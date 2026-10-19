Η πληρωμή του Δώρου Χριστουγέννων θα πραγματοποιείται με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση.

Δώρο Χριστουγέννων, ύψους έως 500 ευρώ, προβλέπεται για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων και στελεχών του δημόσιου τομέα από το 2027. Το ποσό σύμφωνα με τη σχετική διάταξη θα καταβάλλεται κάθε χρόνο στις 16 Δεκεμβρίου, ενώ για όσους δεν έχουν εργαστεί ολόκληρο το έτος θα υπολογίζεται αναλογικά, ανάλογα με το διάστημα και το καθεστώς απασχόλησής τους.

Η πρώτη καταβολή αφορά τα Χριστούγεννα του 2027 και θα βασιστεί στην περίοδο απασχόλησης από την 1η Δεκεμβρίου 2026 έως τις 30 Νοεμβρίου 2027. Για να λάβει κάποιος ολόκληρο το ποσό των 500 ευρώ, θα πρέπει να έχει μισθοδοτηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια των 12 μηνών αναφοράς.

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση. Εάν η 16η Δεκεμβρίου συμπίπτει με αργία ή μη εργάσιμη ημέρα, το επίδομα θα καταβάλλεται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη.

Ποιοι θα λάβουν το επίδομα

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται εργαζόμενοι και δικηγόροι που απασχολούνται με έμμισθη εντολή σε φορείς του δημόσιου τομέα. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και ορισμένα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ακόμη και αν δεν περιλαμβάνονται στο μητρώο φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, εφόσον ανήκουν ή ελέγχονται από το κράτος, φορείς του Δημοσίου ή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή επιχορηγούνται τακτικά από αυτούς σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του ετήσιου προϋπολογισμού τους.

Το μέτρο καλύπτει επίσης εταιρείες που υπάγονται στις προβλεπόμενες κατηγορίες του νόμου για τις δημόσιες επιχειρήσεις και τις εταιρείες του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών που εντάσσονται στη Γενική Κυβέρνηση.

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Δικαιούχοι θα είναι ακόμη αιρετά όργανα δήμων και περιφερειών που μπορούν να λαμβάνουν μηνιαία αντιμισθία, καθώς και μέλη ανεξάρτητων αρχών και διοικήσεων δημόσιων φορέων που αμείβονται με μηνιαίες αποδοχές. Δεν περιλαμβάνονται μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης που λαμβάνουν αποζημίωση αποκλειστικά για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.

Τι ισχύει για όσους εργάστηκαν λιγότερο από έναν χρόνο

Όσοι δεν έχουν μισθοδοτηθεί για ολόκληρη την περίοδο αναφοράς δεν θα χάσουν το επίδομα, αλλά θα λάβουν μικρότερο ποσό. Για κάθε πλήρη ημερολογιακό μήνα μισθοδοσίας αντιστοιχεί το ένα δωδέκατο των 500 ευρώ, δηλαδή περίπου 41,67 ευρώ.

Για τον υπολογισμό, κάθε μήνας θεωρείται ότι έχει 30 ημέρες. Εάν κάποιος έχει εργαστεί σε περισσότερους από έναν δημόσιους φορείς μέσα στην ίδια περίοδο, κάθε φορέας θα καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στο διάστημα κατά το οποίο τον μισθοδοτούσε.

Διαφορετικός υπολογισμός προβλέπεται για εργαζομένους με μερική απασχόληση ή ωρομίσθιους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το επίδομα θα προσαρμόζεται τόσο στη διάρκεια όσο και στο ποσοστό απασχόλησης. Αν το ωράριο ή το ποσοστό απασχόλησης μεταβληθεί μέσα στο έτος, ο υπολογισμός θα γίνεται χωριστά για κάθε περίοδο και τα επιμέρους ποσά θα αθροίζονται.

Οι υπερωρίες και οι πρόσθετες ώρες πέραν του νόμιμου ωραρίου δεν θα αυξάνουν το επίδομα. Παράλληλα, το ποσοστό απασχόλησης που λαμβάνεται υπόψη δεν μπορεί να ξεπερνά το 100% του προβλεπόμενου ωραρίου.

Το ανώτατο ποσό και οι ασφαλιστικές κρατήσεις

Σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης σε δύο ή περισσότερες θέσεις που καλύπτονται από τη ρύθμιση, ο υπολογισμός θα γίνεται χωριστά για κάθε θέση. Ωστόσο, το συνολικό ποσό που θα λάβει ο ίδιος δικαιούχος δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 500 ευρώ. Αν το όριο καλυφθεί από την πρώτη ή τις προηγούμενες θέσεις, δεν θα καταβάλλεται επιπλέον επίδομα για θέση που ξεκίνησε αργότερα.

Το επίδομα εξαιρείται από τα προβλεπόμενα ανώτατα όρια αποδοχών και δεν θα συνυπολογίζεται για τον προσδιορισμό τους. Παράλληλα, χαρακτηρίζεται τακτική και συντάξιμη αποδοχή, πράγμα που σημαίνει ότι υπόκειται στις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές τόσο του εργαζομένου όσο και του εργοδότη.

Η εφαρμογή της ρύθμισης αρχίζει το 2027, με την πρώτη περίοδο υπολογισμού να ξεκινά την 1η Δεκεμβρίου 2026 μέχρι 30 Νοεμβρίου 2027.