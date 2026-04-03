Η Ελένη Ράντου, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό».

Μία σύντομη αλλά αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε η Ελένη Ράντου στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» και τη δημοσιογράφο Αναστασία Ζάρκα, που τη συνάντησε έξω από το θέατρο.

Η ηθοποιός, με αφορμή τη συζήτηση, μίλησε για τη σχέση της με το θέατρο και την τηλεόραση, δείχνοντας την προτίμησή της προς το θεατρικό σανίδι, χωρίς ωστόσο να αποκλείει την επιστροφή της στη μικρή οθόνη και τη συμμετοχή της σε κάποιο νέο πρότζεκτ.

Η ίδια, εξήγησε ότι στα πρώτα βήματα της καριέρας της ήταν ιδιαίτερα αγχωμένη όταν ανέβαινε στη σκηνή, κάτι που με την πάροδο του χρόνου έχει αλλάξει.

Παράλληλα, εστίασε στη σχέση που έχει με τον εαυτό της και την εικόνα της, ενώ τόνισε ότι επιθυμία της είναι να βρίσκεται σε πλήρη συμφιλίωση με το χρόνο, το πνεύμα και την εξωτερική της εμφάνιση.

«Πάντα έχει προτεραιότητα το θέατρο... Όλο λέω από την επόμενη, από την επόμενη (χρονιά). Θα πρέπει να με βρει σε μία παύση θεατρική που να πω ότι κοίταξε, πρέπει να αλλάξω λίγο περιβάλλον για να μην τρελαθώ...».

«Εδώ είναι χωρίς μοντάζ όλα, είναι όλα αληθινά, είναι όλα εκείνη την ώρα, που σημαίνει μια δυσκολία που από τη μία με κινητοποιεί τρομερά, από την άλλη λέω, όταν θα κουραστώ θα κάνω κάποια στιγμή. Ε, αν τότε θα υπάρχει και τίποτα να κάνω».

Σε ό,τι αφορά τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ο ένας τον άλλον λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή, η Ελένη Ράντου, απάντησε με χιούμορ: «Εμείς πια, όταν πηγαίνει ο ένας ή ο άλλος στη δουλειά, δεν λέμε ούτε καλή επιτυχία. Κουράγιο λέμε. Καλή δύναμη. Δηλαδή περισσότερο συμπονάμε τον άλλον που πάει στη δουλειά, παρά τον επιβραβεύουμε».

Σε άλλο σημείο μάλιστα, απάντησε στο ερώτημα της δημοσιογράφου σχετικά με το αν παρακολουθεί τον εαυτό της στις τηλεοπτικές επαναλήψεις. Όπως εξήγησε η ηθοποιός, αρχικά δεν μπορούσε να αντικρίζει τον εαυτό της στη μικρή οθόνη, καθώς δεν ήταν συμφιλιωμένη με την εικόνα της και έκρινε αυστηρά τη δουλειά της:

«Αν πέσω τώρα πάνω, δεν θα φάω τη φρίκη που… Γιατί γενικά δεν τα πάω καλά με το να βλέπω την αφεντιά μου, δεν μπορώ, ζορίζομαι. Τώρα τελευταία, επειδή έχω μεγαλώσει και επειδή αυτό το κορίτσι που βλέπω είναι αρκετά μακριά πια από μένα, έχω θαυμάσει αυτή την άγνοια κινδύνου ρε παιδί μου. Τι ωραία εποχή αυτή! Να μην ξέρεις τους κανόνες, και να μην σε νοιάζουν και οι κανόνες, και να είσαι τόσο ελεύθερος! Είχε μια ελευθερία εκείνη η ηλικία, να δοκιμάσεις, να φας τα μούτρα σου, να μην σε νοιάζουν οι συνέπειες. Τώρα δειλά - δειλά επιτρέπω στον εαυτό μου να μην αυτομαστιγώνεται… Δεν είναι ακριβώς αυστηρότητα…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhjcre2664m9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Και πρόσθεσε στη συνέχεια: «Έχω συνηθίσει στη θεατρική έκθεση. Όταν πρωτοξεκίνησα έτρεμα πριν βγω που πολύ φίλοι μου, μου έλεγαν να κάνω μία άλλη δουλειά… Πλέον έχει συμβεί το αντίθετο».

Τέλος, απαντώντας στο ερώτημα της ρεπόρτερ σχετικά με το πώς θα ήθελε να εξελιχθεί στο μέλλον, δήλωσε: «Να κρατηθεί.. όχι η εξωτερική μου εμφάνιση, αλλά το μυαλό μου και η πνευματικότητά μου, να κρατήσουν τη νεανικότητά τους. Αν το μυαλό δεν είναι νεανικό, όσα λίφτινγκ, όση γυμναστική και να κάνεις, έχεις μεγαλώσει άσχημα… Θέλω να μεγαλώνω όμορφα και συμφιλιωμένα…».