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Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Την έντονη ανησυχία του για τις εξελίξεις γύρω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κυψέλη εξέφρασε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με αφορμή την παραίτηση του προέδρου της «Ελληνικό Μετρό».

Σε ανάρτησή του, ο κ. Δούκας συνδέει την αποχώρηση του επικεφαλής της εταιρείας με την επιδείνωση της κατάστασης στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι οι τελευταίες εξελίξεις εντείνουν τον προβληματισμό τόσο του Δήμου όσο και των κατοίκων που έχουν ήδη επηρεαστεί.

Ο δήμαρχος Αθηναίων ανακοίνωσε, παράλληλα, ότι τη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιήσει συνάντηση με εκπροσώπους των κατοίκων που έχουν πληγεί, προκειμένου να συζητηθούν τα επόμενα βήματα και οι νέες πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει ο Δήμος Αθηναίων.

Η ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων:

«Η παραίτηση του Προέδρου της «Ελληνικό Μετρό» την ώρα που μεγαλώνουν τα προβλήματα στην Κυψέλη, εντείνει τις ανησυχίες μας.

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Τη Δευτέρα στις 5 μ.μ. θα συναντηθώ με τους εκπροσώπους των κατοίκων που επλήγησαν, για τις νέες πρωτοβουλίες μας.

Ο Δήμος Αθηναίων είναι πάντα στο πλευρό τους.

Η Κυβέρνηση οφείλει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες της».

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