Τέλος φαίνεται να έχει λάβει η συνεργασία της Κλέλιας Ανδριολάτου με την Έλενα Χριστοπούλου. Η κίνηση που το αποδεικνύει.

Τίτλοι τέλους φαίνεται να έχουν επέλθει στη συνεργασία της ηθοποιού Κλέλιας Ανδριολάτου με την Έλενα Χριστοπούλου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τίνας Μεσσαροπούλου και την εκπομπή «Happy Day» του Alpha.

Σύμφωνα με το σχετικό απόσπασμα η ηθοποιός φαίνεται να έχει αφαιρέσει από το προφίλ της στο Instagram τον σύνδεσμο που αποδείκνυε τη συνεργασία της με το πρακτορείο μοντέλων που διατηρεί η μάνατζερ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Τίνα Μεσσαροπούλου, πρόκειται για μία συνεργασία χρόνων: «Η Κλέλια Ανδριολάτου ήτανε το πουλέν της Έλενας Χριστοπούλου και στο πρακτορείο μοντέλων που διατηρεί η τελευταία, στο In The Fab. Πολύ μαζί, πολύ σε όλα, μεγάλη αγάπη. Γιατί να σας θυμίσω ότι, το τελευταίο διάστημα, είχε αποχωρήσει και η Πηνελόπη Αναστασοπούλου. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια σύννεφα; Υπάρχει οριστική ρήξη;».

Σε άλλο σημείο μάλιστα, αποκάλυψε ότι από τα προφίλ των δύο γυναικών έχω αφαιρεθεί κοινές τους φωτογραφίες, ενώ καμία από τις δύο δεν θέλησε να δώσει περαιτέρω πληροφορίες: «Πάντως στο προφίλ της Κλέλιας Ανδριολάτου δεν αναφέρεται πουθενά το πρακτορείο μοντέλων της Έλενας, το In The Fab. Έχουν διαγραφεί και κάποιες φωτογραφίες, και στην Έλενα, και στο πρακτορείο, και στην Κλέλια Ανδριολάτου».

«Εμείς επικοινωνήσαμε και με τις δύο πλευρές… και με την Έλενα Χριστοπούλου, με την οποία εγώ έχω και μία επαφή… Και με την Κλέλια Ανδριολάτου. Καμία από τις δύο δεν θέλησε να απαντήσει».