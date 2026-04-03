Οι επόμενες χώρες που θα ταξιδέψει ο Akylas στα πλαίσια του Eurovision promo tour του και η συνεργασία του με τον Φωκά Ευαγγελινό.

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Akylas στην Μαρία Ηλιάκη και στην κάμερα της εκπομπής «Νωρίς – νωρίς» της ΕΡΤ.

Ο 27χρονος καλλιτέχνης, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα έντονα συναισθήματα που βιώνει και στις προετοιμασίες, αποκαλύπτοντας παράλληλα τις επόμενες στάσεις του Eurovision promo tour του.

Μιλώντας στην παρουσιάστρια της ΕΡΤ – που βρέθηκε και στην κριτική επιτροπή του εθνικού τελικού – αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε πυρετώδη προετοιμασίες, ωστόσο έχει καταφέρει να εκπληρώσει ένα από τα παιδικά του όνειρα.

Σε ό,τι αφορά το promo tour, ο 27χρονος καλλιτέχνης ανέφερε: «Δεν σκέφτομαι καμία κούραση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος που το «τρέχουμε» τόσο πολύ και έχει παθιαστεί όλη η Ελλάδα, που ασχολείται παιδί μου ο κόσμος με την ελληνική συμμετοχή έξω και λένε «φέρ’ το»... Πήγαμε Φινλανδία, πήγαμε Σερβία, πήγαμε Σαν Μαρίνο, ο κόσμος μας αναγνωρίζει έξω και τραγουδάει το «Ferto», οπότε κάτι κάνουμε καλά παιδιά νομίζω, κάτι κάνουμε καλά…».

Συνολικά ο Akylas, στα πλαίσια της καμπάνιας προώθησης, έχει βρεθεί σε περίπου πέντε χώρες, ενώ όπως αποκάλυψε αναμένεται να ταξιδέψει ακόμη στο Μόναχο, στην Αγγλία, στο Άμστερνταμ και τη Ρουμανία.

Σε σχέση με την τελική εμφάνιση στη σκηνή της Βιέννης, το Μάιο, ο ερμηνευτής, αποκάλυψε ότι θα φοράει σκουφάκι, ωστόσο δεν θέλησε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τη βραδιά του τελικού.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εστίασε στη συνεργασία του με τον Φωκά Ευαγγελινό, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν «γλυκύτατο» άνθρωπο: «Η συνεργασία με τον Φωκά είναι καταπληκτική. Εγώ τον ήξερα μόνο από τις δουλειές του και τον θαύμαζα, αλλά δεν είχαμε γνωριστεί ποτέ, δεν ήξερα πώς είναι σαν άνθρωπος και είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος και είμαι τόσο ενθουσιασμένος με αυτό που έχουμε δημιουργήσει. Ο ίδιος αγαπάει πολύ και το πρότζεκτ. Έχουμε γίνει σαν οικογένεια νομίζω και αυτό που θα ζήσουμε εκεί πέρα, 17 μέρες όλοι μαζί... νιώθω ότι μετά θα έχω σοβαρή κατάθλιψη».

Και συνέχισε: «Μου λέει να το απολαύσω σίγουρα, που είναι το πιο σημαντικό… γιατί με βλέπει και ‘μένα τρελαμένο, είμαι συνέχεια στην πρίζα. Οπότε μου ‘χει πει αυτό, και ότι όσο κάνουμε πρόβες δεν έχεις να αγχώνεσαι για τίποτα. Θα το μάθεις, θα ‘ναι τέλειο, θα βγεις και δεν θα σε απασχολεί τίποτα».

Τέλος, απάντησε στα ερωτήματα της Μαρίας Ηλιάκη σχετικά με το πώς αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό: «Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι ανταγωνιστικά. Σίγουρα θέλουμε να το φέρουμε, αλλά προσπαθώ να το βλέπω και λίγο σαν ότι πάμε εκεί να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Και κατέληξε: «είναι πολύ μεγάλη η αλλαγή από εκεί που βρισκόμουν τον Σεπτέμβρη και το πού βρίσκομαι τώρα. Ζω το παιδικό μου όνειρο. Αυτό που συμβαίνει τώρα, δεν το είχα καν στο μυαλό μου ως ενήλικας. Τώρα ζω το όνειρο του μικρού Akyla και είμαι πάρα πολύ συγκινημένος και χαρούμενος που κάνω τόσο όμορφα πράγματα».

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα με το «Ferto», θα διαγωνιστεί στην βραδιά του Α’ Ημιτελικού, το Μάιο στη Βιέννη, με τον Akyla να ανεβαίνει στη σκηνή της Eurovision 4ος σε σειρά, αμέσως μετά από την Κροατία.