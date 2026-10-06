Το σετ του Μάνου και της Σταυρούλας και το μπέρδεμα στη φωτογράφιση του Σταύρου και της Σταυρούλας.

Το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη ανατρεπτική δοκιμασία του GNTM 7, με τα νέα επίδοξα μοντέλα να χαρίζουν τον καλύτερό τους εαυτό την ώρα του σετ.

Οι διαγωνιζόμενοι αρχικά, μπήκαν στο σπίτι για να διεκδικήσουν το δωμάτιό τους, και λίγο αργότερα ήρθαν αντιμέτωποι με ένα σημείωμα στο οποίο υπήρχαν οι απαραίτητες οδηγίες που αφορούσαν την πρώτη δοκιμασία της σεζόν.

Πρώτο ζητούμενο ήταν τα παιδιά να χωριστούν σε ζευγάρια με κάθε έναν να αναλαμβάνει τον ρόλο του ανάμεσα σε δύο συναισθήματα: τον «πειρασμό» και την «αθωότητα».

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Τα μοντέλα μεταφέρθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, εκεί όπου αντίκρισαν τη Ζενεβιέβ, ένα κρεβάτι και τους ειδικούς που ανέλαβαν να προσαρμόσουν την εμφάνισή τους στις απαιτήσεις του σετ.

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Η Ζενεβιέβ και η Ηλιάνα, στάθηκαν στο πλευρό τους καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας, ενώ ο Ακύλλας, ως το μοντέλο που ξεχώρισε στην φωτογράφιση του bootcamp, είχε να διαχειριστεί ένα advantage, με αποτέλεσμα να έχει την δυνατότητα να αλλάξει δύο από τα προκαθορισμένα ζευγάρια των συμπαικτών του.

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Ένα από τα ζευγάρια που ο Ακύλλας άλλαξε ήταν ο Μάνος και η Σταυρούλα, οι οποίοι κλίθηκαν να ποζάρουν μαζί.

GNTM 7: Η ένταση πριν από την φωτογράφιση

Μετά από την αλλαγή, ο Μάνος προσέγγισε την Σταυρούλα με σκοπό να βρουν τις κατάλληλες πόζες για την ώρα του σετ.

Ο Μάνος, προσέγγισε την συμπαίκτριά του, ωστόσο, εκείνη φάνηκε ιδιαίτερα αρνητική απέναντί του.

Μιλώντας στην κάμερα, η Σταυρούλα δήλωσε ότι δεν τρέφει ιδιαίτερη συμπάθεια προς τον Μάνο, χαρακτηρίζοντάς τον «φλύαρο».

Παρά την αρχική τους κόντρα, οι δύο διαγωνιζόμενοι την ώρα του σετ κατάφεραν να ξεχωρίσουν, αποσπώντας ιδιαίτερα θετικά σχόλια.

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GNTM 7: Η προσπάθεια του Σταύρου και της Σταυρούλας

Ένα ακόμη ζευγάρι που κλίθηκε να ποζάρει μπροστά στον φακό ήταν ο Σταύρος και η Σταυρούλα Χ., οι οποίοι προσπάθησαν να σταθούν με αυτοπεποίθηση μπροστά στην κάμερα, όμως το σετ τους προκάλεσε… εκνευρισμό και γέλια στην Ηλιάνα και τη Ζενεβιέβ.

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