τον Αύγουστο ήταν υψηλότερες από τον Ιανουάριο, με τις ανατιμήσεις να φτάνουν έως το 12%. Στην Ευρωζώνη οι μεγαλύτερες αυξήσεις περιορίστηκαν περίπου στο 6%.

Ενδειτική η σύγκριση

Η σύγκριση είναι ενδεικτική της περιορισμένης αποτελεσματικότητας των μέτρων. Το γιαούρτι ανατιμήθηκε στην Ελλάδα περίπου 4%, έναντι μόλις 1% στην Ευρωζώνη, τα εσπεριδοειδή 12% έναντι 5%, ενώ στα αλλαντικά η αύξηση πλησίασε το 4%, την ώρα που στην Ευρωζώνη οι τιμές παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες.

Την ίδια στιγμή, παραμένουν μεγάλες οι αποκλίσεις στις τιμές ίδιων προϊόντων πολυεθνικών. Βρεφικό γάλα πωλείται στην Ελλάδα περίπου 28,5 ευρώ το κιλό, έναντι 17 ευρώ στο Βέλγιο, ενώ συγκεκριμένα δημητριακά κοστίζουν σχεδόν 11 ευρώ το κιλό στην Ελλάδα και περίπου 6 ευρώ στην Ιταλία.

Η υποχώρηση των τιμών σε λαχανικά και ελαιόλαδο βελτιώνει τη συνολική εικόνα, χωρίς όμως να αναιρεί τη μεγάλη επιβάρυνση των προηγούμενων ετών. Οι τιμές των τροφίμων βρίσκονται περίπου 33% υψηλότερα από τον Σεπτέμβριο του 2021, έναντι 31% στην Ευρωζώνη.

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Προοπτική αυξήσεων

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η προοπτική νέων αυξήσεων. Στις αρμόδιες αρχές έχουν ήδη γνωστοποιηθεί τιμοκατάλογοι με ανατιμήσεις έως 15% σε γαλακτοκομικά, τυροκομικά και αρτοσκευάσματα.

Η κυβέρνηση αφήνει πλέον ανοικτό το ενδεχόμενο πρόσθετων παρεμβάσεων. Η συζήτηση για νέα μέτρα, ωστόσο, αποτελεί και έμμεση παραδοχή ότι το υφιστάμενο πλέγμα πολιτικών δεν πέτυχε τον βασικό του στόχο: να ανακόψει αποτελεσματικά την ακρίβεια και να προστατεύσει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.