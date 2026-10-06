Γεραπετρίτης και Γκιλφόιλ υποδέχθηκαν τον Μάρκο Ρούμπιο στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Έφτασε πριν από λίγο στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο. Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος υποδέχθηκαν τον Αμερικανό αξιωματούχο, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και η Αμερικανίδα πρέσβειρα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Ήδη το κέντρο της Αθήνας είναι απροσπέλαστο με έκτακτα μέτρα για την κυκλοφορία και ισχυρή αστυνομική δύναμη επί ποδός. Η άφιξη του Αμερικανού αξιωματούχου έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές με χιλιάδες αστυνομικούς να έχουν τεθεί σε επιφυλακή. Παράλληλα, drones επιθεωρούν από αέρα.

Οι κάτοικοι της Αθήνας θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή για τις επόμενες 48 ώρες μέχρι και την αναχώρηση του Μάρκο Ρούμπιο, το πρωί της Πέμπτης, για τη Λισαβόνα.





Την ίδια ώρα παρά την ανακοίνωση για την απαγόρευση συγκεντρώσεων ωστόσο, μέλη του ΚΚΕ κατάφεραν να διαδηλώσουν φτάνοντας μέχρι και την Αμερικάνικη Πρεσβεία όπου ανάρτησαν πανό χαρακτηρίζοντας τον Ρούμπιο «ανεπιθύμητο». Οι συγκεντρώσεις έληξαν ειρηνικά αν και υπήρξαν ελάχιστες αναφορές για χημικά από πλευράς της αστυνομίας, με σκοπό να διαλύσουν τον όγκο των διαδηλωτών.

Η άφιξη Ρούμπιο στην Αθήνα

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Η ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών για τον Ρούμπιο

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Οι συναντήσεις του Ρούμπιο στην Αθήνα

Ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, την Τετάρτη (7 Οκτωβρίου) στις 9:00 π.μ., και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στις 9:30 π.μ. Στις 10:00 π.μ., οι δύο υπουργοί θα εγκαινιάσουν τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ

Ο κ. Ρούμπιο, σύμφωνα με το πρόγραμμά του όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, στις 11:00 αναμένεται να μεταβεί στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα όπου θα παραβρεθεί στα εγκαίνια των έργων ανακαίνισής της. Θα ακολουθήσει στις 12:00 το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο η συνεδρία του του Στρατηγικού Διαλόγου, με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αμερικανού ομολόγου του, Μάρκο Ρούμπιο.

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Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, στις 18:00, μία ώρα πριν τη συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη θα μιλήσει στην Πνύκα, το λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας ενώ στις 7:00 μ.μ. ο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τι περιλαμβάνει ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος ΗΠΑ - Ελλάδας

Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς, βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει στην Αθήνα ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, για τον 6ο Γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου των δύο χωρών.

«Στην Ελλάδα, ο υπουργός Εξωτερικών κ. Ρούμπιο θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ - Ελλάδας, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς εταιρικής σχέσης σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια,» αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

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Ο Στρατηγικός Διάλογος, θα ξεκινήσει με τη θεματική που αφορά στα περιφερειακά ζητήματα, θα ακολουθήσει αυτή που αφορά στους δεσμούς των δύο λαών και θα υπογραφεί Επιστολή Προθέσεων (Letter of Intent) για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.

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Ελλάδα - ΗΠΑ θα ανανεώσουν το Μνημόνιο Συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού έως τον 15ο αιώνα μ.Χ. Επίσης, θα υπογράψουν Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) για την αμοιβαία αναγνώριση των Πιστοποιητικών Ικανότητας Ναυτικών, βάσει της Διεθνούς Σύμβασης STCW 1978. Στόχος του Μνημονίου είναι η διευκόλυνση της απασχόλησης των ναυτικών και η ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης.

Στο γεύμα εργασίας των δύο αντιπροσωπειών θα ζητηθούν παγκόσμια ζητήματα, όπως αναφέρει το σχετικό πρόγραμμα του Ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών.

Θα ακολουθήσουν θεματικές για την ασφάλεια και την εφαρμογή του νόμου, την ενέργεια, τη ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις και την άμυνα. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 17:00. Σημειώνεται ότι ο Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ εγκαινιάστηκε το 2018. Ο προηγούμενος, 5ος Γύρος, είχε πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον τον Φεβρουάριο του 2024.

Η ομιλία στην Πνύκα

Ομιλία για το μέλλον του δυτικού πολιτισμού, θα δώσει ο Μάρκο Ρούμπιο από την Πνύκα το απόγευμα της Τετάρτης όπου αναμένεται να καλέσει Αμερικανούς και Ευρωπαίους σε μια «μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος».

Την ομιλία, προανήγγειλε ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αρμόδιος για τις Παγκόσμιες Δημόσιες Υποθέσεις, Ντίλαν Τζόνσον, σε δήλωσή του στο Breitbart News. «Αύριο το βράδυ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα εκφωνήσει ομιλία από τη γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού, όπου θα καλέσει Αμερικανούς και Ευρωπαίους να ενωθούν σε μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος, μιας κληρονομιάς που εκτείνεται από την Αθήνα και τη Ρώμη έως τη χριστιανοσύνη και την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας», ανέφερε ο κ. Τζόνσον.

Όπως σημείωσε, με φόντο την Ακρόπολη ο Μάρκο Ρούμπιο «θα ανατρέξει στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας ως την πρώτη ολοκληρωμένη έκφραση των χαρακτηριστικών που έμελλε να καθορίσουν τη Δύση: την περιέργεια, το θάρρος, τη φιλοδοξία και ένα ανήσυχο πνεύμα εξερεύνησης και ανακάλυψης του αγνώστου».

Ο Ρούμπιο θα προειδοποιήσει ότι «μεγάλο μέρος του πολιτισμού μας έχει λησμονήσει αυτά τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά» και θα καλέσει τους συμμάχους των ΗΠΑ σε ολόκληρη τη Δύση «να συμπαραταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην απόρριψη της παρακμής, στην υπεράσπιση της κοινής μας κληρονομιάς και στην από κοινού αντιμετώπιση μιας νέας εποχής ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων».

Εικόνες από τις διαμαρτυρίες στην Αθήνα για την επίσκεψη Ρούμπιο

Αργά το βράδυ της Τρίτης αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας καθώς ολοκληρώθηκαν οι συγκεντρώσεις και η πορεία διαμαρτυρίας, που πραγματοποίησαν φοιτητικοί σύλλογοι, σωματεία, συνδικάτα και κόμματα, διαμαρτυρόμενοι ενάντια για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα.

Διακοπή κυκλοφορίας και έκτακτα μέτρα

Στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο, θα υπάρξουν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους όπως η Βασιλίσσης Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλίσσης Αμαλίας, αλλά και οι Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και όπου αλλού χρειαστεί.

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Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις συνθήκες.

Μικρές διακοπές στο Μετρό

Σύμφωνα με πληροφορίες, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού που θέλει να κινηθεί στο κέντρο της Αθήνας, θα γίνει προσπάθεια οι σταθμοί του Μετρό να κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο είναι απαραίτητο, ενώ ο σταθμός του Ευαγγελισμού να μην κλείσει καθόλου, λόγω του Νοσοκομείου.

Πού απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις

Με απόφαση της αστυνομίας απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών από τις 6 το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου 2026 έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026.

Οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, η «ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται, καθώς από τη διεξαγωγή συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας, και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, τόσο στην εν λόγω περιοχή όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων».

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Συστάσεις προς τους οδηγούς

Η ΕΛΑΣ συστήνει στους οδηγούς:

- Να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7-10-2026.

- Να αξιοποιήσουν τα Mέσα Μαζικής Μεταφοράς.

- Οι οδηγοί που θα κινηθούν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων που θα βρίσκονται σε καίρια σημεία προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Φωτογραφίες: Sooc/Eurokinissi/AP