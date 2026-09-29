Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με μαθητές και εκπαιδευτικούς και στη συνέχεια μετέβη στο δημαρχείο της πόλης.

Το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου επισκέφθηκε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με την άφιξή του στο σχολικό συγκρότημα, το οποίο είναι καινούργιο και ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο, ο πρωθυπουργός κατευθύνθηκε αμέσως στο εσωτερικό του κτιρίου και ανέβηκε στις σχολικές αίθουσες.

Δεν έλειψαν και οι χαλαρές στιγμές, καθώς ο πρωθυπουργός έλεγε στους παρευρισκόμενους «για να δούμε τι κάναμε», αναφερόμενος στο νέο σχολικό κτίριο. Μάλιστα, έκανε και πλάκα με μαθητές που φώναζαν το όνομά του από τα παράθυρα, απαντώντας τους χαμογελαστός: «Τώρα ανεβαίνω!». Στις τάξεις είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς για την καθημερινότητά τους στο σχολείο και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

«Λιγότερα κενά, καλύτερη προετοιμασία»

Σε δηλώσεις που έκανε στο περιθώριο της επίσκεψής του ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε: «Είναι συνειδητή η επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προβεί σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια.

Η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει με λιγότερα κενά και καλύτερη προετοιμασία. Ευχαριστώ όλους τους εκπαιδευτικούς για το έργο που προσφέρουν».

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Η κατασκευή του σχολείου ολοκληρώθηκε φέτος με το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά. Οι προηγούμενες εγκαταστάσεις του σχολείου ήταν σε άλλο χώρο, με τις αίθουσες διδασκαλίας να είναι σε κοντέινερ.

Στο σχολείο φοιτούν περί τα 270 παιδιά.

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, καθώς και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

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Σύσκεψη στο Δημαρχείο Ασπροπύργου και συνάντηση με πολίτες

Ο πρωθυπουργός προήδρευσε, στη συνέχεια, σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Ασπροπύργου, όπου συζητήθηκαν τα ζητήματα της περιοχής, με έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη υποδομών και τη βελτίωση των οδικών μετακινήσεων.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Δήμαρχος Ασπροπύργου Γιάννης Ηλίας και οι Βουλευτές Β’ Δυτικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας Αθανάσιος Μπούρας και Ευάγγελος Λιάκος.

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το ολοκληρωμένο αντιπλημμυρικό έργο για τη διευθέτηση του ρέματος Αγίου Γεωργίου σε μήκος περίπου 7.300 μέτρων, το οποίο υλοποιήθηκε και παραδόθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επίσης την ευκαιρία να συναντηθεί και να συνομιλήσει με πολίτες σε κατάστημα της περιοχής.