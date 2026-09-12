Ο Billy Bob Thornton παραμένει κομβικός, όμως ο γιος του βρίσκεται πλέον στην κορυφή της οικογενειακής πετρελαϊκής αυτοκρατορίας.

Η δεύτερη σεζόν της σειράς «Landman» φαίνεται πως έδωσε την πιο ξεκάθαρη απάντηση μέχρι σήμερα για το μέλλον της σειράς: ο Cooper Norris είναι ο άνθρωπος που προορίζεται να διαδεχθεί τον Tommy.

Η εξέλιξη του Cooper Norris, τον οποίο υποδύεται ο Jacob Lofland, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ιστορίες της δεύτερης σεζόν του «Landman», όπως αναφέρει το cbr.com.

Από έναν νεαρό που προσπαθεί να βρει τη θέση του στον δύσκολο κόσμο των πετρελαϊκών κοιτασμάτων, ο Cooper μετατρέπεται σταδιακά σε έναν άνθρωπο με πραγματική εξουσία.

Το 8ο επεισόδιο, «Handsome Touched Me», έμοιαζε αρχικά να σηματοδοτεί την οριστική ανάληψη των καθηκόντων του Tommy στην M-Tex. Το φινάλε, όμως, πηγαίνει την εξέλιξη ένα βήμα παραπέρα.

Ο Cooper δεν παίρνει απλώς τη θέση που κάποτε είχε ο πατέρας του. Γίνεται πρόεδρος της νέας οικογενειακής πετρελαϊκής εταιρείας, τοποθετούμενος τυπικά ακόμη και πάνω από τον Tommy.

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Και αυτή η νέα ισορροπία αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά στοιχεία της τρίτης σεζόν.

Η πρώτη μεγάλη προαγωγή του Cooper

Η μετάβαση είχε αρχίσει αρκετά νωρίτερα.

Στο πέμπτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν, ο Tommy Norris, ο χαρακτήρας του Billy Bob Thornton, αποφασίζει να προσλάβει τον γιο του ως νέο γαιοκτήμονα της M-Tex Oil.

Ο ίδιος ο Tommy είχε προηγουμένως υπηρετήσει σε αυτόν τον ρόλο, αντιμετωπίζοντας κρίσεις και προβλήματα σε ολόκληρη τη λεκάνη της Πέρμιας. Μετά τον θάνατο του Monty Miller, τον οποίο υποδύθηκε ο Jon Hamm στην πρώτη σεζόν, ο Tommy ανέλαβε την προεδρία της εταιρείας.

Σύντομα, όμως, διαπιστώνει ότι η ταυτόχρονη διοίκηση της M-Tex και η συνεχής παρουσία του ως ανθρώπου που καλείται να λύνει κάθε πρόβλημα στο πεδίο δεν είναι βιώσιμη.

Έτσι, σε ένα γεύμα στο Patch Cafe, παραδίδει στον Cooper τις ευθύνες του γαιοκτήμονα.

Η κίνηση έχει μεγαλύτερη σημασία απ' όση φαίνεται αρχικά. Ο Tommy ουσιαστικά παραδίδει στον γιο του τον επαγγελματικό ρόλο που είχε καθορίσει τη δική του πορεία μέσα στην M-Tex.

Την ίδια στιγμή, ο Cooper έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί τη δική του πορεία στον χώρο του πετρελαίου.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης σεζόν προσπαθεί να αναπτύξει τη δική του επιχείρηση, συγκεντρώνοντας μισθώσεις και επενδύοντας σε γεωτρήσεις. Η προσπάθεια, όμως, δεν εξελίσσεται χωρίς προβλήματα.

Χρηματοδοτικές δυσκολίες και λάθη περιορίζουν τον έλεγχό του πάνω στο εγχείρημα και επιτρέπουν στην M-Tex να αποκτήσει σημαντικό μέρος της επιρροής.

Ο Cooper, ωστόσο, καταφέρνει κάτι που δεν μπορεί να αγνοηθεί: ανοίγει έξι πηγάδια και βρίσκει πετρέλαιο και στα έξι.

Αυτό το αποτέλεσμα είναι που δίνει στον Tommy ένα ισχυρό επιχείρημα για να εμπιστευτεί τον γιο του με ακόμη μεγαλύτερες ευθύνες.

Το WolfCamp αλλάζει τα πάντα

Η εξέλιξη κορυφώνεται στο 8ο επεισόδιο.

Ο Tommy και ο Cooper φτάνουν στο WolfCamp, όπου συναντούν μηχανικούς και εργαζομένους της M-Tex. Εκεί βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο Boss, ο Dale, ο King και ο Ben.

Ο Tommy ανακοινώνει ότι ο Cooper θα αναλάβει καθήκοντα project manager στο έργο γεώτρησης.

Η ανακοίνωση προκαλεί εύλογες αντιδράσεις. Ο Boss, ο οποίος μέχρι πρόσφατα βρισκόταν αρκετά ψηλότερα από τον Cooper στην ιεραρχία, δυσκολεύεται να αποδεχθεί πόσο γρήγορα έχει ανέβει ο νεότερος Norris.

Ο Tommy, όμως, δεν χρειάζεται να καταφύγει μόνο στην οικογενειακή σχέση για να υπερασπιστεί την απόφασή του.

Του αρκεί να θυμίσει στους εργαζομένους ότι ο Cooper άνοιξε έξι πηγάδια και βρήκε πετρέλαιο και στα έξι.

Η εμπειρία του στο πεδίο έχει πλέον μετατραπεί σε αποτελέσματα και τα αποτελέσματα σε εξουσία.

Από διάδοχος της M-Tex σε πρόεδρος της CTT

Αναδρομικά, η προαγωγή στο WolfCamp αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Εκείνη τη στιγμή όλα έδειχναν ότι ο Cooper ετοιμαζόταν να κληρονομήσει κάποτε τον επαγγελματικό ρόλο του Tommy στην M-Tex.

Το φινάλε, όμως, αλλάζει εντελώς τα δεδομένα.

Μετά την απόλυση του Tommy από την M-Tex, εκείνος αποφασίζει να προστατεύσει την επένδυση του γιου του και να μην επιτρέψει στην εταιρεία να απορροφήσει τα πηγάδια του Cooper.

Με τη χρηματοδότηση του Gallino, τον οποίο υποδύεται ο Andy Garcia, δημιουργείται μια νέα εταιρεία: η CTT Oil Exploration and Cattle.

Και η θέση που δίνεται στον Cooper είναι η κορυφαία.

Ο νεότερος Norris αναλαμβάνει πρόεδρος.

Ο Tommy γίνεται ανώτερος αντιπρόεδρος, ο T.L. αναλαμβάνει την επίβλεψη των γεωτρήσεων, ο Dale ηγείται της εξερεύνησης και ο Boss διευθύνει τα πληρώματα.

Για πρώτη φορά, λοιπόν, η σειρά τοποθετεί επίσημα τον Cooper πάνω από τον πατέρα του στην ιεραρχία μιας εταιρείας που χτίζουν μαζί.

Η άνοδος του Cooper δεν ήρθε από το πουθενά

Η εξέλιξη του χαρακτήρα είχε προετοιμαστεί ήδη από την πρώτη σεζόν.

Ο Cooper είχε σπουδάσει γεωλογία στο κολέγιο, όμως εγκατέλειψε τις σπουδές του για να ξεκινήσει από τα χαμηλότερα επίπεδα της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Η επιλογή του ήταν συνειδητή. Πίστευε ότι δεν μπορούσε να διοικήσει μια πετρελαϊκή επιχείρηση χωρίς πρώτα να γνωρίσει από κοντά τη δουλειά στα κοιτάσματα.

Στην πρώτη σεζόν άρχισε να συγκεντρώνει τις δικές του μισθώσεις. Στη δεύτερη απέκτησε ακόμη περισσότερη πρακτική εμπειρία, αντιμετώπισε οικονομικές αποτυχίες, έμαθε να διαχειρίζεται ανθρώπους και τελικά απέδειξε ότι μπορεί να παράγει πραγματικά αποτελέσματα.

Μέχρι το 8ο επεισόδιο, ο άνθρωπος που κάποτε βρισκόταν στην ουρά της ιεραρχίας έχει πλέον την ευθύνη ανθρώπων που προηγουμένως βρίσκονταν πολύ ψηλότερα από εκείνον.

Η σειρά, επομένως, δεν παρουσιάζει την άνοδο του Cooper ως ένα απλό αποτέλεσμα οικογενειακών διασυνδέσεων. Η πρακτική του εμπειρία αποτελεί πλέον το βασικό του κεφάλαιο.

Ο Billy Bob Thornton δεν φεύγει από το Landman

Παρά τη σαφή μετατόπιση της εξουσίας, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Billy Bob Thornton αποχωρεί από το «Landman».

Ο Tommy παραμένει κεντρικός χαρακτήρας και η παρουσία του θα είναι σημαντική και στην τρίτη σεζόν.

Αυτό που αλλάζει είναι η δυναμική ανάμεσα στους δύο Norris.

Ο Tommy εξακολουθεί να διαθέτει την τεράστια εμπειρία και γνώση της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Ο Cooper, όμως, είναι πλέον ο πρόεδρος της εταιρείας.

Η σειρά δημιουργεί έτσι μια ενδιαφέρουσα αντιστροφή: ο πατέρας συνεχίζει να καθοδηγεί τον γιο, αλλά ο γιος έχει πλέον την τυπική εξουσία.

Ο Cooper δεν αντικαθιστά απλώς τον Tommy. Χτίζει τη δική του εποχή.

Η 3η σεζόν φέρνει έναν ακόμη ισχυρό παίκτη

Η νέα αυτή ισορροπία θα δοκιμαστεί στην τρίτη σεζόν.

Ο James Jordan, που υποδύεται τον Dale Bradley, είχε επιβεβαιώσει ότι τα γυρίσματα είχαν μετατεθεί για τον Σεπτέμβριο του 2026, γεγονός που σημαίνει ότι η επιστροφή της σειράς θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο σε σχέση με τις δύο προηγούμενες σεζόν.

Παράλληλα, το «Landman» ενισχύει το καστ με έναν σημαντικό νέο χαρακτήρα.

Ο Michael Kelly, γνωστός από το «Lioness», εντάσσεται στην τρίτη σεζόν ως William Crockett, ο επικεφαλής της μεγαλύτερης εταιρείας διαχείρισης πετρελαίου στον κόσμο.

Η άφιξη του Crockett αναμένεται να αλλάξει ξανά τις ισορροπίες.

Ο Cooper βρίσκεται πλέον στην κορυφή της CTT, ο Tommy βρίσκεται στο πλευρό του και η οικογένεια Norris έχει δημιουργήσει μια νέα επιχειρηματική βάση. Απέναντί τους, όμως, εμφανίζεται ένας ακόμη ισχυρότερος παίκτης με τεράστια επιρροή στην παγκόσμια πετρελαϊκή βιομηχανία.

Ο νέος Landman

Η δεύτερη σεζόν φαίνεται να κλείνει, λοιπόν, έναν κύκλο και να ανοίγει έναν καινούργιο.

Ο Tommy Norris εξακολουθεί να είναι απαραίτητος για την ιστορία, αλλά ο Cooper δεν είναι πλέον ο νεαρός που προσπαθεί να αποδείξει την αξία του.

Είναι πρόεδρος.

Η εξέλιξη αυτή κάνει την τρίτη σεζόν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς ο Cooper θα πρέπει πλέον να αποδείξει ότι μπορεί να διοικήσει μια εταιρεία όχι ως γιος του Tommy Norris, αλλά ως ηγέτης με δική του ταυτότητα.

Και απέναντί του θα βρεθεί ο William Crockett, ένας νέος γίγαντας της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Ο πραγματικός διάδοχος του Tommy έχει πλέον οριστεί. Το ερώτημα είναι αν ο Cooper μπορεί να αποδείξει ότι αξίζει τη θέση.