Ο Χρυσοχοΐδης «επέλεξε σήμερα να γίνει ο πολιτικός σπόνσορας των ναζί με τα κοστούμια».

Επίθεση κατά του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη με σκληρή γλώσσα εξαπέλυσε η Νέα Αριστερά, με χαρακτηρισμούς όπως «Κασιδιάρης με υπουργική θέση» και «πολιτικός σπόνσορας των ναζί με τα κοστούμια», μετά τις δηλώσεις που έκανε για τους μετανάστες.

«Ο ρατσιστικός λόγος» του υπουργού Προστασίας του Πολίτη λειτουργεί ως «εύφορο έδαφος πάνω στο οποίο φυτρώνουν οι φασίστες», υπογράμμισε η Νέα Αριστέρα. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης «είναι πλέον ανοικτά ένας Κασιδιάρης με υπουργική θέση», συμπλήρωσε.

«Ενώ καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες επιθέσεων και ρητορικής μίσους που θυμίζουν έντονα τις εποχές της ανενόχλητης δράσης των εγκληματιών της Χρυσής Αυγής, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επέλεξε σήμερα να γίνει ο πολιτικός σπόνσορας των ναζί με τα κοστούμια», τόνισε στην ίδια ανακοίνωση, για τη διάταξη που προανήγγειλε ο υπουργός, αναφορικά με τη μίσθωση και υπομίσθωση διαμερισμάτων στο κέντρο της Αθήνας όπου στοιβάζονται μετανάστες.

Παράλληλα, η Νέα Αριστερά κατηγόρησε την κυβέρνηση για ξενοφοβική πολιτική, την οποία «εφαρμόζει πρόθυμα» ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, οδηγώντας τους μετανάστες «στην αγκαλιά κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων».

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς κατά του Χρυσοχοΐδη

«Ενώ καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες επιθέσεων και ρητορικής μίσους που θυμίζουν έντονα τις εποχές της ανενόχλητης δράσης των εγκληματιών της Χρυσής Αυγής, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επέλεξε σήμερα να γίνει ο πολιτικός σπόνσορας των ναζί με τα κοστούμια.

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Αντί το υπουργείο του, η αστυνομία και η κυβέρνηση να φροντίσουν για να ανακοπεί ο κύμα φασιστική βίας που στοχεύει σε μετανάστες και αντιφασίστες, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη έδωσε σήμερα συνέντευξη στην οποία στοχοποίησε -όποιους άλλους- τους μετανάστες.

Με ρητορική που θύμιζε Χρυσαυγίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε νόμο κατά όσων μεταναστών στοιβάζονται σε διαμερίσματα για να διανυκτερεύσουν, είπε ότι υπάρχουν “αλλοδαποί που είναι εγκληματογόνοι, δεν ήρθαν εδώ για να εργαστούν, αλλά για να εγκληματούν”, ενώ προανήγγειλε την απέλαση ανθρώπων που δεν έχουν καν δικαστεί για αδικήματα που τους αποδίδονται.

Για το γεγονός ότι μετανάστες στοιβάζονται σε διαμερίσματα, περιθωριοποιούνται ή καταφεύγουν σε παράνομες πράξεις, ευθύνεται αποκλειστικά η ξενοφοβική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη που εφαρμόζει πρόθυμα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Οι άνθρωποι έρχονται στη χώρα μας αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, αλλά η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αποκλείει τους μετανάστες από την οικονομική ζωή και την εργασία με δικαιώματα, και τελικά τους οδηγεί στην αγκαλιά κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Ο ρατσιστικός λόγος του υπουργού Προστασίας του Πολίτη λειτουργεί ως εύφορο έδαφος πάνω στο οποίο φυτρώνουν οι φασίστες. Και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είναι πλέον ανοικτά ένας Κασιδιάρης με υπουργική θέση».

Χρυσοχοΐδης: Επιχειρήσεις στα διαμερίσματα ώστε να τους πετάξουμε έξω

Σε δηλώσεις του την Πέμπτη, στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε διάταξη για τις μισθώσεις και υπομισθώσεις διαμερισμάτων στο κέντρο της Αθήνας όπου διανυκτερεύουν μετανάστες, αλλά και επιχειρήσεις «ώστε να τους πετάξουμε έξω».

Στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας «υπάρχουν κάποιοι Έλληνες οι οποίοι διαθέτουν διαμερίσματα. Τα διαμερίσματα τα νοικιάζει ένας αλλοδαπός, ο οποίος χρεώνει κάθε βράδυ σε έναν φουκαρά αλλοδαπό από 10 έως 30 ευρώ για να κοιμηθεί στο διαμέρισμα αυτό. Αποτέλεσμα, να μαζεύονται σε ένα διαμέρισμα και 30 άτομα έναντι τιμήματος. Αντιλαμβάνεστε πώς μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι οι υπόλοιποι, οι ένοικοι της πολυκατοικίας που κατοικούν χρόνια εκεί», είπε αρχικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

«Φέρνουμε διάταξη προκειμένου να απαγορευθούν όλες αυτές οι μισθώσεις και υπομισθώσεις. Και οργανώνουμε επιχειρήσεις στα διαμερίσματα ώστε να τους πετάξουμε έξω. Να πάνε στην πατρίδα τους», συμπλήρωσε.

«Όσοι εγκληματούν και δεν προφυλακίζονται από τον εισαγγελέα, ακόμα κι αν έχει περιοριστικούς όρους, πρέπει να φύγει από την Ελλάδα», συνέχισε και πρόσθεσε ότι οι χώροι κράτησης για εκείνους που είναι υπό απέλαση «θα γεμίσουν με αυτούς που ήρθαν εδώ για να εγκληματούν».

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