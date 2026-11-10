Μία γυναίκα 80 ετών ακολούθησε ένα πρόγραμμα γυμναστικής δύο ασκήσεων και είδε το σώμα της να αλλάζει.

Η διατήρηση της μυϊκής δύναμης και της καλής φυσικής κατάστασης, είναι κάτι που απασχολεί όλο και περισσότερους ανθρώπους σε κάθε φάση της ζωής τους.

Φυσικά, με την πάροδο του χρόνου, κάτι τέτοιο κρίνεται απαραίτητο, καθώς η σωματική άσκηση ενισχύουν την κινητικότητα του ατόμου.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, σύμφωνα με το womenshealthmag.com, αποτελεί και μία 80χρονη γυναίκα που εξακολουθεί να γυμνάζεται με την καθοδήγηση της κόρης της, που είναι προπονήτρια.

Η ίδια, δεν χρησιμοποιεί βάρη ή άλλα εξαρτήματα, αντίθετα, εκτελεί τις απαραίτητες ασκήσεις αποκλειστικά με το βάρος τους σώματός της.

Όπως αποκάλυψε και η κόρη της σε δημοσίευσή της στα social media, πρόκειται για μία ιδιαίτερα δραστήρια γυναίκα, η οποία μπορεί να εκτελεί κάμψεις, διατηρώντας τη μυϊκή δύναμη και την ανεξαρτησία της στην καθημερινότητά της.

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Οι δύο σωματικές ασκήσεις που μπορούν να σας βοηθήσουν να παραμείνετε δυνατοί και ανεξάρτητοι

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, η προπονήτρια και κόρη της 80χρονης, παρουσίασε δύο ασκήσεις που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση του σώματος.

1. Floor to standing – Σήκωμα από το έδαφος

Για να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη άσκηση, η 80χρονη γυναίκα, χρησιμοποιεί αποκλειστικά το βάρος τους σώματός της, ξεκινώντας από την ξαπλωτή θέση.

Στη συνέχεια, περνά σε καθιστή θέσει, έπειτα στέκεται στα γόνατα και στην πορεία σηκώνεται όρθια.

Η άσκηση, ενεργοποιεί τον κορμό και τα πόδια, ενώ παράλληλα εξασκεί την ισορροπία και την κινητικότητα του σώματος.

2. Push-ups – Κάμψεις

Πρόκειται για μία από τις πιο συνηθισμένες ασκήσεις, οι οποίες όμως μπορεί να δυσκολεύουν τους ασκούμενους με την πάροδο του χρόνου. Στην προκειμένη περίπτωση, η 80χρονη γυναίκα, στέκεται σε θέση σανίδας, με τα χέρια να είναι λίγο πιο ανοιχτά από το άνοιγμα των ώμων. Στη συνέχεια, λυγίζει τους αγκώνες της και πιέζει ώστε να επιστρέψει στην αρχική της θέση.

Η συγκεκριμένη άσκηση ενισχύει κυρίως τα χέρια και τον κορμό.