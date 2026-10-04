Υπάρχει και ένας αγνοούμενος. Καταρρακτώδεις οι βροχές στην περιοχή.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη αγνοείται στην Καταλονία, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχές που πλήττουν την ανατολική Ισπανία έχουν προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα.

Οι αρχές εξακολουθούν να προειδοποιούν για ακραίο κίνδυνο σε περιοχές της Βαρκελώνης και της Ζιρόνα.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης της Καταλονίας, Σαλβαδόρ Ίγια, επιβεβαίωσε τον θάνατο ενός άνδρα στην Τορντέρα, βόρεια της Βαρκελώνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των αρχών, ο άνδρας έχασε τη ζωή του μετά την κατάρρευση τοίχου.

«Πρέπει να επιδείξουμε μέγιστη προσοχή και να ακολουθούμε τις συστάσεις» των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ανέφερε ο Ίγια.

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Ένας ακόμη νεκρός και έρευνες για αγνοούμενο

Οι πυροσβέστες ανακοίνωσαν και δεύτερο θάνατο, αυτή τη φορά στον δήμο Μοντορνές δελ Βαγιές. Την ίδια ώρα, σωστικά συνεργεία πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου στην Πινέδα ντε Μαρ, περίπου 52 χιλιόμετρα βόρεια της Βαρκελώνης.

Οι έντονες βροχοπτώσεις ξεκίνησαν το απόγευμα του Σαββάτου, με τις αρχές να έχουν καλέσει τους κατοίκους των περιοχών που κινδυνεύουν από πλημμύρες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Παράλληλα, ακυρώθηκαν δημόσιες εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων και διαδήλωση για το δικαίωμα στη στέγαση στη Βαρκελώνη.

Σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet, κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές περισσότερα από 100 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο.

Απεγκλωβισμοί από αυτοκίνητα

Οι υπηρεσίες διάσωσης χρειάστηκε να επέμβουν σε αρκετά περιστατικά για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων που είχαν παγιδευτεί μέσα στα οχήματά τους. Επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων στη Γκρανόγιερς, βόρεια της Βαρκελώνης.

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Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η στάθμη των ποταμών. Η Πολιτική Προστασία έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα στα κινητά των κατοίκων κοντά στον ποταμό Μπεσός για πιθανή υπερχείλιση. Σε περίπτωση πλημμύρας, οι κάτοικοι κλήθηκαν να μετακινηθούν στους επάνω ορόφους των κτιρίων.

Η κακοκαιρία πλήττει ευρύτερα την ανατολική Ισπανία. Το Σάββατο μία γυναίκα 102 ετών έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από τα νερά στην Καστίλη – Λα Μάντσα.

Το έντονο μετεωρολογικό φαινόμενο, που χαρακτηρίζεται από πολύ ισχυρές και επίμονες καταιγίδες, ξεκίνησε την Πέμπτη. Σύμφωνα με την Aemet, η εξασθένησή του αναμένεται εντός της Κυριακής, ενώ μέχρι τότε οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.