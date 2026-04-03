Ο Γιώργος Λιάγκας, αποκάλυψε ότι θα κάνει γκεστ εμφάνιση σε μία νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1.

Στη νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, «Σούπερ Ήρωες», αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του ο Γιώργος Λιάγκας, στο πλευρό του Γιάννη Μπέζου.

Όπως αποκάλυψε και ο ίδιος το πρωί της Παρασκευής 3 Απριλίου, πρόκειται για μία ξεχωριστή εμπειρία, ενώ βρέθηκε στο στούντιο για γυρίσματα αφού του ζητήθηκε από την παραγωγή αλλά και τον πρωταγωνιστή του «Σούπερ Μάρκετ».

Ο παρουσιαστής, εστιάζοντας στο ρόλο του Γιάννη Μπέζο, εξήγησε ότι πρόκειται για έναν «στριφνό ιδιοκτήτη» καταστήματος, με τον πρωταγωνιστή να «μεταμορφώνεται» την ώρα των γυρισμάτων.

«Είναι ωραία εμπειρία να δεις πώς παίζει ένας άνθρωπος… Μεταμορφώνεται. Πραγματικά εκείνη τη στιγμή δεν είχα απέναντί μου το Γιάννη Μπέζο, αλλά τον στριφνό ιδιοκτήτη του καταστήματος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας και αστειευόμενος ανέφερε ότι ο Γιάννης Μπέζος είχε περισσότερα λόγια από τον ίδιο.

