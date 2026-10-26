Ένα από τα βασικά ζητήματα που θέτουν οι πολίτες είναι γιατί το επίδομα θα δοθεί για πρώτη φορά το 2027 και όχι τα εφετινά Χριστούγεννα.

Συζητήσεις και αντιδράσεις έχει προκαλέσει το σχέδιο για την επιστροφή του Δώρου Χριστουγέννων στους δημοσίους υπαλλήλους, καθώς τα 500 ευρώ που προβλέπει το νομοσχέδιο δεν φαίνεται να ικανοποιούν αρκετούς εργαζόμενους. Στη δημόσια διαβούλευση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που ολοκληρώνεται την 1η Νοεμβρίου 2026 έχουν ήδη κατατεθεί πλήθος σχολίων για το άρθρο 25, με πολλούς να ζητούν μεγαλύτερο ποσό, καταβολή από εφέτος και πλήρη επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού.

Το άρθρο 25 προβλέπει την καταβολή επιδόματος Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ στους εργαζομένους του Δημοσίου, με πρώτη πληρωμή τον Δεκέμβριο του 2027. Το ποσό θα καταβάλλεται κάθε χρόνο στις 16 Δεκεμβρίου και θα υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις. Ωστόσο, αρκετοί από όσους συμμετέχουν στη διαβούλευση θεωρούν ότι τα χρήματα είναι λίγα, ειδικά σε μια περίοδο που οι τιμές στα τρόφιμα, στα ενοίκια και στους λογαριασμούς έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Σε σχόλιο το ποσό χαρακτηρίζεται ακόμη και «εμπαιγμός», καθώς, όπως επισημαίνεται, από τα 500 ευρώ μεικτά θα απομένουν λιγότερα από 400 ευρώ καθαρά. Οι εργαζόμενοι θυμίζουν ότι εδώ και χρόνια έχουν χάσει τα δώρα και ζητούν να υπάρξει πραγματική ενίσχυση των εισοδημάτων τους και όχι μια μικρή ετήσια παροχή.

Τα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες

Ένα από τα βασικά ζητήματα που θέτουν οι πολίτες είναι γιατί το επίδομα θα δοθεί για πρώτη φορά το 2027 και όχι τα εφετινά Χριστούγεννα. Στα σχόλια υπάρχουν αιτήματα να ξεκινήσει η καταβολή από τον Δεκέμβριο του 2026, καθώς οι οικονομικές δυσκολίες των νοικοκυριών δεν μπορούν να περιμένουν ακόμη έναν χρόνο. Παράλληλα, ζητείται τα χρήματα να δίνονται χωρίς ασφαλιστικές κρατήσεις, ώστε οι δικαιούχοι να λαμβάνουν ολόκληρο το ποσό.

Ορισμένοι συμμετέχοντες εκφράζουν και την άποψη ότι η χρονική επιλογή της κυβέρνησης συνδέεται με τις πολιτικές εξελίξεις, ενώ άλλοι ζητούν να εξεταστεί μεγαλύτερο επίδομα για τους χαμηλόμισθους υπαλλήλους, που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην καθημερινότητά τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρέμβαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία αντιμετωπίζει την επαναφορά του επιδόματος ως ένα πρώτο θετικό βήμα, ξεκαθαρίζει όμως ότι ο στόχος παραμένει η επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού. Η Ομοσπονδία ζητά να εξεταστεί και η επαναφορά των επιδομάτων Πάσχα και καλοκαιρινής άδειας.

Την ίδια ώρα, άλλοι συμμετέχοντες θέτουν ερωτήματα για το αν θα καλύπτονται όλοι οι εργαζόμενοι, όπως όσοι ανήκουν στα ειδικά μισθολόγια, οι γιατροί, οι ένστολοι και οι συμβασιούχοι των δήμων.