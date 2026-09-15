«Να εφαρμοστεί άμεσα ο νόμος»: Παρέμβαση της ΟΙΕΛΕ για το επίδομα των εκπαιδευτικών ΙΒ

Την άμεση καταβολή του νομοθετημένου επιδόματος και στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε προγράμματα Διεθνούς Απολυτηρίου (IB) ζητά η ΟΙΕΛΕ από την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, με επιστολή που απέστειλε στο υπουργείο.

Η Ομοσπονδία ζητά την έκδοση σχετικής εγκυκλίου, ώστε να εφαρμοστεί και στην ιδιωτική εκπαίδευση η πρόβλεψη για την καταβολή του επιμισθίου στους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε προγράμματα IB. Όπως επισημαίνει, το αίτημα βασίζεται στο άρθρο 36 του Ν. 682/1977, σύμφωνα με το οποίο οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τουλάχιστον τις αποδοχές των αντίστοιχων δημόσιων εκπαιδευτικών.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΙΕΛΕ ζητά από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΙΘΑ να δώσει άμεσα οδηγίες για την εφαρμογή και στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς της διάταξης του Ν. 5291/2026, άρθρο 77, παράγραφος 3, που προβλέπει το σχετικό επιμίσθιο.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία θέτει και ζήτημα ελέγχου των διοριστηρίων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε προγράμματα IB στα ιδιωτικά σχολεία. Όπως υποστηρίζει, είναι αναγκαίο να διαπιστωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν τα απαιτούμενα νόμιμα διοριστήρια, κάνοντας λόγο για φαινόμενα εργασιακής εκμετάλλευσης σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η ΟΙΕΛΕ επικαλείται την ανάγκη ισονομίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών που παρέχουν το ίδιο πρόγραμμα και ζητά από το υπουργείο να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες. Παράλληλα, αφήνει αιχμές για ιδιωτικά σχολεία που προσφέρουν προγράμματα IB με υψηλά δίδακτρα, υποστηρίζοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις αυτά φτάνουν έως και τις 16.000 ευρώ, ενώ οι εκπαιδευτικοί δεν λαμβάνουν αντίστοιχη οικονομική αναγνώριση. Όπως σημειώνεται «είμαστε βέβαιοι ότι θα προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για να τηρηθεί η στοιχειώδης ισονομία ανάμεσα σε δημόσιους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που παρέχουν το πρόγραμμα ΙΒ, αν και η κοινή λογική θα επέτασσε σε σχολεία που επιβάλλουν δίδακτρα έως 16.000 ευρώ να κινητροδοτούν πολύ πάνω από το επίδομα του δημοσίου τους εκπαιδευτικούς τους.

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Η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ

Το πρόγραμμα ΙΒ λειτουργεί στην ιδιωτική εκπαίδευση εδώ και δεκαετίες, αναγνωρισμένο ως ισότιμο με το πρόγραμμα των ελληνικών Λυκείων. Πλέον, το ΙΒ έχει εισαχθεί και στην δημόσια εκπαίδευση με συγκεκριμένες προβλέψεις για την εργασία και την αμοιβή των εκπαιδευτικών. Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 682/77 οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τουλάχιστον τις αποδοχές των ομοιόβαθμών τους δημόσιων εκπαιδευτικών. Για το λόγο αυτό ζητούμε να δοθεί άμεσα εντολή από την Αυτοτελή Διεύθυνση του ΥΠΑΙΘΑ να εφαρμοστεί και για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε πρόγραμμα ΙΒ των ιδιωτικών σχολείων η απόδοση του επιμισθίου που προβλέπει ο Νόμος 5291/2026, άρθρο 77, παράγραφος 3. Ταυτόχρονα, είναι αναγκαίο να ελεγχθεί, αν οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολείων σε πρόγραμμα ΙΒ διαθέτουν νόμιμο διοριστήριο. Είμαστε βέβαιοι ότι θα προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για να τηρηθεί η στοιχειώδης ισονομία ανάμεσα σε δημόσιους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που παρέχουν το πρόγραμμα ΙΒ, αν και η κοινή λογική θα επέτασσε σε σχολεία που επιβάλλουν δίδακτρα έως 16.000 ευρώ να κινητροδοτούν πολύ πάνω από το επίδομα του δημοσίου τους εκπαιδευτικούς τους.



