Η αποκάλυψη που έκανε ο Χάρης Ρώμας.

Σε μια αποκάλυψη που δεν περιμέναμε για το «Κωνσταντίνου και Ελένης»- και σίγουρα θα χαροποιήσει πολλούς τηλεθεατές- προχώρησε ο Χάρης Ρώμας.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε στην εκπομπή Ι-stories ότι υπάρχει η ιδέα να επιστρέψει η αγαπημένη τηλεοπτική σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» που εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες σημειώνει τεράστια επιτυχία.

Όπως είπε ο Χάρης Ρώμας, το μπάτζετ που απαιτείται είναι πολύ υψηλό, και αν γίνει θα αφορά τη συνάντηση της Ελένης Βλαχάκη και του Κωνσταντίνου Κατακουζηνού σε μεγάλη ηλικία.

«Υπάρχει μια ιδέα να γίνει μια μίνι σειρά με το Κωνσταντίνου και Ελένης. Τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Όταν γίνει και αν γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι η συνάντηση αυτών των δυο ανθρώπων σε μεγάλη ηλικία» αποκάλυψε ο Χάρης Ρώμας.

