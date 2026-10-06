Τα μοντέλα χωρίστηκαν σε ζευγάρια και διεκδικούν την καλύτερη λήψη.

Με ένα ανατρεπτικό και ιδιαίτερα απαιτητικό σετ ήρθαν αντιμέτωπα τα 22 μοντέλα του GNTM 7, με την πρώτη δοκιμασία να εξελίσσεται στο κέντρο της Αθήνας.

Αφού τα νέα επίδοξα μοντέλα μπήκαν στο σπίτι για να διεκδικήσουν το δωμάτιό τους, ήρθαν αντιμέτωπα με ένα σημείωμα στο οποίο υπήρχαν οι απαραίτητες οδηγίες που αφορούσαν την πρώτη δοκιμασία της σεζόν.

Πρώτο ζητούμενο ήταν τα παιδιά να χωριστούν σε ζευγάρια με κάθε έναν να αναλαμβάνει τον ρόλο του ανάμεσα σε δύο συναισθήματα: τον «πειρασμό» και την «αθωότητα».

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Οι απαιτήσεις της πρώτης δοκιμασίας του GNTM 7

Την επόμενη μέρα, τα μοντέλα μεταφέρθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, εκεί όπου αντίκρισαν τη Ζενεβιέβ, ένα κρεβάτι και τους ειδικούς που ανέλαβαν να προσαρμόσουν την εμφάνισή τους στις απαιτήσεις του σετ.

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Στην πρώτη δοκιμασία της σεζόν, οι συμμετέχοντες κλίθηκαν να ποζάρουν φορώντας εσώρουχα την ίδια ώρα που ο ένας ανταγωνίζεται τον άλλον.

Η «παγίδα» στη σημερινή φωτογράφιση ήρθε όταν τα μοντέλα κατάλαβαν ότι στο τέλος της βραδιάς θα αποχωρήσουν δύο πρόσωπα.

Ο Mike Tsitas ήταν ο φωτογράφος που ανέλαβε να αναδείξει τον καλύτερο εαυτό των μοντέλων σε αυτή την καμπάνια με concept «Πειρασμός και Αθωότητα», ενώ κάθε ζευγάρι είχε πέντε λεπτά μέσα στο σετ.

Ο Ακύλλας, ως το μοντέλο που ξεχώρισε στην φωτογράφιση του bootcamp, είχε να διαχειριστεί ένα advantage, με αποτέλεσμα να έχει την δυνατότητα να αλλάξει δύο από τα προκαθορισμένα ζευγάρια των συμπαικτών του.

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Οι αποφάσεις του, δεν άργησαν να φέρουν τις αντιδράσεις των υπόλοιπων μοντέλων, καθώς η Σταυρούλα είχε «παράπονα» από τον Μάνο, με τον οποίο κλίθηκε να ποζάρει.

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Σκοπός της σημερινής δοκιμασίας ήταν να αναδειχθεί το προϊόν.

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Η Ζενεβιέβ και η Ηλιάνα βρίσκονταν στο σετ καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας χαρίζοντας τις συμβουλές τους σε όλους τους διαγωνιζόμενους.

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