Ξέσπασε η Τίνα Μεσσαροπούλου για το βίντεο που παρουσίασε χθες ο Γιώργος Λιάγκας στο «Πρωινό» με τις φωτογραφίες της πρώην συντρόφου του Στράτου Τζώρτζογλου.

Μία άβολη στιγμή σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 2 Απριλίου στον «αέρα» της εκπομπής «Το πρωινό», κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του Στράτου Τζώρτζογλου. Ο ηθοποιός ρωτήθηκε για το νέο συνοδό της πρώην συντρόφου του, Σοφίας Μαρίολα και φάνηκε ιδιαίτερα αμήχανος, με το Γιώργο Λιάγκα να απολογείται για το συγκεκριμένο απόσπασμα.

Ο παρουσιαστής, απολογήθηκε και δήλωσε ότι δεν είχε παρακολουθήσει το συγκεκριμένο βίντεο πριν προβληθεί στον «αέρα» και δεν γνώριζε το περιεχόμενό του.

Παρ’ όλα αυτά, το πρωί της Παρασκευής 3 Απριλίου, μέσα από την εκπομπή «Happy Day», η Τίνα Μεσσαροπούλου, θέλησε να εκφράσει την προσωπική της άποψη, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι επρόκειτο για μία ιδιαίτερα άβολη στιγμή.

«Με αυτό που είδα χθες εγώ, ντράπηκε κι η ντροπή. Εγώ κόντεψα να με πιάσουν τα κλάματα μαζί με το Στράτο τον Τζώρτζογλου, γιατί κι ο Στράτος Τζώρτζογλου ήταν σε μία τέτοια κατάσταση. Λοιπόν, το να λέει ο Γιώργος Λιάγκας ότι, «πω πω πω» βλέποντας το βίντεο… και να βλέπω μεταξύ τους όλους τους συνεργάτες να ανταλλάζουνε ματιές… και καλά δεν το ξέρανε…», ανέφερε αρχικά η δημοσιογράφος.

Και διερωτήθηκε: «Τότε οι συσκέψεις γιατί γίνονται το πρωί; Γιατί πάνε απ’ τα χαράματα για να κάνουν σύσκεψη; Για να μη συζητήσουν; Και άντε ο Γιώργος Λιάγκας μπορεί όντως να μην είχε δει το βίντεο. Δεν του είχε περιγράψει κάποιος από τους συνεργάτες του τι επρόκειτο να δείξουν στον αέρα;».

«Εγώ είδα ένα καλομονταρισμένο βίντεο, όπου παρουσιάζονταν οι φωτογραφίες, όπου απαντούσε, όπου ξανά επανερχόταν ο Στράτος Τζώρτζογλου στις φωτογραφίες κι έλεγε «τώρα που το λες ναι, όντως, φιλιέται… άρα το ξέρει, άρα δεν μου το ‘πε εμένα» και ξανά πάλι να επανέρχεται. Που σημαίνει ότι είχε γίνει ένα πολύ καλό μοντάζ».

Και πρόσθεσε μεταξύ άλλων: «Και ξαφνικά τελειώνει το βίντεο και έκπληκτος ο Γιώργος Λιάγκας ανακαλύπτει ότι «πω πω, εάν το ήξερα αυτό το βίντεο και το είχα δει…». Και γιατί το παίξανε τότε; Γιατί δεν το ‘κανε στον αέρα να πει παιδιά, σταματήστε αυτή την παρωδία -γιατί για παρωδία επρόκειτο- και δεν θέλω να το δω, είναι ντροπή για έναν άνθρωπο…».

