Στο αποψινό επεισόδιο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» στις 21:00 στον Alpha, ο Δημήτρης τρέχει να προλάβει τον έρωτα της ζωής του, ο Ηρακλής παίρνει μία μικρή νίκη στον αγώνα εναντίον του πεθερού του και ο Νίκος βρίσκει παρηγοριά στην παρέα του Κώστα.
Επεισόδιο 37: «Μου φάνηκε καλή ιδέα εκείνη την ώρα»
Αποφασισμένος για όλα, ο Δημήτρης τρέχει ενάντια στον χρόνο προσπαθώντας να προλάβει την πρόταση γάμου του Πάρη προς την Ελένη, όταν όμως φτάνει στο εστιατόριο, είναι πια αργά. Ο Πάρης κι η Ελένη έχουν ήδη φύγει.
Ο Ηρακλής έχει μαζέψει τα πράγματα του Στέλιου και ετοιμάζονται να το σκάσουν κρυφά απ’ το σπίτι όταν η Τζένη τους αντιλαμβάνεται και προσπαθεί να τους πείσει να μη φύγουν.
Η Στέλλα, έξαλλη με τις συνεδρίες ψυχολόγου που συζητάει να ξεκινήσει ο Νίκος με τη Βιργινία, τον κατηγορεί ότι οι συνεδρίες αυτές δεν είναι για την κόρη τους αλλά για να τα ξαναβρεί ξανά με την πρώην του.
{https://www.youtube.com/watch?v=ardNX40x9Jo}
Μπουχτισμένος από τις κατηγορίες που εκσφενδονίζονται κατά πάνω του και από τη νυν και από την πρώην γυναίκα του, ο Νίκος φεύγει απ’ το σπίτι και πάει στον Δημήτρη να τα πιούνε, όμως εκεί, αντί για τον Δημήτρη, συναντά τον γείτονα του, τον Κώστα.
Ο Ευριπίδης αρνείται πεισματικά να εντάξει διανυκτέρευση στο συμφωνητικό του με τον Ηρακλή και ο μόνος που δείχνει αρκετά δυνατός ώστε να τον κάνει καλά, είναι ο εγγονός του.
Και ο Μανώλης θορυβείται όταν βλέπει τη Βιργινία να βγάζει κρυφά απ’ το σπίτι της, έναν άγνωστο, νεαρό, εμφανίσιμο άντρα.
{https://www.youtube.com/watch?v=nl_6UK3UNlM}
Θα προλάβει ο Δημήτρης την Ελένη πριν δεχτεί την πρόταση γάμου του Πάρη; Και θα μάθει εκείνη πόσο βαθιά είναι τα πραγματικά συναισθήματα του;
Θα πείσουν η Τζένη κι η Τζούλια τον Ηρακλή και τον Στέλιο να μην το σκάσουν; Κι όλα αυτά χωρίς να πάρει είδηση το αφεντικό;
{https://www.youtube.com/watch?v=KCrjawkE2tE}
Θα βρει συμπαράσταση ο Νίκος στο πρόσωπο του Κώστα για τα προβλήματα του με τις γυναίκες της ζωής του;
Ποιος είναι ο άγνωστος νεαρός που βγήκε από το σπίτι της Βιργινίας; Και είναι πιθανό ή υποτίθεται σοβαρή διευθύντρια νηπιαγωγείου να έγινε τεκνατζού τώρα, στα πίσω-πίσω;
{https://www.youtube.com/watch?v=rXe5jwFTySI}
Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!».