Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα αργά το βράδυ της Τρίτης (06/10).

Πορεία διαμαρτυρίας ενόψει της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας, με τη συμμετοχή φοιτητικών συλλόγων, σωματείων, συνδικάτων και εκπροσώπων κομμάτων.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε στις 19:00 στα Προπύλαια, ενώ έχει ανακοινωθεί μεγάλη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Λόγω των κινητοποιήσεων, έχουν πραγματοποιηθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Ειδικότερα, η Τροχαία πραγματοποιεί εκτροπές στις κεντρικές λεωφόρους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, όπως η Βασιλίσσης Σοφίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλίσσης Αμαλίας, αλλά και στις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου.

Σημειώνεται ότι τα μέτρα της Ελληνικής Αστυνομίας είναι δρακόντεια, καθώς τουλάχιστον 3.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας τις επόμενες μέρες.

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Κουτσούμπας: «Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο»

Το παρόν στο συλλαλητήριο δίνει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, αναφέροντας ότι η επίσκεψη Ρούμπιο έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις για τη χώρα.

«Ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο. Έχει πληρώσει ήδη πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια, για τη στρατηγική συμφωνία με τις ΗΠΑ με ενεργειακή ακρίβεια και φτώχεια, με υπέρογκη φορολογία, με τεράστιους εξοπλισμούς που δεν είναι όμως για την άμυνα της πατρίδας μας και βεβαίως με την πολεμική εμπλοκή και το ότι η χώρα μας έχει γεμίσει από αμερικανικές βάσεις θανάτου απ' άκρη σ’ άκρη.

Ο Κάθετος Διάδρομος για την προώθηση πανάκριβου αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου θα επιδεινώσει την κατάσταση, θα εκτινάξει την ενεργειακή ακρίβεια και τη φτώχεια, θα μειώσει το λαϊκό εισόδημα, θα πλήξει λαϊκά δικαιώματα και βεβαίως θα εμπλέξει τη χώρα μας σε μεγαλύτερους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς στην περιοχή και στους πολεμικούς σχεδιασμούς των συμμάχων της».

Κινητοποίηση και στη Θεσσαλονίκη

Πορεία διαμαρτυρίας έχει διοργανωθεί και στη Θεσσαλονίκη. Συλλογικότητες από τον αριστερό και αναρχικό χώρο, καθώς και μέλη της Παλαιστινιακής κοινότητας εκφράζουν την αντίθεσή τους στην επίσκεψη Ρούμπιο, κατευθυνόμενοι προς το αμερικανικό προξενείο.

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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ , ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI