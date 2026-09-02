Η ανήλικη εξαφανίστηκε χθες από το Αγρίνιο.

Συναγερμός έχει σημάνει στο Αγρίνιο για την εξαφάνιση της 15χρονης Παναγιώτας, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί το μεσημέρι της Τρίτης.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 2/9/26 για την εξαφάνιση της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Παναγιώτα Π. έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε άσπρη κοντομάνικη μπλούζα, γαλάζιο τζιν παντελόνι, άσπρα αθλητικά παπούτσια και κρατούσε κίτρινη τσάντα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ