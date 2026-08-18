«Κάθε μέρα που τα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο είναι μια μέρα που χάνουν από το μέλλον τους» δήλωσε κατά την επίσκεψή της στην Κολομβία η Σακίρα.

Το ποσό του 1,25 εκατ. δολαρίων αναμένεται να χαρίσει η Σακίρα για να χτιστούν εκ νέου τα σχολεία που καταστράφηκαν από τον φονικό σεισμό στην Κολομβία στις 10 Αυγούστου.

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια επισκέφθηκε τη Δευτέρα το Quibdó, την πρωτεύουσα της επαρχίας Chocó, που επλήγη από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Εκεί σχεδόν 200 σχολεία έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά. Κατά την επίσκεψή της η Σακίρα δεσμεύτηκε να διαθέσει αρχικά το ποσό των 1,25 εκατ. δολ. για να βοηθήσει να ξαναχτιστούν 10 σχολεία και ένα πανεπιστήμιο μέσω του φιλανθρωπικού της ιδρύματος.

Η Σακίρα επισκέφθηκε πολλά κατεστραμμένα σχολεία και συναντήθηκε με παιδιά. Στην επίσκεψή της την συνόδευε ο Χάουαρντ Μπάφετ, γιος του δισεκατομμυριούχου φιλάνθρωπου, Γουόρεν Μπάφετ και για χρόνια δωρητής στην Κολομβία. Στο παρελθόν έχει βοήθεια ξανά τη Σακίρα να χτίσει σχολεία στην Κολομβία.

Ποιοι προσφέρουν 1,25 εκατ. δολάρια

Η δέσμευση του 1,25 εκατ. δολαρίων συγκεντρώνει αρκετούς εταίρους: 500.000 δολάρια προέρχονται από τη Σακίρα και το Live Nation, 500.000 δολάρια από το Παγκόσμιο Ταμείο Εκπαίδευσης Πολιτών της FIFA και 250.000 δολάρια από το CAF, την τράπεζα ανάπτυξης της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Τα κεφάλαια θα διοχετευθούν μέσω του Fundación Pies Descalzos (Ίδρυμα Barefoot) της Σακίρα και θα διατεθούν για την ανοικοδόμηση σχολείων και την επιστροφή των παιδιών στις τάξεις.

«Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι ότι τα σχολεία δεν ανοικοδομούνται μόλις τελειώσει αυτή η έκτακτη ανάγκη», δήλωσε η Σακίρα στους δημοσιογράφους. «Κάθε μέρα που τα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο είναι μια μέρα που χάνουν από το μέλλον τους» τόνισε.

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Πρόσθεσε, πως «Το σχολείο είναι ένα μέρος αγάπης, ένα μέρος που έχω δει τους μαθητές μας να μεγαλώσουν, να εξελίσσονται μέσα στις τάξεις. Θέλω πραγματικά να το δω να ξαναχτιστεί».

{https://x.com/NoticiasCaracol/status/2089484465068208387}

«Δεν υπάρχει τρόπος να ανακουφιστεί ο πόνος τόσων πολλών, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις», είπε η Σακίρα κατά την επίσκεψή της σε ένα λύκειο στο Quibdó.

«Αλλά αυτό που υπάρχει είναι η δέσμευση ότι είμαστε εδώ δίπλα σε όσους ζουν στο Chocó, να μην εγκαταλείψουμε το El Chocó όπως ιστορικά έχει εγκαταλειφθεί, μέχρι κάθε Κολομβιανός και κάθε άτομο από το Chocó να μπορέσει να επιστρέψει στην κανονική του ζωή όπως του αξίζει και όλα τα παιδιά να μπορέσουν να επιστρέψουν στα σχολεία τους και να ονειρευτούν το μέλλον που τους αξίζει», είπε.

Ο Μπάφετ μίλησε για τη δική του συμμετοχή λέγοντας πως «όταν με καλεί η Σακίρα, έρχομαι».

Το ίδρυμα της Σακίρα λειτουργεί στην περιοχή του Chocó για πάνω από δύο δεκαετίες και πρόσφατα ίδρυσε δύο σχολεία στην περιοχή. Η Κολομβιανή τραγουδίστρια είπε πως σχεδιάζει να αφιερώσει περισσότερη προσωπική προσπάθεια για την αναδόμηση ένα τοπικό τεχνικό πανεπιστήμιο στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξαν την Κολομβία εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ χιλιάδες τραυματίστηκαν.

Με πληροφορίες του Rolling Stones/ABC





