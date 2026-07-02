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Ζαλίζει το ποσό που λαμβάνει η πρωταγωνίστρια της σειράς για κάθε επεισόδιο.

Σημαντικές αυξήσεις κατάφεραν να διαπραγματευτούν οι βασικοί ηθοποιοί της σειράς «Landman», ενόψει της 3ης σεζόν, όπως αποκαλύπτει το Deadline.

Εξαίρεση αποτελεί η αμοιβή του πρωταγωνιστή της σειράς Μπίλι Μπομπ Θόρντον, ο οποίος έχει ξεχωριστό τριετές συμβόλαιο - με τις συνηθισμένες ετήσιες αυξήσεις - και προβλέπεται διαπραγμάτευση για νέο συμβόλαιο αν το «Landman» προχωρήσει σε 4η σεζόν.

Κάτι παρόμοιο συνέβη φέτος και με την πρωταγωνίστρια της σειράς Ντέμι Μουρ, της οποίας το αρχικό συμβόλαιο ήταν διετές, μικρότερης διάρκειας από το συνηθισμένο.

Η ίδια έχει πλέον νέο συμβόλαιο, με σημαντική αύξηση, καθώς η αμοιβή της εκτιμάται στα 740.000–770.000 δολάρια ανά επεισόδιο, όσα και ο Θόρντον.

{https://www.youtube.com/shorts/y5AiAjay14w}

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Κάποτε συνηθισμένη πρακτική στις επιτυχημένες σειρές, οι αναδιαπραγματεύσεις συμβολαίων μετά τη 2η σεζόν είναι πλέον σπάνιες και συμβαίνουν μόνο σε πολύ μεγάλες επιτυχίες, λόγω γενικότερης περιστολής δαπανών στον κλάδο.

Το «Landman» συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες. Η πρεμιέρα της 2ης σεζόν σημείωσε 9,2 εκατομμύρια θεάσεις μέσα σε 48 ώρες, αποτελώντας την πιο δημοφιλή πρεμιέρα πρωτότυπης σειράς στην ιστορία του Paramount+. Το φινάλε της σεζόν έφτασε τα 14,8 εκατομμύρια θεάσεις σε δύο ημέρες και έγινε η πιο δημοφιλής σειρά στην πλατφόρμα.

Την περασμένη σεζόν, το «Landman» πρόσθεσε δύο μεγάλα ονόματα στο βασικό καστ, τους Σαμ Έλιοτ και Άντι Γκαρσία, που ενδέχεται να εμπλακούν σε μελλοντικές αναδιαπραγματεύσεις.

Η παραγωγή της 3ης σεζόν αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Αυγούστου στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας.

Με πληροφορίες από Deadline