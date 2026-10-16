Η δήλωση του για όσα είπε η Αγγελική Ηλιάδη.

Ο Χάρης Ρώμας σχολίασε τις πρόσφατες δηλώσεις της Αγγελικής Ηλιάδη ότι δεν είναι γονείς, δύο άντρες και δύο γυναίκες μαζί.

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», ανέφερε: «Καλά κάνει η Αγγελική Ηλιάδη και πιστεύει αυτό που πιστεύει. Καλά κάνουν κι άλλοι και πιστεύουν ό,τι πιστεύουν. Εγώ θα πω αυτό που ξέρω. Έχω φίλους και εδώ και στο εξωτερικό, γυναίκες που μεγαλώνουν παιδί ή παιδιά και άντρες ζευγάρι που μεγαλώνουν παιδί και τα μεγαλώνουν σε άριστες συνθήκες, ελεγμένα και πιστεύω πολύ σωστά».

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