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Ολοκληρώθηκε το Bootcamp. Αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη επίσημη δοκιμασία.

Το βράδυ της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, το Bootcamp του GNTM 7 ολοκληρώθηκε έπειτα από δύο απαιτητικές δοκιμασίες που οδήγησε τους κριτές στα τελικά συμπεράσματα.

Από την πρώτη δοκιμασία και φωτογράφιση το όνειρο για εννέα μοντέλα, που είχαν τις πιο αδύναμες λήψεις, τελείωσε πρόωρα το ταξίδι.

Όσοι κατάφεραν να περάσουν στην επόμενη φάση περπάτησαν σε μία εντυπωσιακή πασαρέλα, με λαμπερούς καλεσμένους, ενώ σήμερα ανακοινώθηκαν οι υπόλοιποι παίκτες που κατάφεραν να ξεχωρίσουν.

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Στο σπίτι του GNTM 7, μπήκαν 22 άτομα στο σύνολο, με την αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη επίσημη φωτογράφιση να έχει ήδη ξεκινήσει.

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Τα 22 μοντέλα που μπήκαν στο σπίτι του GNTM 7

Μετά την ανακοίνωση των κριτών, τα νέα επίδοξα μοντέλα που ξεχώρισαν πήραν το «χρυσό» εισιτήριο.

Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων, δεν έλειψαν και οι «παρεξηγήσεις».

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Η Σταυρούλα συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε για την απόδοσή της, εξέφρασε την άποψή της, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να ανακοινώνει τα αποτελέσματα.

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Πριν ωστόσο ολοκληρώσει την ανακοίνωσή της, η Σταυρούλα γύρισε την πλάτη για να αποχωρήσει νομίζοντας ότι δεν κατάφερε να μπει στο σπίτι. Η Ηλιάνα, ωστόσο, αποκρίθηκε: «Σταυρούλα που πας; Οι άλλοι μας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή, εσύ μας κέρδισες στην πορείας», επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο ότι η

Σταυρούλα συνεχίζει το ταξίδι της στον διαγωνισμό.

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Η «μάχη» για τα δωμάτια στο σπίτι του GNTM

Από τα πρώτα λεπτά της συγκατοίκησης αποδείχθηκε ότι έχουν ήδη δημιουργηθεί οι πρώτες ομάδες, οι πρώτες φιλίες και οι πρώτες εντάσεις.

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Η θέση με στο σπίτι και τα δωμάτια, ήταν η πρώτη αφορμή για καβγάδες, σπόντες και έντονες κριτικές.

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