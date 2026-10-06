Τι αποκάλυψε ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις που έρχονται αλλά και για τον 3ο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό.

Σε περίπου 20.000 αναμένεται να ανέλθουν οι προσλήψεις που θα πραγματοποιηθούν στο Δημόσιο το 2027, ενώ μέσα στην ίδια χρονιά προγραμματίζεται και η διεξαγωγή του επόμενου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.

Τον σχεδιασμό της Αρχής για τις προσλήψεις και τις επόμενες διαδικασίες επιλογής προσωπικού παρουσίασε ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις το 2027

Οι θέσεις για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αναμένεται να καλυφθούν από υποψηφίους που συμμετείχαν στον γραπτό διαγωνισμό του 2025 και έχουν πετύχει σε αυτόν.

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες προσωπικού θα ακολουθηθούν διαφορετικές διαδικασίες, στις οποίες θα λαμβάνονται υπόψη τα προβλεπόμενα κριτήρια και η μοριοδότηση των υποψηφίων.

Ήδη, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Τα οριστικά αποτελέσματα για τους υποψηφίους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης έχουν δημοσιευθεί, ενώ τα αποτελέσματα για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης αναμένονται το αργότερο μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

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Παράλληλα, η προκήρυξη που αφορά την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης έχει ήδη αποσταλεί προς δημοσίευση.

Στον προγραμματισμό περιλαμβάνονται επίσης διαδικασίες για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία, με περίπου 1.500 θέσεις να προβλέπονται σε αυτό το πλαίσιο.

Νέος γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ μέσα στο 2027

Ο επόμενος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ τοποθετείται χρονικά μέσα στο 2027, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία διεξαγωγής.

Ο χρόνος κατά τον οποίο θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων, και από τον εκλογικό κύκλο. Όπως ανέφερε ο Θάνος Παπαϊωάννου, η ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπει πλέον την αναστολή των διαδικασιών του ΑΣΕΠ κατά την προεκλογική περίοδο.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της Αρχής σημείωσε ότι ένας διαγωνισμός στον οποίο θα συμμετέχουν δεκάδες χιλιάδες υποψήφιοι δεν θα ήταν σκόπιμο να πραγματοποιηθεί σε περίοδο προεκλογικής δραστηριότητας, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τον τελικό προγραμματισμό.