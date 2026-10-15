Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε και στην αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου για τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, ιδιαίτερα όταν τα θύματα είναι ηλικιωμένοι ή ανήλικοι.

«Έχει μια έξαρση σαν επιδημία αυτόν τον καιρό», είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφερόμενος στο φαινόμενο των απατών, εκφράζοντας ωστόσο τη βεβαίωση ότι αυτό θα εξαφανιστεί, αναφερόμενος στις συνεχείς επιχειρήσεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Όπως είπε, υπάρχουν οργανωμένες ομάδες που έχουν στήσει τηλεφωνικά κέντρα μέσα σε σπίτια, από τα οποία πραγματοποιούν κλήσεις με στόχο την εξαπάτηση πολιτών. Αναφέρθηκε μάλιστα σε οκτώ Ρομά από τη Δυτική Αττική, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα κρατητήρια και πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πρόσφατα, το «ελληνικό FBI» είχε εξαρθρώσει σπείρα τηλεφωνικών απατών με οκτώ συλλήψεις και λεία που ξεπερνούσε τις 800.000 ευρώ.

«Έχει μια έξαρση σαν επιδημία αυτόν τον καιρό», είπε για το φαινόμενο των απατών, προσθέτοντας ότι τον ανησυχεί ιδιαίτερα και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη προσπάθεια για τον περιορισμό του.

«Κάποια στιγμή θα το εξαφανίσουμε, να είστε βέβαιοι γι' αυτό», ανέφερε, προειδοποιώντας ωστόσο ότι ακολουθεί μια ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση: το διαδικτυακό έγκλημα, όπου μέσα σε ελάχιστο χρόνο μπορούν να μετακινηθούν πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά.

Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στην αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου για τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, ιδιαίτερα όταν τα θύματα είναι ηλικιωμένοι ή ανήλικοι.

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Το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή, ενώ ο υπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο συνδυασμός των αστυνομικών επιχειρήσεων και της αυστηρότερης νομοθεσίας μπορεί να περιορίσει σημαντικά το φαινόμενο.

Στάθηκε επίσης στις περιπτώσεις ηλικιωμένων που διατηρούν μεγάλα χρηματικά ποσά ή τιμαλφή στα σπίτια τους, λέγοντας ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προστασία τους και από το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Marfin: «Η αναβάθμιση προήλθε από την ανάκριση»

Αναφερόμενος στην υπόθεση της Marfin και στη συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των τριών κατηγορουμένων, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε ότι η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου δεν αποτέλεσε απόφαση της Αστυνομίας.

«Αυτό προήλθε από ενέργειες και πρωτοβουλίες της ανάκρισης», είπε.

Όπως εξήγησε, η ΕΛ.ΑΣ. καταθέτει στην ανάκριση τα στοιχεία που της ζητούνται, καθώς και όσα προκύπτουν από τις εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ στη συνέχεια η αρμόδια ανακριτική αρχή αξιολογεί το υλικό.

Ο υπουργός χαρακτήρισε την επίθεση στη Marfin τρομοκρατική ενέργεια, διευκρινίζοντας ότι δεν αποδίδει ο ίδιος ποινική κατηγορία σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Αναφέρθηκε στην οργανωμένη επίθεση στο υποκατάστημα, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και κινδύνευσαν εργαζόμενοι που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο.

Εγκληματικότητα στο κέντρο της Αθήνας

Στη συνέχεια, ο υπουργός ρωτήθηκε για περιστατικά με μαχαίρια και για την κατάσταση σε περιοχές όπως η πλατεία Βικτωρίας και ο Άγιος Παντελεήμονας.

Για την επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα ανέφερε ότι η υπόθεση έχει εξιχνιαστεί, οι κατηγορούμενοι παραδόθηκαν και η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη Δικαιοσύνη. Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν ήδη προφυλακιστεί.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υποστήριξε ακόμη ότι στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με αλλοδαπούς που εμπλέκονται συστηματικά σε εγκληματική δραστηριότητα. Διευκρίνισε ότι η αναφορά του αφορά συγκεκριμένους παραβάτες και όχι τη μεγάλη πλειονότητα των αλλοδαπών που, όπως είπε, έχουν έρθει στην Ελλάδα για να εργαστούν. Τόνισε μάλιστα πως σύντομα η κατάσταση με τα σπίτια στα οποία στοιβάζονται 20 και 30 άτομα, θα αλλάξει.

Ο υπουργός αναφέρθηκε ακόμη σε συγκεντρώσεις αυτοκινήτων σε περιοχή της Αττικής, όπου, όπως περιέγραψε, οδηγοί μετέτρεπαν ουσιαστικά τον χώρο σε υπαίθριο κλαμπ, παίζοντας μουσική σε πολύ υψηλή ένταση από τα ηχοσυστήματα των οχημάτων τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πλαίσιο των αστυνομικών επιχειρήσεων έχουν κατασχεθεί 82 οχήματα.

Τι είπε για τις εκλογές και το ενδεχόμενο συνεργασιών

Η συζήτηση πέρασε στη συνέχεια στις επόμενες εθνικές εκλογές και στην πρόσφατη πολιτική συγκέντρωση του υπουργού στο Περιστέρι.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης απέρριψε την περιγραφή της συγκέντρωσης ως προσωπική «προεκλογική προετοιμασία», λέγοντας ότι ένας πολιτικός οφείλει να βρίσκεται διαρκώς σε επαφή με τους πολίτες. Αναφέρθηκε επίσης στη Δυτική Αθήνα και στις λαϊκές συνοικίες της περιοχής όπου πολιτεύεται.

Ερωτηθείς ποια συνεργασία θα προτιμούσε σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία, απέφυγε να επιλέξει μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και Νίκου Ανδρουλάκη.

Κατά τον ίδιο, το ερώτημα αυτή τη στιγμή είναι ποιο ποσοστό μπορεί να εξασφαλίσει η ΝΔ ώστε να υπάρξει σταθερή διακυβέρνηση. Σε περίπτωση που το εκλογικό αποτέλεσμα δεν δίνει αυτοδυναμία, είπε ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν τότε, με βάση τις ανάγκες της χώρας και την ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων.

Για τον χρόνο προσφυγής στις κάλπες ήταν κατηγορηματικός: «Οι εκλογές θα γίνουν όπως έχει υποσχεθεί ο πρωθυπουργός και όπως πρέπει να γίνεται στη δημοκρατία, στο τέλος της θητείας».

Εντολή για τους οπαδούς της Μπόρατς

Στο τέλος της συνέντευξης ο υπουργός ρωτήθηκε για επεισόδιο με οπαδούς της Μπόρατς Μπάνια Λούκα, η οποία αντιμετωπίζει απόψε τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για το Conference League.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι έχουν γίνει περίπου 10 συλλήψεις, έπειτα από διαπληκτισμούς μεταξύ οπαδών. Τόνισε ότι όσοι έχουν έρθει στην Ελλάδα με σκοπό να δημιουργήσουν επεισόδια δεν θα γίνουν ανεκτοί.

«Σε λάθος χώρα ήρθανε», είπε, προσθέτοντας ότι έχει ζητήσει από την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας όσοι δεν σκοπεύουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα «με ασφάλεια και ειρήνη» να απομακρυνθούν.

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