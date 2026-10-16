«Ευάλωτοι άνθρωποι θα πετιούνται έξω από άθλια καταλύματα στα οποία προσφεύγουν και τα οποία τα διαθέτουν έλληνες και ξένοι δουλέμποροι, θα συλλαμβάνονται επί τόπου και θα απελαύνονται».

Σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον υπουργό Προστασίας Μιχάλη Χρυσοιχοΐδη και τη Νέα Αριστερά φέρνει η ρύθμιση για τα διαμερίσματα που ενοικιάζονται σε μετανάστες για τα βράδια ανά κρεβάτι.

«Αυτοί της Νέας Αριστεράς, οι συνεργάτες της ακροδεξιάς πριν από λίγα χρόνια και στην κυβέρνηση και στις πλατείες έχουν πολύ θράσος να απευθύνονται σε μένα με αυτό τον τρόπο γιατί εγώ υπερασπίζομαι τη δημοκρατία σε όλη μου τη διαδρομή και είναι τόσο αντι-νομικό και αντιφατικό αυτό που κάνουνε. Ας κοιτάξουνε το παρελθόν τους το τι κάνανε με την ακροδεξιά και πως συνεργάστηκαν και ας κοιτάξουν και με ποιο τρόπο συνυπήρχαν στις πλατείες την ώρα που η κοινωνία περνούσε μεγάλες κρίσεις» τόνισε ο Μιχάλης Χρυσιχοΐδης σήμερα στο ριαδιόφωνο των Παραπολιτικών.

Η απάντηση από τη Νέα Αριστερά ήρθε άμεσα σημειώνοντας: «Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σχεδιάζει ουσιαστικά την μετατροπή της αστυνομίας σε ένα ιδιότυπο «ελληνικό ICE». Όσα ανακοινώνει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη προδιαγράφουν σκηνές βιαιότητας σε γειτονιές της Αθήνας από τις διωκτικές αρχές. Ευάλωτοι άνθρωποι θα πετιούνται έξω από άθλια καταλύματα στα οποία προσφεύγουν και τα οποία τα διαθέτουν έλληνες και ξένοι δουλέμποροι, θα συλλαμβάνονται επί τόπου και θα απελαύνονται».

Νέα Αριστερά: Ο Χρυσοχοΐδης σχεδιάζει «ελληνικό ICE» - Οι «πλατείες» ακόμα τρομάζουν - Η κυβέρνηση χαΐδεύει και ενισχύει τον Κασιδιάρη

Μόλις μία ημέρα μετά το ακροδεξιό κρεσέντο του, στο πλαίσιο του οποίου στοχοποίησε μετανάστες ως «εγκληματογόνους», ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επιχείρησε σήμερα σε δηλώσεις και συνεντεύξεις του να εμφανίσει ένα ανθρωπιστικό και κοινωνικό προσωπείο με στόχο να καλλωπίσει τις ακροδεξιές αντιμεταναστευτικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Στην ουσία όμως τίποτα δεν αλλάζει.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σχεδιάζει ουσιαστικά την μετατροπή της αστυνομίας σε ένα ιδιότυπο «ελληνικό ICE». Όσα ανακοινώνει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη προδιαγράφουν σκηνές βιαιότητας σε γειτονιές της Αθήνας από τις διωκτικές αρχές. Ευάλωτοι άνθρωποι θα πετιούνται έξω από άθλια καταλύματα στα οποία προσφεύγουν και τα οποία τα διαθέτουν έλληνες και ξένοι δουλέμποροι, θα συλλαμβάνονται επί τόπου και θα απελαύνονται.

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Και όλα αυτά προς τέρψιν του ακροδεξιού ακροατηρίου. Έτσι, η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης «χαΐδεύουν» τον ναζί εγκληματία Κασιδιάρη και τελικά ενισχύουν τον ίδιο και την απάνθρωπη πολιτική του.

Η άμεση αντίδραση της Νέας Αριστεράς ενόχλησε τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη που έσπευσε να επαναφέρει την θεωρία των δύο άκρων και να αναπαράγει την γελοία ιστορία περί συνύπαρξης της Αριστεράς με την Ακροδεξιά στις «πλατείες». Είμαστε περήφανοι και περήφανες που βρεθήκαμε τότε στις πλατείες και τους δρόμους όλης της Ελλάδας, που διαδηλώσαμε ενάντια στην πολιτική της ακραίας λιτότητας, που σταθήκαμε εμπόδιο στην διάλυση της κοινωνίας.

Η ακροδεξιά, οι κάθε λογής φασίστες και οι εγκληματίες της Χρυσής Αυγής, αντίθετα, στέκονταν στο πλάι των σημερινών υπουργών της ΝΔ στα συλλαλητήρια για το Μακεδονικό, ενώ το κόμμα του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη αγκάλιαζε τις δολοφονικές επιθέσεις σε στελέχη της Αριστεράς τις προσπάθειες εισβολής των φασιστών στη Βουλή λίγα χρόνια αργότερα.

Η Αριστερά θα στέκεται πάντα απέναντι στον φασισμό και τους πολιτικούς που τον θρέφουν, στους δρόμους, στην κοινωνία, τους θεσμούς.