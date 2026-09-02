Στελέχη της ΕΥΠ παγιδεύτηκαν ή στοχοποιήθηκαν με το παράνομο λογισμικό Predator, αναφέρει ο δικηγόρος θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσσές.

Στα στελέχη της ΕΥΠ που έγιναν στόχος του παράνομου λογισμικού Predator αναφέρεται με νέα ανάρτησή του ο δικηγόρος θυμάτων παρακολουθήσεων, Ζαχαρίας Κεσσές.

Μετά τη μήνυση που κατέθεσε χθες το εν ενεργεία στέλεχος της ΕΥΠ, Γιάννης Παπαδόπουλος, για την παγίδευσή του με Predator, ο κ. Κεσσές σημειώνει ότι ακόμα πέντε στελέχη της υπηρεσίας όπως και η εισαγγελέας Β. Βλάχου που επόπτευε την ΕΥΠ βρέθηκαν στο στόχαστρο με το κακόβουλο λογισμικό.

«Το περιεχόμενο και ο χρονισμός των μηνυμάτων καταδεικνύουν σταδιακή διαρροή και γνώση πληροφοριών που συνδέονταν άμεσα με την εσωτερική λειτουργία, τη στελέχωση και την επιχειρησιακή δράση της ΕΥΠ», αναφέρει ο κ. Κεσσές και σημειώνει ότι απαιτείται πλήρη διερεύνηση καθώς η ΕΥΠ υπέστη κατασκοπευτική διείσδυση και η εθνική ασφάλεια εκτέθηκε.

{https://x.com/ZacKesses/status/2095020237523460367}

Η ανάρτηση του Ζαχαρία Κεσσέ

Η ΕΥΠ υπέστη κατασκοπευτική διείσδυση και εξαιρετικά σοβαρή παραβίαση της εσωτερικής της ασφάλειας μέσω του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παγιδεύτηκαν ή στοχοποιήθηκαν τουλάχιστον:

• η Εισαγγελέας που επόπτευε την ΕΥΠ, Β. Βλάχου

• ο Α΄ Υποδιοικητής, Β. Γκρίζης

• ο Διευθυντής Ασφαλείας, Α. Παπαγεωργίου

• ο προϊστάμενος του τμήματος Αντικατασκοπείας της Πάτρας, Γ. Παπαδόπουλος

• η πρώην διοικήτρια της μονάδας Κομοτηνής-Ξάνθης Α. Ρούσσου

• η υπηρετούσα στη Διεύθυνση Κυβερνοχώρου αλλά και σε άλλα κρίσιμα πόστα , Μ. Σάκαλη

Δεκάδες μηνύματα χρησιμοποιήθηκαν για την εγκατάσταση του Predator, την επιμόλυνση των συσκευών τους και σε ορισμένες περιπτώσεις, την παράταση της μόλυνσης.

Το περιεχόμενο και ο χρονισμός των μηνυμάτων καταδεικνύουν σταδιακή διαρροή και γνώση πληροφοριών που συνδέονταν άμεσα με την εσωτερική λειτουργία, τη στελέχωση και την επιχειρησιακή δράση της ΕΥΠ.

Όλως ενδεικτικά: