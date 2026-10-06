Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στους δρόμους του κέντρου, ενώ ο Ρούμπιο έφτασε στην Αθήνα λίγο πριν τις 21:30.

Ολοκληρώθηκαν λίγο πριν τις 21:00 τα αντιπολεμικά συλλαλητήρια που πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα.

Στα συλλαλητήρια συμμετείχαν σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι, συνδικάτα και συλλογικότητες του αντιεξουσιαστικού χώρου. Στην Αθήνα, το συλλαλητήριο ξεκίνησε στις 19:00 στα Προπύλαια με τη συγκέντρωση των φοιτητικών συλλόγων, ενώ στη πλατεία Συντάγματος είχε κάνει κάλεσμα το ΠΑΜΕ

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντεια, με σχεδόν 3.000 αστυνομικούς στους δρόμους. Το συλλαλητήριο ολοκληρώθηκε ειρηνικά, με εξαίρεση μίας μικρής κλίμακας έντασης κοντά, ενώ δόθηκαν στην κυκλοφορία οι δρόμοι στους οποίους είχαν εφαρμοστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις κινητοποιήσεις γύρω από την πλατεία Συντάγματος.

Στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα πραγματοποιήθηκαν δύο αντιπολεμικές συγκεντρώσεις. Η μία ξεκίνησε από το Άγαλμα του Βενιζέλου και η δεύτερη στην Καμάρα.

Σημειώνεται ότι ο Μάρκο Ρούμπιο «πάτησε» στην Αθήνα λίγο πριν τις 21:30, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να τον υποδέχονται.