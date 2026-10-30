Η αποκάλυψη για τον γάμο στα 25 και την εγκυμοσύνη της πρώην συντρόφου του.

Σαφή θέση υπέρ των δικαιωμάτων των ομόφυλων ζευγαριών και των παιδιών που μεγαλώνουν σε οικογένειες με γονείς του ίδιου φύλου πήρε ο Χάρης Ρώμας, δηλώνοντας πως δεν έχει διαπιστώσει κανένα πρόβλημα σε παιδιά που μεγαλώνουν σε ομόφυλες οικογένειες.

Ο γνωστός ηθοποιός και δημιουργός μίλησε, μεταξύ άλλων, στην εκπομπή «Άνω Κάτω… Κοινωνία», για την παρένθετη μητρότητα, την προσωπική του ζωή, αλλά και τον γάμο που είχε κάνει σε ηλικία μόλις 25 ετών, αποκαλύπτοντας πως η τότε σύζυγός του είχε μείνει έγκυος, αλλά απέβαλε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να δημοσιοποιεί την έμφυλη ταυτότητά του, ενώ εξέφρασε τη συμφωνία του με τον θεσμό της παρένθετης μητρότητας.

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Ο γάμος στα 25 και η εγκυμοσύνη που κατέληξε σε αποβολή

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψή του για έναν άγνωστο μέχρι σήμερα γάμο που είχε πραγματοποιήσει σε ηλικία 25 ετών με συμφοιτήτριά του. Όπως εξήγησε, επρόκειτο για μια προσωπική υπόθεση, ενώ η σχέση τους ως παντρεμένο ζευγάρι διήρκεσε λίγο περισσότερο από δύο χρόνια.

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«Για να τα βγάζω πέρα δούλευα ως μπάρμαν και στα 25 παντρεύτηκα μια συμφοιτήτριά μου, ήταν πολύ προσωπική μου υπόθεση και κράτησε 2 χρόνια και κάτι. Θεώρησα ότι δεν θα είναι αυτό που θα μπορούσα να είμαι μια ολόκληρη ζωή μαζί. Είχε μείνει έγκυος και απέβαλε», εξομολογήθηκε.

Ο Χάρης Ρώμας αναφέρθηκε και στη ρήξη με τον πατέρα του, η οποία τον οδήγησε να φύγει από το πατρικό του σπίτι σε ηλικία 23 ετών. Όπως περιέγραψε, ο πατέρας του ήταν ένας επιτυχημένος έμπορος και καλλιεργημένος άνθρωπος, ο οποίος ήθελε ο γιος του να ακολουθήσει την Ιατρική. Ωστόσο, ο ίδιος επέλεξε διαφορετική επαγγελματική πορεία, ακολουθώντας την αγάπη του για την Τέχνη.

Η νέα σχέση και το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ακόμη πως βρίσκεται σε μια σχέση απόλυτης αγάπης και πλέον συγκατοικεί με τον σύντροφό του. Παρότι δεν επιθυμεί να παρουσιάσει δημόσια τον άνθρωπο που βρίσκεται στο πλευρό του, καθώς θεωρεί ότι κάτι τέτοιο θα εξέθετε και την άλλη πλευρά, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να παντρευτεί ξανά.

«Είμαι σε μια σχέση απόλυτης αγάπης, μένουμε μαζί αλλά δεν θα την παρουσίαζα ποτέ δημόσια, γιατί έτσι εκθέτεις και την άλλη πλευρά. Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απήχηση της δουλειάς του στις νεότερες γενιές

Στη διάρκεια της συνέντευξης, ο Χάρης Ρώμας μίλησε και για την επαγγελματική του διαδρομή, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα έργα του εξακολουθούν να έχουν απήχηση ακόμη και στις νεότερες γενιές.

«Η Τέχνη μου έχει απήχηση και σε νεότερες γενιές, που σημαίνει ότι αυτό που έφτιαξα είναι ακόμα φρέσκο, εφόσον λειτουργεί», σημείωσε.

Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία της ανάδειξης νέων δημιουργών, ενώ έδωσε τη δική του συμβουλή στους μαθητές του, προτρέποντάς τους να μην εγκλωβίζονται σε συγκεκριμένα πρότυπα και να αποφεύγουν τα «καλούπια», προκειμένου να αναπτύξουν τη δική τους καλλιτεχνική ταυτότητα.

Η αιχμηρή αναφορά στην πολιτική

Τέλος, αναφερόμενος στην ενασχόλησή του με τα κοινά, ο Χάρης Ρώμας σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την απήχηση που έχουν, όπως είπε, όσοι επιλέγουν να λένε στο κοινό όσα θέλει να ακούσει.

«Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων εκεί έξω που οι ηλίθιοι έχουν μεγάλη πέραση, τους λένε τα εύκολα πράγματα που θέλουν να ακούσουν. Αυτό που με κάνει ευτυχισμένο δεν είναι η πολιτική», ανέφερε.