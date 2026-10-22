Η νέα ενέργεια εντάσσεται στη στρατηγική της Air France για την παροχή υψηλού επιπέδου ταξιδιωτικών εμπειριών.

Το επόμενο ταξίδι γίνεται ακόμη πιο προσιτό για τους ταξιδιώτες που αναχωρούν από την Ελλάδα, καθώς η Air France προσφέρει έκπτωση 80 ευρώ στην επόμενη πτήση προς οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου της.

Η προσφορά ισχύει για κρατήσεις που πραγματοποιούνται έως τις 30 Οκτωβρίου 2026, με ημερομηνίες ταξιδιού έως τις 30 Ιουνίου 2027, και αφορά ναύλους από 220 ευρώ, εξαιρουμένων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων.

Από τις ευρωπαϊκές μητροπόλεις και τη Βόρεια και Νότια Αμερική έως την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ασία-Ειρηνικό, οι ταξιδιώτες μπορούν να αξιοποιήσουν την έκπτωση για να σχεδιάσουν την επόμενη απόδραση ή το επαγγελματικό τους ταξίδι, επιλέγοντας ανάμεσα σε ένα ευρύ φάσμα προορισμών.

Η εξαργύρωση γίνεται εύκολα, κατά τη διαδικασία της κράτησης μέσω του airfrance.gr . Με την εισαγωγή του κωδικού AFGRAUTUMN στο πεδίο «Enter a voucher or discount code» κατά το στάδιο πληρωμής, η έκπτωση αφαιρείται αυτόματα από τον καθαρό ναύλο, εφόσον πληρούνται οι όροι της προσφοράς.

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Η προσφορά ισχύει για ταξίδια σε Economy, Premium και Business Class και καλύπτει πτήσεις που εκτελούνται από τις Air France και KLM, αλλά και με άλλες συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρείες.

Η νέα ενέργεια εντάσσεται στη στρατηγική της Air France για την παροχή υψηλού επιπέδου ταξιδιωτικών εμπειριών, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των σύγχρονων ταξιδιωτών για άνεση, ευελιξία και ποιότητα υπηρεσιών — και καθιστώντας το σύνολο του δικτύου της πιο προσιτό στους επιβάτες από την Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.airfrance.gr