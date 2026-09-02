Σε υψηλούς τόνους ξεκίνησε η συνεδρίαση της Βουλής ενόψει της ψηφοφορίας για την πλήρωση της θέσης του Ε’ Αντιπροέδρου από την Έλενα Ακρίτα.

Στην κρίση της Ολομέλειας τίθεται σήμερα, στις 12:30, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την πλήρωση της θέσης του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής από την Έλενα Ακρίτα. Η ψηφοφορία θα είναι φανερή και ονομαστική. Η Νέα Δημοκρατία έχει δηλώσει ότι δεν θα στηρίξει τη συγκεκριμένη πρόταση γιατί διαφωνεί με το πρόσωπο που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Με την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης της Ολομέλειας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, χαρακτήρισε «αξιοθρήνητη την πλειοψηφία που μπροστά στο πολιτικό κόστος δεν υπολογίζει τίποτα» και ζήτησε, αν και δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό, να προηγηθεί συζήτηση στην Ολομέλεια για αυτό το ζήτημα. «Πριν φτάσουμε στην ψηφοφορία θεωρώ δεοντολογική, ηθική και πολιτική υποχρέωση εφόσον για ανεξήγητο λόγο, και σπάνια να συμβαίνει αυτό, να χρειάζεται πιστοποιητικό μητσοτακικών φρονημάτων», είπε ο κ. Γιαννούλης και χαρακτήρισε «έωλες, αμετροεπείς, μισογυνικές και αντικοινοβουλευτικές» τις δικαιολογίες που προβάλλει η κυβερνητική πλειοψηφία για να ανατραπεί ο κανόνας δικαίου, τα κόμματα να προτείνουν αντιπροέδρους. Όπως ανέφερε, από το 1843 που ζητήθηκε να έχει Σύνταγμα και κανόνες η χώρα, είναι ηθική, δεοντολογική η υποχρέωση της πλειοψηφίας να σέβεται οριζόντια τα δικαιώματα της μειοψηφίας. «Και σε αυτό η κυβέρνηση έχει πετύχει να ευτελίσει την κοινοβουλευτική δράση σε σημείο να θυμηθούμε τις ψηφοφορίες για τη διερεύνηση ευθυνών Βορίδη, Αυγενάκη. Τουλάχιστον σήμερα ας σωθούν τα προσχήματα έστω και την τελευταία στιγμή», σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, τόνισε ότι θα γίνει όση συζήτηση χρειαστεί για την εκλογή ή μη αντιπροέδρου της Βουλής. Προέτρεψε, όμως, τον κ. Γιαννούλη να διαβάσει τον Κανονισμό της Βουλής, ο οποίος ορίζει ότι τα κόμματα, κατά τάξη μεγέθους, δύνανται να προτείνουν και η Ολομέλεια αποφασίζει. «Θα μπορούσαμε ίσως σε επικείμενη αλλαγή του Κανονισμού της Βουλής να προταθεί από κόμματα να καταργηθεί η διαδικασία της ψηφοφορίας και ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι να ορίζονται με αποφάσεις των κοινοβουλευτικών ομάδων, όπως γίνεται ο ορισμός των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Αυτήν τη στιγμή, όμως, όπως είναι ο Κανονισμός της Βουλής, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ολομέλειας να ψηφίσει "ναι" ή "παρών" επί των προτάσεων», επεσήμανε ο κ. Μηταράκης και πρόσθεσε πως στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, τρία κόμματα, και με αρνητικές ψήφους βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων, δεν εξέλεξαν αντιπροέδρους. Διευκρίνισε, δε, σε αυτό το σημείο, ότι αναφέρεται στην Πλεύση Ελευθερίας, στη "Νίκη" και στο κόμμα των "Σπαρτιατών". «Άρα, αυτό κύριε Γιαννούλη δεν είναι κάτι καινούργιο στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο. Επίσης, θέλω να σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ψηφίσει την προηγούμενη προτεινόμενη από το κόμμα σας αντιπρόεδρο της Βουλής, την κ. Όλγα Γεροβασίλη, η οποία έκανε μια εξαιρετική θητεία, από την εκλογή της μέχρι την ημέρα που αποφάσισε η ίδια να αποχωρήσει από το κόμμα σας. Όπως έχουμε ψηφίσει τον νυν προεδρεύοντα (σ.σ. στην έδρα ήταν ο Πάρις Κουκουλόπουλος), από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όπως έχουμε ψηφίσει τον αντιπρόεδρο που είχε προτείνει το ΚΚΕ. Επί της αρχής ψηφίζουμε τα πρόσωπα κατά την κρίση μας», υπογράμμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ και σημείωσε ότι ο βουλευτής έχει δικαίωμα γνώμης, η οποία δεν ελέγχεται. Μπορεί, δηλαδή, ο κάθε βουλευτής να κρίνει εάν ένα πρόσωπο έχει τα εχέγγυα να επιτελέσει τον ρόλο του αντιπροέδρου της Βουλής. «Αν θεωρείτε εσείς ότι οι βουλευτές δεν έχουν δικαίωμα γνώμης και κρίσης, τότε εσείς κύριε Γιαννούλη παραβιάζετε το γράμμα και το πνεύμα του Συντάγματος», ανέφερε ο κ. Μηταράκης.