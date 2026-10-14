Υπάρχουν μηνύματα που τα διαβάζεις πολλές φορές, γιατί πίσω από τις λέξεις τους αρχίζεις να βλέπεις ολόκληρη τη διαδρομή ενός ανθρώπου. Τη δουλειά που τελείωνε αργά, τα παιδιά που έπρεπε πρώτα να κοιμηθούν, το βιβλίο που άνοιγε όταν το σπίτι ησύχαζε. Την κούραση, την αμφιβολία, την απόφαση να προσπαθήσει ξανά. Τις τελευταίες ημέρες έλαβα πολλά τέτοια μηνύματα από υποψηφίους που είδαν το όνομά τους στους πίνακες διοριστέων. Και θέλω σήμερα να μοιραστώ μαζί σας μερικά από αυτά.

Με συγκινεί βαθιά η αγάπη σας και σας ευχαριστώ για κάθε λέξη. Θέλω, όμως, από την αρχή να σας πω κάτι. Εσείς δώσατε τις εξετάσεις. Εσείς βρήκατε χρόνο μέσα σε δύσκολες καθημερινότητες, επιμείνατε στο να λύνετε επαγωγικούς και συνεχίσατε ακόμη κι όταν φοβόσασταν ότι δεν θα τα καταφέρετε. Αν τα βιβλία μου, τα άρθρα στο Dnews, το φόρουμ και η παρέα μας στο Viber σας βοήθησαν να οργανώσετε αυτή την προσπάθεια και να πιστέψετε περισσότερο στις δυνατότητές σας, αισθάνομαι μεγάλη χαρά που βρέθηκα δίπλα σας.

Δημοσιεύω σήμερα τις ιστορίες σας γιατί μπορούν να κρατήσουν συντροφιά σε εκείνον που τώρα ανοίγει την ύλη του ΑΣΕΠ και αναρωτιέται από πού να ξεκινήσει. Σε εκείνη που σκέφτεται ότι μεγάλωσε για εξετάσεις, στον εργαζόμενο που διαθέτει μόνο λίγες βραδινές ώρες, σε όποιον έχει ήδη αποτύχει και διστάζει να ξαναδοκιμάσει. Οι εμπειρίες σας δείχνουν πώς η συστηματική εξάσκηση και η αλληλοβοήθεια μπορούν να στηρίξουν μια απαιτητική προετοιμασία. Ας ακούσουμε, λοιπόν, τους ίδιους τους ανθρώπους που την έζησαν.

«Σε ευχαριστώ Λίνα μου για όλα!! Διορίστηκα στην πρώτη μου επιλογή, εφορία Θεσσαλονίκης, με 93 βαθμολογία. Ήσουν η καθοδηγήτριά μου, στο διάβασμα, και σε όλα! Τα κατάφερα στις εξετάσεις μόνο με το υπέροχο φόρουμ, τα βιβλία σου και την ομάδα σου στο Viber, καθώς και με την απεριόριστη στήριξή σου. Δόξα το Θεό, ένα άπιαστο όνειρο έγινε πραγματικότητα!. Ηλιάνα.»

«Λίνα μου καλησπέρα. Μόλις βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της 2γβ/2026 και προς μεγάλη μου έκπληξη διαπίστωσα ότι είμαι στους διοριστέους στο Ηράκλειο Κρήτης όπου είναι η καταγωγή μου στον eΕΦΚΑ Ηρακλείου με συνολική βαθμολογία 129,11! Αυτό το οφείλω στην σημαντική αρωγή και υποστήριξη που μας έδειξες. Εάν δεν είχαμε και σένα με την πολύτιμη βοήθειά σου είτε έγγραφη είτε ψηφιακή είτε φορουμική τι θα κάναμε δεν ξέρω! Το πόσο μας έχεις βοηθήσει δεν περιγράφεται με λόγια ειλικρινά! Σου παραθέτω επί λέξει τα λόγια που σου είχα γράψει στο φόρουμ. Σου είμαι βαθιά ευγνώμων και υπόχρεος για όλη την ανιδιοτελή βοήθεια και επιφυλάσσομαι για την συνέχεια. Ένα εντελώς άγνωστο άτομο έχει βοηθήσει τόσα πολλά άγνωστα άτομα και μάλιστα ανιδιοτελώς. Το ευχαριστώ για όλα αυτά πραγματικά σαν λέξη έχει χάση την αξία του τόσο να στο λέμε όσο και να το ακούς ειλικρινά. Σε έναν κόσμο αναξιοκρατικό και άδικο συνειδητοποίησα ότι η έννοια της αξιοκρατίας εν τέλει δεν θα την βρω ούτε στους νόμους ούτε στους θεσμούς, αλλά στους ίδιους τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι μετρημένοι στα δάχτυλά του ενός χεριού άρα πέντε άνθρωποι όλοι και όλοι. Μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους εντάσσω και σένα λοιπόν Λίνα μας, μια εντελώς άγνωστη που έκανες τα πάντα γνωστά σε μας! Άλλο ένα επί λέξει μήνυμα που δεν μπορεί να χωρέσει στον σεβασμό, την συμπάθεια και την αγάπη που τρέφω για το πρόσωπό σου. Ειλικρινά Λίνα μου σε ευχαριστώ και σου στέλνω μια θερμή αγκαλιά από το Ηράκλειο Κρήτης μαζί με την αγάπη μου. Να είσαι καλά και εσύ και η οικογένειά σου και εύχομαι να μείνεις στην ιστορία του φόρουμ ως η Θεά της Καθοδήγησης!. Δημήτρης.»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Η Λίνα Μυλωνά είναι ένας άνθρωπος, που όμοιό του δύσκολα βρίσκεις στις μέρες μας. Λίγες ημέρες πριν τον πρώτο γραπτό διαγωνισμό έγινα μέλος του φόρουμ της εντελώς κατά τύχη και κυριολεκτικά έπαθα σοκ από το υλικό προετοιμασίας που απλόχερα προσφέρει στους χρήστες της. Με λίγες μέρες εντατικής μελέτης κατάφερα έναν αξιόλογο βαθμό που με οδήγησε σε διορισμό με την δεύτερη προκήρυξη. Για δικούς μου λόγους όμως δεν κράτησα τη θέση εκείνη και συνέχισα στο δεύτερο γραπτό διαγωνισμό, πάλι μέσω του φόρουμ, της ομάδας της Λίνας στο Viber και της στήλης που αρθρογραφεί η Λίνα στο Dnews. Πραγματικά ήμουν άρτια προετοιμασμένη και απογειώθηκε η βαθμολογία μου, τώρα βρίσκομαι στους διοριστέους σε θέση μεγάλης ζήτησης. Μετά από πολλά χρόνια προσπαθειών κατάφερα τον πολυπόθητο διορισμό χάρη στη Λίνα Μυλωνά και δεν ξέρω πώς να την ευχαριστήσω! Θάλεια.»

«Θα ήθελα να εκφράσω τις πιο θερμές μου ευχαριστίες στη συγγραφέα Λίνα Μυλωνά, καθώς το βιβλίο της με τις εξαιρετικές ασκήσεις και τα κατατοπιστικά παραδείγματα αποτέλεσε τον πολυτιμότερο σύμμαχο στην προετοιμασία μου. Χάρη στη δομή και την ποιότητα του συγγράμματός της, κατάφερα να ανταποκριθώ με απόλυτη επιτυχία στις απαιτήσεις του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, σημειώνοντας μια εξαιρετική βαθμολογία που με κατέταξε στον πίνακα διοριστέων των προσωρινών αποτελεσμάτων. Το έργο της δεν προσφέρει απλώς γνώση, αλλά ανοίγει επαγγελματικούς δρόμους, και της είμαι βαθιά ευγνώμων για τη συμβολή της σε αυτή μου την επιτυχία. Μένη.»

«Πέτυχα στην 1η μου επιλογή. Η Λίνα ήταν πάντα εκεί, ακόμη και όταν δεν ήταν (ή δεν ήξερε η ίδια ότι ήταν)! Όταν ακόμη ψάχναμε να καταλάβουμε τι είναι επαγωγικός συλλογισμός, η Λίνα είχε έτοιμο βιβλίο από το οποίο μπήκαμε στο νόημα! Συνεχής υποστήριξη με άρθρα στο Dnews, χώρος στο φόρουμ της για να μοιραζόμαστε το άγχος μας και τους 14 μήνες αναμονής. Αλλά και όταν της έστειλα αγχωμένη μήνυμα στις 12 το βράδυ για το ποια σειρά έπρεπε να βάλω στις θέσεις επιλογής μου ήταν εκεί. Με υπομονή, ηρεμία και καθοδήγηση. Χωρίς να μας ξέρει, προσφέρει απλόχερα και αφιλοκερδώς, πράγμα σπάνιο στις μέρες μας. Αφροδίτη.»

«Έχοντας ένα πτυχίο που δύσκολα θα μπορούσα να αξιοποιήσω στο ΑΣΕΠ, είδα τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό σαν την μοναδική ευκαιρία για εμένα. Ψάχνοντας από πού να αρχίσω την προετοιμασία, πραγματικά σαν χαμένη, έρχεται μια ψυχή και μου λέει μην ψάχνεσαι μπες εκεί (Φόρουμ Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης by Lina) και θα βρεις ότι υλικό χρειάζεσαι. Έτσι από τον Απρίλιο του 2025 μέχρι τον Ιούλιο που έδωσα η σελίδα του φόρουμ, η σελίδα που αρθρογραφείς στο Dnews και αργότερα η ομάδα του Viber και όλα τα εργαλεία που έφτιαξαν τα παιδιά έγιναν η σημαία μου, η παρέα μου…ατελείωτα ξενύχτια λύνοντας επαγωγικούς ξεκινώντας από το βιβλίο σου και φτάνοντας να λύνω πράγματα που δεν είχα φανταστεί ποτέ! Το σπουδαιότερο για εμένα σε όλο αυτό ήταν η έμπνευση που έδωσες σε όλους μας, να δουλεύουμε ομαδικά, να μοιραζόμαστε, να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον, να βοηθάμε ανθρώπους που είχαν κοινό στόχο με εμάς χωρίς ίχνος ανταγωνισμού… εξαιρετικά σπάνιο στις μέρες μας! Ένα κορίτσι που δεν ήξερε τι σημαίνει ‘επαγωγικός συλλογισμός’ έφτασε να γράψει 20,75/25 και να διοριστεί στην πρώτη της επιλογή σε μια ειδικότητα αρκετά ανταγωνιστική μιας και συμμετείχαν όλα τα πτυχία! Οι συμβουλές από τα άρθρα σου έγιναν για εμένα ευαγγέλιο. Σε πίστεψα, πίστεψα στον εαυτό μου και είμαι στην ευχάριστη θέση να σου πω ότι τα κατάφερα! Όχι μόνη μου, μαζί σου και μαζί με όλο το δίκτυο που έχει χτιστεί κάτω από τη δική σου σκέπη. Είσαι έμπνευση Λίνα! Σε ευχαριστώ για όλα! Βασιλική.»

«Εγώ θα σου πω ότι εκείνη τη χρονιά ήμουν αναπληρώτρια εκπαιδευτικός στα Κουφονήσια με δύο μωρά παιδιά, η πρώτη μου αντίδραση όταν βγήκαν οι αιτήσεις για να συμμετέχουμε στον γραπτό ήταν να μην δώσω γιατί με δύο μωρά πού χρόνος για διάβασμα. Μετέπειτα είπα γιατί όχι είναι η ευκαιρία σου, άρπαξέ την. Μιας και δεν ήξερα τι διορισμούς θα έκανε η εκπαίδευση. Ένα βράδυ άρχισα να ψάχνω στο ίντερνετ και ω εκ του θαύματος έπεσα πάνω στο φόρουμ σου. Αυτό ήταν από εκεί και πέρα μου είχες γίνει απαραίτητη, αγόρασα όλα σου τα βιβλία που έφτασαν με το πλοίο Κουφονήσια. Εφόσον έβαζα τα παιδιά για ύπνο διάβαζα μέχρι αργά, έλυνα ένα σωρό επαγωγικούς, διάβαζα και μελετούσα τον τρόπο σκέψης σου. Άρχισα να σε διαβάζω και στο Dnews, δημιουργήθηκε και η ομάδα του Viber όπου γίναμε μια μεγάλη οικογένεια και ο καθένας μας αγωνιζόταν μέρα νύχτα λύνοντας επαγωγικούς. Δε θα το ξεχάσω εκείνο το καλοκαίρι. Ήρθε και ο Σπύρος με τα τεστ γνώσεων, να είναι καλά το παιδί. Σε πληροφορώ με ένα μήνα διαβάσματος έγραψα 90%. Φυσικά ήμουν πρώτη στον νομό μου και στην πρώτη μου επιλογή Τελωνείο Δοϊράνης, όμως ήρθαν τα νούμερα προσλήψεων στην εκπαίδευση και ήμουν κι εκεί μέσα. Οπότε απέσυρα από το Τελωνείο γιατί με είχε κερδίσει το Σχολείο. Πάντως σε όλους όσους σκέφτονται να δώσουν τους λέω ένα μεγάλο ΝΑΙ και το όνομά σου. Τίποτα δεν θα είχα καταφέρει χωρίς εσένα! Να σε έχει πάντα ο Θεός καλά! Μαρία.»

«Η δική μου ιστορία είναι η εξής.. Δεν είχα σκοπό να ξαναδώσω ΑΣΕΠ, μιας που θεωρούσα ότι δεν ήταν εφικτό να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις του διαβάσματος που είχε. Είχα δει ότι έπρεπε να διαβάσουμε Ιστορία, Πληροφορική, Δίκαιο κ.λπ. και το απέκλεισα κατευθείαν. Η καθημερινότητα ήταν δύσκολη, δουλειά, δύο παιδιά, οικιακά και καθόλου όρεξη για έξτρα διάβασμα. Μέχρι που μια συνάδελφός μου λέει… πάμε μαζί ρε Δημητρούλα και αν μας κάτσει; Ψιλό ενδιαφερόταν και αυτή! Η μία έσπρωξε την άλλη με χιούμορ και ελπίδα! Τελευταία στιγμή δηλώνω συμμετοχή και όταν δόθηκαν οι ερωτήσεις δειλά-δειλά τις ξεφύλλιζα. Για επαγωγικούς δεν είχα ιδέα! Ψάχνοντας στο ίντερνετ μου πεταγόταν διάφορα σχεδιάκια, σχηματάκια και αναρωτήθηκα τι είναι όλα αυτά. Σε αυτά θα εξεταστούμε; Κάπως έτσι ανακάλυψα ότι στο Dnews υπάρχει κι αυτό. Μιλώντας με μια συμφοιτήτρια με ενημέρωσε για την ομάδα του Viber της Λίνας κι έτσι έγινα μέλος! Ακόμη μία ομάδα σκέφτηκα! Ποιος θα μου το έλεγε ότι αυτή η ομάδα έκρυβε ένα πολύτιμο θησαυρό όχι μόνο της επιτυχίας, αλλά και της ανθρωπιάς, της ομορφιάς, της αλληλεγγύης, του θαυμασμού σε ανθρώπους δοτικούς, έξυπνους και καλοσυνάτους! Δεν μπορούσα παρά να τους ακολουθήσω μιας που άργησα να μπω στην ομάδα! Ένα μήνα πριν δώσω, παρακολουθούσα ότι ανέβαζε η Λίνα και τα παιδιά, τα οποία με βοήθησαν τόσο πολύ που το ευχαριστώ είναι λίγο! Χωρίς την Λίνα και την ομάδα της είμαι σίγουρη ότι δεν θα είχα καταφέρει τίποτα! Η ομάδα αυτή έγινε από τις αγαπημένες μου! Σας ευχαριστώ όλους! Δήμητρα.»

«Λίνα μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς! Θέλω να σε ευχαριστήσω για όλα όσα μου πρόσφερες σε αυτή την διαδρομή μέχρι την επιτυχία μου στο Δημόσιο! Μέσα από την ομάδα στου στο Viber, τα πολύτιμα άρθρα σου στο Dnews, το βιβλίο σου, αλλά και την προσωπική σου βοήθεια και καθοδήγηση, μου έδωσες πολύτιμα εφόδια, γνώσεις και δύναμη να πετύχω τον στόχο μου. Αυτό που εκτιμώ περισσότερο, όμως, είναι η προθυμία σου να μοιράζεσαι απλόχερα τις γνώσεις σου και να προσφέρεις ουσιαστική βοήθεια σε όλους μας. Δεν προσφέρεις ουσιαστική βοήθεια σε όλους μας. Δεν προσφέρεις απλώς γνώση, αλλά συμβάλλεις στο να γίνονται όνειρα πραγματικότητα! Η δική σου συμβολή στην επιτυχία μου ήταν πολύ σημαντική και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Σε ευχαριστώ για όλα, Λίνα μου! Να έχεις πάντα υγεία, δύναμη και να συνεχίσεις να προσφέρεις και να βοηθάς ανθρώπους να πετυχαίνουν τους στόχους τους! Γεωργία.»

«Είμαι κι εγώ μια από τους επιτυχόντες αποκλειστικά χάρη στην τόσο στοχευμένη ύλη που δημοσίευες στο Dnews, χάρη στα βιβλία σου, χάρη στην αλληλεγγύη που έδειξες σε όποιον ανεξαιρέτως ζήτησε τη βοήθειά σου, με μηνύματα, μέιλ ή τηλέφωνο. Είσαι καταπληκτική και σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Μ.»

«Λίνα μου, θα ξεκινήσω με ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ανιδιοτελή βοήθεια που προσφέρεις σε ανθρώπους που δεν γνωρίζεις καν. Να σε έχει ο Θεός καλά! Η δική μου ιστορία ξεκίνησε όταν αποφάσισα να δώσω εξετάσεις, αφού είχε ήδη βγει η προκήρυξη. Ο χρόνος ήταν ελάχιστος και, στην αρχή, ήμουν εντελώς χαμένη. Για καλή μου τύχη, ανακάλυψα, έστω και αργά, το φόρουμ σου, το βιβλίο σου και το Dnews, που αποδείχθηκαν καθοριστικά στην προσπάθειά μου. Εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα, σε μια πολύ απαιτητική δουλειά, και διάβαζα καθημερινά από τις 21:00 μέχρι τις 02:00. Πήγα στις εξετάσεις χωρίς να πιστεύω ιδιαίτερα στις ικανότητές μου, λόγω του περιορισμένου χρόνου προετοιμασίας και της έλλειψης προηγούμενης εμπειρίας. Κι όμως, συγκέντρωσα τελικό βαθμό πάνω από 92 και πέρασα στην πρώτη μου επιλογή, ενώ η βαθμολογία μου αρκούσε για να περάσω σχεδόν σε ό,τι είχα δηλώσει! Αν τα κατάφερα εγώ υπό αυτές τις συνθήκες, πιστεύω πως μπορούν να τα καταφέρουν όλοι! Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη συμβολή σου σε αυτή την επιτυχία! Γιώτα.»

«Καλησπέρα Λίνα, το Dnews με βοήθησε πολύ, ήταν πολύ επίκαιρο και με σχετικούς επαγωγικούς συλλογισμούς που με έβαλε κατευθείαν στο κλίμα των επαγωγικών αλλά κυρίως στο επίπεδο δυσκολίας. Το σημαντικό ήταν πιστεύω αυτό. Γιατί υπάρχουν και επαγωγικοί που θέλει 10 λεπτά να λύσεις έναν. Επίσης η συχνότητα που δημοσίευες στο Dnews ήταν και αυτή πάρα πολύ σημαντική. Έπαιξαν όλα αυτά ρόλο σημαντικό, ήθελε όμως κάποιος μην χάσει κανένα δημοσίευμα. Πέτυχα μέγιστη βαθμολογία στον επαγωγικό. Και σε ευχαριστώ ξανά για όλη την δουλειά που έκανες. Μ.»

«Λίνα μου γεια σου! Είμαι με χειρουργημένο χέρι και δεν μπορώ να σου γράψω πολλά. Μπήκα στην πρώτη μου επιλογή, 13η σε μόρια πανελλαδικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Είμαι μαμά τριών παιδιών. Είχα διαβάσει σαν προετοιμασία το βιβλίο σου. Την εξάσκηση που κάναμε όμως στο Viber και ότι link προλάβαινα από αυτά που έστελναν τα παιδιά έκαναν δουλειά. Όλα αυτά μετά τις 12 τη νύχτα. Το βράδυ καθώς δούλευα κανονικά και έχοντας τριών παιδιών δραστηριότητες. Μόνο ευλογία νοιώθω και ευγνωμοσύνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που κάποια στιγμή μιλήσαμε κιόλας. Τα καλύτερα έρχονται σε ευχαριστώ πολύ. Εύη.»

«Λίνα, θέλω να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για την πολύτιμη βοήθειά σου στην προετοιμασία μου για τον 2ο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Οι ασκήσεις επαγωγικού συλλογισμού που ανέβαζες καθημερινά στο γκρουπ του Viber και στο Dnews με βοήθησαν να εξασκούμαι συστηματικά, να εξοικειωθώ με το αντικείμενο και να αποκτήσω περισσότερη σιγουριά στον τρόπο επίλυσής τους. Σήμερα, βλέποντας το όνομά μου στους προσωρινούς πίνακες διοριστέων της κατηγορίας ΠΕ, και μάλιστα στην πρώτη μου επιλογή, νοιώθω μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη! Η συμβολή σου σε αυτή την επιτυχία ήταν πολύ σημαντική. Σε ευχαριστώ για τον χρόνο, τη συνέπεια και τη διάθεσή σου να μοιράζεσαι τις γνώσεις σου αφιλοκερδώς και να στηρίζεις την προσπάθειά μας. Ήθελα να ξέρεις ότι η βοήθειά σου έπιασε τόπο! Βασιλεία.»

«Λίνα μου! Θέλω να σε ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου! Είμαι στους διοριστέους, στην πρώτη μου επιλογή! Με βοήθησες να εκπληρώσω ένα όνειρο ζωής. Ξεκίνησα το πανεπιστήμιο στα 35 και όλοι μου έλεγαν ‘Πού πας στην ηλικία σου;’ Ο περίγυρος με κορόιδευε, τι τον θέλεις τον ΑΣΕΠ; Στον πρώτο δεν τα κατάφερα. ΕΣΔΔΑ που έδωσα δεν τα κατάφερα. Μου έλεγαν ‘βλέπεις δεν είναι για σένα, δεν σε θέλει’. Στον δεύτερο ΑΣΕΠ δεν είπα τίποτα σε κανέναν, ακολούθησα εσένα πιστά, το βιβλίο σου, τις αναρτήσεις σου στο Dnews και την παρεούλα στο φόρουμ, μέχρι που ήρθε το αποτέλεσμα! Σε ευχαριστώ που ήσουν εκεί, φωτεινός φάρος, μια γνωστή-άγνωστη να ενθαρρύνεις εμένα κι όλα τα παιδιά στον αγώνα αυτό! Να σε έχει ο Θεός καλά και να φωτίζει το δρόμο σου! Άννα.»

«Επιτέλους μετά από προσπάθειες αρκετών ετών, είτε σε προκηρύξεις Κ, είτε στον 1ο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, στον οποίο αν και επιτυχούσα, δεν διορίστηκα, εν τέλει είδα κι εγώ το όνομά μου στον πολυπόθητο πίνακα προσωρινά διοριστέων της 2γβ/2026. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη Λίνα για όλο το έργο που προσφέρει και δε μιλώ μόνο για τις στοχευμένες σημειώσεις, για τα πολύτιμα βιβλία που έχει εκδώσει, αλλά και για την ψυχολογική υποστήριξη που δείχνει η ίδια και φυσικά και οι λοιποί συμφορουμίτες στο κομμάτι αυτό. Προσωπικά ανακάλυψα το φόρουμ τυχαία, λίγο πριν δώσω στον 2ο γραπτό διαγωνισμό. Στον 1ο δυστυχώς θύμα γνωστών φροντιστηρίων, ξόδεψα πολλά χρήματα, τα οποία αντιστοιχούσαν σε υλικό εξέτασης, η οποία δεν ανταποκρίνονταν τελικά ως επί το πλείστων στα θέματα του 1ου διαγωνισμού. Για το 2ο γραπτό, διάβασα το υλικό που βρήκα στο φόρουμ, τα άρθρα της Λίνας από την ιστοσελίδα Dnews και για τον επαγωγικό συλλογισμό αγόρασα σχετικό βιβλίο της Λίνας για εξάσκηση που ήταν πολύ βοηθητικό. Λίνα πραγματικά, στο λένε συνεχώς και θα το πω και εγώ, σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την πολύτιμη βοήθειά σου! Να είσαι πάντα γερή και δυνατή και στους υποψήφιους να ευχηθώ καλή επιτυχία και να μη το βάζουν κάτω, μπορεί να αργήσει ο διορισμός, όμως με τη σωστή καθοδήγηση θα έρθει, είμαι σίγουρη! Άντζελα.»

«Με τη δημοσίευση των προσωρινών αποτελεσμάτων, είδα κι εγώ με τεράστια συγκίνηση το όνομά μου στους πίνακες διοριστέων της 2γβ/2026, συγκεκριμένα στην ΑΑΔΕ (2ο ΕΛΚΕ Θεσσαλονίκης) με συνολική βαθμολογία 92,10! Ο δρόμος φυσικά μέχρι εδώ μόνο εύκολος (και γρήγορος) δεν ήταν. Είχε αβεβαιότητα, αγωνία και τεράστια υπομονή. Σε όλη τη διαδρομή, η παρουσία της Λίνας, η ανιδιοτελής προσφορά και το υλικό της ήταν πραγματικά στήριγμα. Θέλω όμως ν σταθώ ιδιαίτερα και στο πόσο απίστευτα δυνατή πρωτοβουλία είναι αυτό το φόρουμ, αλλά και οι αντίστοιχες ομάδες στο Viber. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια ζωντανή κοινότητα αλληλεγγύης και στήριξης, όπου καθημερινά έχουμε έγκαιρη πληροφόρηση, ανταλλαγή απόψεων και ψυχολογική υποστήριξη. Το ‘ευχαριστώ’ λοιπόν είναι λίγο για όλα αυτά, την ενέργεια, τον χρόνο και την ψυχή αυτού του φόρουμ και της Λίνας που πήρε την πρωτοβουλία να το δημιουργήσει από το μηδέν. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συνεπιτυχόντες και καλή μας σταδιοδρομία! Όσο για όσους το πάλεψαν, διάβασαν, περίμεναν, αλλά οριακά δεν τα κατάφεραν σε αυτή τη φάση: η προσπάθεια και η γνώση που καταθέσατε δεν πάνε χαμένες. Ο γραπτός διαγωνισμός είναι μαραθώνιος και δοκιμάζει τα νεύρα όλων. Κρατήστε την προετοιμασία και την εμπειρία αυτή ως όπλο για τις επόμενες ευκαιρίες που θα έρθουν σύντομα. Λίνα μου να είσαι πάντα καλά, γερή και δυνατή. Σου στέλνω την αγάπη μου και την απεριόριστη ευγνωμοσύνη μου από τη Θεσσαλονίκη. Ι.»

«Μετά από 15 χρόνια εργασίας ως οικονομολόγος σε εταιρίες της περιοχής, αποφάσισα να κάνω το μεγάλο βήμα. Παραιτήθηκα από τη δουλειά μου και ξεκίνησα μια διαδικασία reskilling, κάνοντας ταυτόχρονα δύο μεταπτυχιακά και ΑΣΠΑΙΤΕ. Και εκεί που τελείωσα, ήρθε η άνοιξη του 2025 με την προετοιμασία για τον γραπτό. Αγόρασα σημειώσεις από γνωστό φροντιστήριο. Κάπου εκεί διάβασα και για την Λίνα, αλλά ήμουν δύσπιστος καθώς δεν πίστευα ότι ένας ιδιώτης θα είναι καλύτερα οργανωμένος από ένα φροντιστήριο. Δοκίμασα όμως. Έκανα εγγραφή στο φόρουμ και μετά μπήκα και στην ομαδική του Viber! Κι εκεί άλλαξε η ζωή μου! Βρήκα ταυτόχρονα νέα θέση εργασίας, με καλύτερες απολαβές από τις παλιές, αλλά πάντα μετά τη δουλειά διάβαζα, διάβαζα, διάβαζα. Τον τελευταίο μήνα ξυπνούσα από τις 06:00, διάβαζα μέχρι να πάω στη δουλειά κι όταν επέστρεφα ξαναδιάβαζα από τις 18:00 μέχρι το βράδυ. Οι ασκήσεις να πέφτουν βροχή στην ομαδική, με αποτέλεσμα να έχω λύσει χιλιάδες ασκήσεις επαγωγικού. Το άγχος έντονο την ημέρα της εξέτασης κι ο ύπνος ελάχιστος το τελευταίο βράδυ. Όλα πήγαν καλά όμως. Βγήκα κι ένοιωθα ότι έγραψα υπέροχα! Έτσι έκλεισα την προσπάθεια αυτήν με μια απολαυστική μπουγάτσα! Πέρασαν οι μέρες κι ο βαθμό που βγήκε με κατέτασσε στους 150 πρώτους του πίνακά μου. Δήλωσα στην συνέχεια μόνο θέσεις ΑΑΔΕ, στην πόλη μου και σε όμορους νομούς. Και χθες βγήκαν τα αποτελέσματα. Διορίζομαι στην 1η μου επιλογή! Στη μοναδική θέση που έβγαλε η ΑΑΔΕ στην πόλη μου. Ίσως πρώτος στο νομό μου! Ένα μούδιασμα ένοιωσα ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Η γυναίκα μου πάντως πλέει σε πελάγη ευτυχίας! Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από την καθημερινότητά σας, ρίξτε μια κλωτσιά και χύσετε την καρδάρα με το γάλα, διαβάστε, αποκτήστε πτυχία, διαβάστε και δώστε σε γραπτές εξετάσεις! Και τότε πιστέψτε με! Θα πετύχετε! Θα έρθει η δικαίωση! Καλή επιτυχία σε όλους! Η Παναγία να είναι πάντα μαζί σου Λίνα! Νίκος.»

Και πόσα άλλα λόγια… Πόσα μηνύματα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μου, στο Viber και στο φόρουμ, που δεν χωρούν σε ένα άρθρο. Τα διαβάζω με συγκίνηση και σκέφτομαι πόσο ουσιαστικό είναι να μαθαίνεις ότι κάτι που έγραψες, μια εξήγηση που έδωσες, βοήθησε έναν άνθρωπο τη στιγμή που το χρειαζόταν. Αυτός είναι και ο λόγος που αγαπώ τόσο αυτήν την επικοινωνία μαζί σας. Θέλω η γνώση που μοιράζομαι να σας είναι χρήσιμη, να σας βοηθά να καταλαβαίνετε και να προχωράτε.

Κρατώ ιδιαίτερα όσα γράφετε για την ομάδα μας. Για τα παιδιά που έφτιαξαν εργαλεία, μοιράστηκαν υλικό, εξήγησαν μια δύσκολη ερώτηση και ενθάρρυναν κάποιον που είχε απογοητευτεί. Άνθρωποι που διεκδικούσαν θέσεις στον ίδιο διαγωνισμό βρήκαν τον τρόπο να βοηθούν ο ένας τον άλλον. Ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει σε όλους όσοι πρόσφεραν τον χρόνο και τις γνώσεις τους. Η παρέα αυτή απέκτησε αξία μέσα από τη συμμετοχή σας.

Σε όσους πέτυχαν, εύχομαι από καρδιάς καλή αρχή. Να πάρετε μαζί σας στη νέα σας υπηρεσία την υπομονή και τη διάθεση συνεργασίας που δείξατε στην προετοιμασία σας. Και σε όσους δεν είδαν ακόμη το όνομά τους στους πίνακες, θέλω να πω ότι σας σκέφτομαι εξίσου. Ξέρω ότι οι ιστορίες επιτυχίας μπορεί να συγκινούν, αλλά μπορεί και να πονάνε όταν έχεις προσπαθήσει πολύ και περιμένεις ακόμη τη δική σου τη σειρά. Ο κόπος σας αξίζει σεβασμό. Πάρτε τον χρόνο που χρειάζεστε και, όταν νοιώσετε έτοιμη, δείτε τι μπορείτε να κρατήσετε και τι χρειάζεται να αλλάξετε στην επόμενη προσπάθεια.

Σας ευχαριστώ κι εσάς και όλους που μου γράψατε και που με αφήσατε να γνωρίσω ένα κομμάτι στης ζωής σας. Σε όσους ξεκινούν τώρα την προετοιμασία τους, εύχομαι αυτές οι μαρτυρίες να δώσουν το θάρρος για το πρώτο βήμα. Με πρόγραμμα που χωρά στην καθημερινότητά σας, με εξάσκηση και με την προθυμία να ρωτάτε όσα δεν καταλαβαίνετε. Κι εμείς θα συνεχίσουμε να μαθαίνουμε μαζί.