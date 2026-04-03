Κυριακή του Πάσχα και ο Χαμπέας έχει βάλει σκοπό να κεράσει όλη τη γειτονιά, γιορτάζοντας το νέο εγγόνι που έρχεται!

Όμως, μέσα στον ενθουσιασμό, δεν υπολόγισε την αφηρημάδα του Μιχάλη και πολύ γρήγορα προκύπτει ένα σοβαρό πρόβλημα: τα κάρβουνα δεν φτάνουν!

Κι ενώ τα πρώτα ψητά έχουν ήδη μοιραστεί στο Αιγάλεω... το πασχαλινό τραπέζι κινδυνεύει να μείνει χωρίς κρέατα!

Όσο ο Βαγγέλης κυνηγάει τον Μιχάλη, ο Μενέλαος καταφτάνει στο Χαμπέικο μόνος του, καθώς η Αλεξάνδρα μένει πίσω με τη Βέρα, σε μια προσπάθεια να κρατηθούν τις ισορροπίες!

Η Αλεξάνδρα τραβάει τα πάνδεινα από την Βέρα, αλλά η Χαρά θα κάνει το δικό της μικρό θαύμα.

Μέσα από παρεξηγήσεις και απρόοπτα, οι δύο οικογένειες βρίσκουν τελικά τον τρόπο να κάνουν Πάσχα μαζί και να γλεντήσουν με την ψυχή τους, όπως μόνο οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι ξέρουν.

Και τα ευχάριστα δεν έχουν τελειώσει ακόμα για την οικογένεια: ο μικρός Βαγγελάκης έχει να κάνει μια αποκάλυψη που θα στείλει τον Χαμπέα… στα σύννεφα!

