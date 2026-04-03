Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για τον Γιώργο Γαβριηλίδη που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1908.

Σαν σήμερα το 1908, γεννήθηκε ο Γιώργος Γαβριηλίδης, ένας από τους ηθοποιούς που χάρισε το δικό του λιθαράκι στην υποκριτική μέσα από τους ρόλους του στις ασπρόμαυρες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου και της Φίνος Φιλμ.

Άνηκε στη γενιά των ηθοποιών που στήριξαν τις ασπρόμαυρες ταινίες μέσα από τους δευτερεύοντες – αλλά εξίσου σημαντικούς ρόλους και δραστηριοποιήθηκε κυρίως κατά στις δεκαετίες του 1950 και 1960.

Συχνά, αναλάμβανε να φέρει εις πέρας ιδιαίτερα κωμικούς ή λαϊκούς ρόλους, ενώ έχει παίξει στο πλευρό της Ρένας Βλαχοπούλου, του Λάμπρου Κωνσταντάρα και του Θανάση Βέγγου.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή της και η Φίνος Φιλμ, έδωσε τη δική του χροιά μέσα από τον αριστοκρατικό του λόγο, τη φινέτσα του και το χιούμορ που τον διέκρινε.

Στην λεζάντα της ανάρτησης αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Με αριστοκρατικό λόγο, φινέτσα και ακαταμάχητο χιούμορ, ο Γιώργος Γαβριηλίδης δίκαια καταλαμβάνει μια από τις πρώτες θέσεις των δευτεραγωνιστών της Φίνος Φιλμ. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1908 και τον θυμόμαστε μέσα από αξέχαστους ρόλους στην FF».

{https://www.instagram.com/p/DWqQ_0JD3NP/}