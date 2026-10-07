Γιορτή και σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, είναι η γιορτή των Αγίων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου και του Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου.

Γιορτάζουν όσοι φέρουν τα παρακάτω ονόματα:

Σέργιος

Σεργία

Σεργιανή

Σεργιούλα

Βάκχος

Βάκχη

Βακχία

Πολυχρόνης

Πολυχρόνιος

Χρόνης

Πολυχρονία

Πολυχρονούλα

Άγιοι Σέργιος και Βάκχος

Οι Άγιοι Σέργιος και Βάκχος έζησαν κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Μαξιμιανού και υπηρετούσαν στις τάξεις του ρωμαϊκού στρατού. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, διακρίνονταν για την ανδρεία τους, αλλά και για τη χριστιανική τους πίστη.

Όταν αποκαλύφθηκε ότι ήταν Χριστιανοί, κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε ειδωλολατρικές τελετές, όμως αρνήθηκαν να απαρνηθούν την πίστη τους. Ο Βάκχος υπέστη βασανιστήρια και πέθανε από αυτά, ενώ ο Σέργιος οδηγήθηκε στον θάνατο επειδή παρέμεινε πιστός στον Χριστιανισμό.

Η μνήμη των δύο Αγίων τιμάται στις 7 Οκτωβρίου, ημερομηνία κατά την οποία γιορτάζουν και τα αντίστοιχα ονόματα.

Ο Ιερομάρτυρας Πολυχρόνιος

Την ίδια ημέρα τιμάται και η μνήμη του Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου, από το όνομα του οποίου προέρχονται οι εορτάζοντες Πολυχρόνης, Πολυχρόνιος, Χρόνης, Πολυχρονία και Πολυχρονούλα.