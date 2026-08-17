Τα οριστικά αποτελέσματα για παιδικούς- βρεφονηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ.

Συνολικά 158.009 παιδιά και ΑμεΑ έλαβαν voucher για τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ, σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν από την ΕΕΤΑΑ.

Συνολικά υποβλήθηκαν 199.138 έγκυρες αιτήσεις, ανακοίνωσε το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κάτι που σημαίνει ότι 41.129 παιδιά έμειναν εκτός του προγράμματος για το 2026-2027.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο, από τις 93.005 έγκυρες αιτήσεις που υποβλήθηκαν για παιδιά σε ΚΔΑΠ, δόθηκαν 51.876 voucher. Αντίθετα, εγκρίθηκαν όλες οι έγκυρες αιτήσεις για τις υπόλοιπες δομές.

Δείτε ΕΔΩ τα οριστικά αποτελέσματα που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.

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Μιχαηλίδου: Συνειδητή επιλογή στήριξης των πολύτεκνων οικογενειών

«Στηρίζουμε έμπρακτα τις οικογένειες και διευρύνουμε σταθερά την πρόσβαση των παιδιών σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης», δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η υπουργός σημείωσε ότι από πέρυσι αυξήθηκαν σημαντικά τα εισοδηματικά όρια, ώστε περισσότερες οικογένειες να μπορούν να λάβουν voucher. Πλέον, για οικογένειες με έως δύο παιδιά το εισοδηματικό όριο ανέρχεται πλέον στις 35.000 ευρώ και για οικογένειες με τρία παιδιά στις 38.000 ευρώ.

Επίσης, φέτος καταργήθηκαν πλήρως τα εισοδηματικά κριτήρια για τις πολύτεκνες οικογένειες όσον αφορά την πρόσβαση των παιδιών τους σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. «Είναι μια συνειδητή επιλογή στήριξης των οικογενειών με πολλά παιδιά, που αναγνωρίζει τις αυξημένες ανάγκες τους και εντάσσεται στη συνολική μας πολιτική για τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού», πρόσθεσε η Δόμνα Μιχαηλίδου.