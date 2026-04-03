Έριξαν αυλαία για φέτος οι «Ράδιο Αρβύλα».

Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τον Γιάννη Σερβετά και τον Χρήστο Κιούση, για δύο περίπου δεκαετίες, παραμένουν μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της ελληνικής τηλεόρασης.

Τη φετινή σεζόν, από τον Νοέμβριο 2025 έως και τον Μάρτιο 2026, βρέθηκαν στην κορυφή της τηλεθέασης, καταγράφοντας μέσο όρο 16,2% στο δυναμικό κοινό 18-54, ενώ στο σύνολο του κοινού σημείωσαν μέσο όρο 17,1%.

Τις εκπομπές τους παρακολούθησαν, έστω και για 1’, κατά μέσο όρο περίπου 1.425.000 τηλεθεατές.

Σε μια πραγματικότητα που δοκιμάζει διαρκώς τα όριά μας, οι «Ράδιο Αρβύλα» παραμένουν πάντα παρόντες, επίκαιροι και αυθεντικοί. Μια δημιουργική δύναμη, που μέσα από τη σάτιρα και τον σχολιασμό, κρατάει το κοινό ενεργό, σκεπτόμενο και ουσιαστικά συνδεδεμένο με όσα συμβαίνουν γύρω του.