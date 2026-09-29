Σε αργία έχει τεθεί εδώ και λίγους μήνες και ο αρχειοφύλακας της Πολεοδομίας Μυκόνου, καθώς εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη στο πλαίσιο δικογραφίας για τη δράση κυκλώματος διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής.

Σε αναστολή καθηκόντων τέθηκε ο επικεφαλής της Πολεοδομίας Μυκόνου, έπειτα από σχετική απόφαση του δημάρχου του νησιού Χρήστου Βερώνη, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Καθημερινής».

Όπως επιβεβαιώνεται από διασταυρωμένες πηγές της εφημερίδας, πριν από τη διοικητική απομάκρυνση του προϊσταμένου είχε προηγηθεί η αποστολή σχετικού εγγράφου από τις εισαγγελικές αρχές προς τη δημοτική αρχή.

Στο έγγραφο αυτό, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών γνωστοποιεί στον δήμαρχο ότι σε βάρος του υπευθύνου της υπηρεσίας διενεργείται έρευνα για μια σειρά από σοβαρά αδικήματα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η απιστία κατ' εξακολούθηση, η ψευδής βεβαίωση, η δωροληψία, η πλαστογραφία και η υπεξαγωγή εγγράφων, κατηγορίες που φέρουν μάλιστα κακουργηματικό χαρακτήρα.

Η εισαγγελική ειδοποίηση περιήλθε στον Δήμο Μυκόνου προς τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, χρονικό διάστημα κατά το οποίο απεστάλη στη δημοτική αρχή και αντίστοιχη έγγραφη ενημέρωση από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.

Αξίζει να σημειωθεί, πως σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ της «Καθημερινή», κατά τις έρευνες των αστυνομικών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στην κατοικία του εμπλεκόμενου στελέχους, ανακαλύφθηκαν υπηρεσιακοί φάκελοι που αφορούσαν τη λειτουργία της Πολεοδομίας, καθώς και ένας αμφορέας που εκτιμάται ότι εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με βάση τα παραπάνω επιβαρυντικά στοιχεία, ο δήμαρχος Μυκόνου, στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται η λειτουργία της πολεοδομίας, αποφάσισε να θέσει σε αργία τον προϊστάμενο. Η σχετική διοικητική πράξη αναρτήθηκε επίσημα στο πρόγραμμα «Διαύγεια» το πρωί της Τρίτης.