Η Σακίρα προτείνει ο Ζεράρ Πικέ να πηγαίνει στο Μαϊάμι κατά τη διάρκεια των διακοπών των παιδιών για να μην βγαίνουν από τη ρουτίνα τους.

Η Σακίρα και ο πρώην σύντροφός της Ζεράρ Πικέ, βρέθηκαν την Τρίτη ενώπιον ενός δικαστηρίου της Βαρκελώνης για να συζητήσουν την αλλαγή των όρων σχετικά με το δικαίωμα επικοινωνίας με τους δύο γιους τους.

Η Σακίρα, η οποία ολοκληρώνει στη Μαδρίτη την παγκόσμια περιοδεία της με μια σειρά 13 συναυλιών, έως τη 12η Οκτωβρίου, ζήτησε να μειωθεί ο αριθμός των ταξιδιών που κάνουν τα παιδιά τους μεταξύ Μαϊάμι, όπου μένουν μαζί της, και Βαρκελώνης, όπου κατοικεί ο πατέρας τους, προκειμένου «να προστατευτεί η συναισθηματική, σωματική και σχολική ευημερία τους», δήλωσαν οι νομικοί της εκπρόσωποι.

Η Σακίρα προτείνει ο Ζεράρ Πικένα πηγαίνει στο Μαϊάμι κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, ώστε τα παιδιά τους να μπορούν να «διατηρούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τη ρουτίνα τους» πρόσθεσαν. Με αυτό το αίτημα, η τραγουδίστρια «δεν προτίθεται να μειώσει τον χρόνο που τα παιδιά περνούν με τον πατέρα τους», διευκρινίζει η ίδια πηγή.

Η Σακίρα και ο Πικέ αποκάλυψαν τη σχέση τους το 2011. Απέκτησαν δύο παιδιά, τον Μίλαν και τον Σάσα, το 2013 και το 2015 αντίστοιχα αλλά μετά από μία δεκαετία κοινής ζωής και μέσα από ένα σκάνδαλο απιστίας από μέρους του, που έγινε σχεδόν σε live μετάδοση, το ζευγάρι ανακοίνωσε δημοσίως τον χωρισμό του τον Ιούνιο του 2022.

Λίγους μήνες αργότερα, κατέληξαν σε συμφωνία για την επιμέλεια των παιδιών τους. Η Κολομβιανή σταρ εγκατέλειψε τη Βαρκελώνη και μετακόμισε μαζί με τα παιδιά της στο Μαϊάμι.

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Ο Ζεράρ Πικέ, πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής ποδοσφαίρου το 2010 με την Ισπανία, έχει στη διάθεσή του αρκετές ημέρες τον μήνα, όπως και περιόδους διακοπών για να είναι μαζί με τους δύο γιους του.