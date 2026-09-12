Ο μεγαλύτερος γνωστός άθικτος μετεωρίτης παραμένει μπροστά στα μάτια μας, αλλά η ίδια η πτώση του έχει χαθεί στην προϊστορία.

Ένας τεράστιος μετεωρίτης 60 τόνων, χωρίς ορατό κρατήρα πρόσκρουσης, βρίσκεται ακόμη στο σημείο όπου έφτασε στη Γη. Η ιστορία της ανακάλυψής του, όμως, κρύβει περισσότερα ερωτήματα απ’ όσα απαντά.

Το 1920, όπως αναφέρει το spacedaily, ένας αγρότης που όργωνε το χωράφι του κοντά στο Γκρουτφοντέιν, στη βόρεια Ναμίμπια, συνάντησε ένα εμπόδιο που δεν έμοιαζε με τίποτα από όσα θα περίμενε να βρει κάτω από το έδαφος. Το άροτρο σταμάτησε πάνω σε μια τεράστια μεταλλική μάζα.

Αυτό που αποκαλύφθηκε ήταν ο Χόμπα (Hoba), ένας γιγάντιος μετεωρίτης από σίδηρο και νικέλιο, βάρους περίπου 60 τόνων. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο γνωστό μετεωρίτη που έχει διατηρηθεί ως μία ενιαία, ουσιαστικά άθικτη μάζα.

Και υπάρχει μια ακόμη ιδιαιτερότητα που κάνει τον Χόμπα μοναδικό: δεν έχει μετακινηθεί από το σημείο όπου προσγειώθηκε.

Σήμερα βρίσκεται σε υπαίθριο περίβολο στο αγρόκτημα Hoba West, κοντά στο Γκρουτφοντέιν. Οι πλευρές του έχουν αποκαλυφθεί, έχουν ληφθεί δείγματα από το υλικό του και με την πάροδο των χρόνων έχουν αφαιρεθεί μικρά κομμάτια από συλλέκτες και βανδαλισμούς. Η κύρια μάζα, ωστόσο, παραμένει στη θέση της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Μια ανακάλυψη που δεν έχει μία μόνο εκδοχή

Η γνωστή ιστορία θέλει τον αγρότη Jacobus Hermanus Brits να οργώνει το αγρόκτημα το 1920 με άροτρο που έσερνε βόδι, όταν ξαφνικά το άροτρο χτύπησε πάνω σε θαμμένο μέταλλο. Η σύγκρουση προκάλεσε μια γρατσουνιά στο αντικείμενο και αποκάλυψε σταδιακά τη φύση του.

Αυτή είναι η εκδοχή που επαναλαμβάνεται εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, αρχειακές αναφορές δημιουργούν μια ενδιαφέρουσα αμφιβολία.

Ο φυσικός Peter Spargo έχει καταγράψει διαφορετική αφήγηση, βασισμένη σε μαρτυρία πρώτου προσώπου που αποδίδεται στον Brits και φυλάσσεται στο Μουσείο Grootfontein. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, ο ίδιος είχε εντοπίσει έναν εκτεθειμένο βράχο ενώ κυνηγούσε και τον έξυσε με ένα μαχαίρι, μέχρι που εμφανίστηκε μέταλλο.

Το άροτρο δεν αναφέρεται σε αυτή την αφήγηση.

Η ασυμφωνία δεν αλλάζει τα βασικά δεδομένα: το εύρημα συνδέεται με το 1920, με την περιοχή του Γκρουτφοντέιν και με το αγρόκτημα από το οποίο πήρε το όνομά του. Εκείνη την εποχή η Ναμίμπια βρισκόταν υπό τη διοίκηση ως Νοτιοδυτική Αφρική.

Το περίφημο «άροτρο» θα πρέπει επομένως να αντιμετωπίζεται ως η καθιερωμένη ιστορία της ανακάλυψης και όχι ως απολύτως επιβεβαιωμένη καταγραφή κάθε λεπτομέρειάς της.

Ένας σιδερένιος γίγαντας 60 τόνων

Η μάζα των περίπου 60 τόνων αποτελεί προσεκτική προσέγγιση. Η Meteoritical Bulletin Database κατατάσσει τον Χόμπα ως σιδερένιο μετεωρίτη της χημικής ομάδας IVB.

Οι κύριες επιφάνειές του έχουν διαστάσεις περίπου 2,7 επί 2,7 μέτρα, ενώ το πάχος της μεταλλικής πλάκας φτάνει περίπου το ένα μέτρο. Η σύνθεσή του κυριαρχείται από σίδηρο και νικέλιο.

Η ταξινόμησή του προσφέρει επίσης ένα παράθυρο στο μακρινό παρελθόν. Ο Χόμπα προέρχεται από ένα αρχαίο γονικό σώμα του ηλιακού συστήματος, στο εσωτερικό του οποίου τα μεταλλικά στοιχεία είχαν διαχωριστεί από το βραχώδες υλικό πολύ νωρίς στην ιστορία του.

Ο χαρακτηρισμός του ως «μεγαλύτερου άθικτου μετεωρίτη» χρειάζεται, πάντως, μια διευκρίνιση. Υπάρχουν πτώσεις με μεγαλύτερη συνολική μάζα, εφόσον υπολογιστούν πολλά διαφορετικά θραύσματα. Ο Χόμπα κατέχει το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη γνωστή σωζόμενη ενιαία μάζα.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθός του, το Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας τον συγκρίνει με τον Ahnighito, τον περίπου 31 τόνων σιδερένιο μετεωρίτη του Cape York της Γροιλανδίας, ο οποίος εκτίθεται στη Νέα Υόρκη. Ο Χόμπα έχει σχεδόν διπλάσια μάζα.

Ο ένας έμεινε στη Γη. Ο άλλος ταξίδεψε μέχρι τη Νέα Υόρκη.

Η ιστορία του Ahnighito αποτελεί εντυπωσιακή αντίθεση.

Ο μετεωρίτης της Γροιλανδίας μεταφέρθηκε στη Νέα Υόρκη στα τέλη του 19ου αιώνα, ύστερα από μια πολυετή και δύσκολη επιχείρηση. Ο σίδηρός του είχε ήδη αποτελέσει σημαντική πηγή μετάλλου για τους Ινουίτ.

Ο Χόμπα, αντίθετα, παρέμεινε εκεί όπου έφτασε.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το περιβάλλον του είναι ανέγγιχτο. Οι εκσκαφείς αποκάλυψαν τις πλευρές του, οι ερευνητές πήραν δείγματα και τμήματα του μετεωρίτη αφαιρέθηκαν με τα χρόνια. Το 1955 η διοίκηση της Νοτιοδυτικής Αφρικής τον κήρυξε εθνικό μνημείο, ενώ εργασίες συντήρησης στη δεκαετία του 1980 δημιούργησαν το πέτρινο αμφιθέατρο που περιβάλλει σήμερα τον χώρο.

Η παραμονή του στην αρχική του θέση, ωστόσο, έχει ιδιαίτερη επιστημονική αξία. Η οριζόντια στάση του, η σχετικά ρηχή ταφή και το ασβεστολιθικό υλικό γύρω του προσφέρουν στοιχεία για την προσπάθεια ανασύνθεσης της άφιξής του στη Γη.

Το μεγάλο μυστήριο: Πού είναι ο κρατήρας;

Ίσως το πιο παράξενο χαρακτηριστικό του Χόμπα είναι αυτό που δεν υπάρχει.

Γύρω από τον μετεωρίτη δεν σώζεται εμφανής κρατήρας πρόσκρουσης. Δεν υπάρχει υπερυψωμένο χείλος ούτε σαφής γεωλογική διαταραχή που να θυμίζει την εικόνα μιας κλασικής πρόσκρουσης.

Η απουσία αυτή είναι δεδομένη. Η εξήγησή της, όμως, παραμένει αντικείμενο συζήτησης.

Το τοπίο έχει αλλάξει επί δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Η συσσώρευση εδάφους, ο σχηματισμός ασβεστοκονιάματος και η διάβρωση μπορούν να έχουν αλλοιώσει ή ακόμη και να έχουν εξαφανίσει έναν σχετικά μικρό κρατήρα.

Παράλληλα, η απουσία εμφανών ζημιών από ισχυρή πρόσκρουση και η διατήρηση του μετεωρίτη ως μεγάλης, σχεδόν μη κατακερματισμένης μάζας υποδεικνύουν ότι ο Χόμπα πιθανότατα δεν έφτασε στο έδαφος με την ταχύτητα που θα περίμενε κανείς από ένα τυπικό κοσμικό σώμα που χτυπά τη Γη.

Έπεσε σαν «κολοσσιαίο αμόνι»;

Εδώ βρίσκεται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες επιστημονικές υποθέσεις.

Το ασυνήθιστα πλατύ και επίπεδο σχήμα του Χόμπα θα μπορούσε να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κάθοδό του. Ένα σώμα που παρουσιάζει μεγάλη επιφάνεια προς τη ροή του αέρα δέχεται πολύ μεγαλύτερη ατμοσφαιρική αντίσταση από ένα σώμα που κινείται με την «αιχμή» του προς τα εμπρός.

Εάν ο Χόμπα διατήρησε έναν ευνοϊκό προσανατολισμό κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα και ακολουθούσε σχετικά ρηχή τροχιά, η ατμόσφαιρα θα μπορούσε να αφαιρέσει μεγάλο μέρος της ταχύτητάς του.

Ο Martin Beech εξέτασε ένα τέτοιο σενάριο σε μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2013 στο Earth, Moon, and Planets. Το μοντέλο του απαιτούσε έναν συνδυασμό χαμηλής αρχικής ταχύτητας, ρηχής γωνίας εισόδου, μεγάλης επιφάνειας στραμμένης προς τη ροή του αέρα και αεροδυναμικής σταθερότητας.

Στο συγκεκριμένο μοντέλο, η αρχική μάζα του αντικειμένου πριν από την είσοδο στην ατμόσφαιρα υπολογίστηκε κοντά στους 500 τόνους, ενώ η ταχύτητα πρόσκρουσης θα μπορούσε να είχε πέσει κάτω από μερικές εκατοντάδες μέτρα το δευτερόλεπτο.

Αυτό οδήγησε σε μια εντυπωσιακή εικόνα: αντί να χτυπήσει τη Γη σαν υπερταχύ βλήμα, ο Χόμπα μπορεί να είχε επιβραδυνθεί τόσο πολύ ώστε η τελική του άφιξη να έμοιαζε περισσότερο με ένα τεράστιο αμόνι που πέφτει στο έδαφος.

Το μοντέλο του Beech παρήγαγε έναν πιθανό κρατήρα περίπου 20 μέτρων σε διάμετρο και πέντε μέτρων σε βάθος — αρκετά μικρό, θεωρητικά, ώστε να έχει υποστεί σημαντική αλλοίωση ή να έχει εξαφανιστεί από τις μεταγενέστερες γεωλογικές διεργασίες.

Αυτό, όμως, είναι το κρίσιμο σημείο: πρόκειται για μοντέλο και όχι για παρατηρημένη αναπαράσταση της πτώσης.

Κανένας άνθρωπος δεν ήταν εκεί για να δει τι συνέβη.

Πότε έπεσε στη Γη;

Ακόμη και η ηλικία της πτώσης χρειάζεται προσεκτική διατύπωση.

Ο Χόμπα πιθανότατα έφτασε στη Γη πριν από λιγότερο από 80.000 χρόνια, σύμφωνα με εκτιμήσεις που βασίζονται σε ραδιενεργά ισότοπα του σιδήρου, και ειδικότερα στο νικέλιο-59.

Μια μέτρηση που αναφέρθηκε τη δεκαετία του 1960 τοποθέτησε την πτώση σε χρονικό διάστημα που συνδέεται με περίπου έναν χρόνο ημιζωής του συγκεκριμένου ισοτόπου. Το αποτέλεσμα έδωσε ένα ανώτατο όριο κοντά στις 80.000 χρόνια.

Δεν σημαίνει, επομένως, ότι γνωρίζουμε πότε ακριβώς έπεσε ο μετεωρίτης.

Δεν έχουμε συγκεκριμένο έτος, εποχή ή χιλιετία. Η επιστημονικά ασφαλέστερη διατύπωση είναι ότι η πτώση πιθανότατα συνέβη πριν από λιγότερο από 80.000 χρόνια.

Και αυτό είναι πολύ διαφορετικό από την ηλικία του ίδιου του μετεωρίτη.

Το μέταλλο του Χόμπα σχηματίστηκε δισεκατομμύρια χρόνια πριν, κατά την πρώιμη ιστορία του ηλιακού συστήματος. Η πτώση του στη Γη είναι ένα πολύ πιο πρόσφατο γεγονός.

Η ορολογία της αστρονομίας αποτυπώνει αυτή τη διαφορά: πριν εισέλθει στην ατμόσφαιρα, το σώμα ήταν μετεωροειδές· το φωτεινό σώμα κατά τη διέλευσή του από την ατμόσφαιρα είναι μετέωρο· και το κομμάτι που επιβιώνει και φτάνει στο έδαφος είναι μετεωρίτης.

Ένα μυστήριο που δε θα ξαναγίνει

Ο Χόμπα είναι ένα από εκείνα τα σπάνια φυσικά αντικείμενα των οποίων τα σημαντικότερα στοιχεία είναι ταυτόχρονα εντυπωσιακά και ελλιπή.

Γνωρίζουμε τη σημερινή μάζα του με αρκετά καλή προσέγγιση, τις διαστάσεις του, τη σύνθεσή του, την ταξινόμησή του και το σημείο όπου βρίσκεται.

Δεν γνωρίζουμε, όμως, πώς ακριβώς ήταν η κάθοδός του.

Δεν υπήρξε επιζών μάρτυρας. Δεν υπάρχει κρατήρας που να διατηρεί καθαρά τα ίχνη της πρόσκρουσης. Και ακόμη και η ιστορία της ανακάλυψής του το 1920 έχει περισσότερες από μία εκδοχές.

Έτσι, κάθε προσπάθεια ανακατασκευής της πτώσης πρέπει να συνδυάζει πραγματικά στοιχεία με υποθέσεις για την ταχύτητα εισόδου, τη γωνία, τον προσανατολισμό του σώματος, την ατμοσφαιρική αντίσταση, τη διάβρωση και την απώλεια υλικού.

Η εικόνα του «πεσμένου αμόνου» είναι ίσως η πιο παραστατική περιγραφή. Μια τεράστια, επίπεδη μάζα σιδήρου θα μπορούσε πράγματι, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να λειτουργήσει σαν ένα κοσμικό αερόφρενο και να χάσει μεγάλο μέρος της ταχύτητάς της πριν φτάσει στο έδαφος.

Αυτό που δεν μπορούμε να πούμε είναι ότι γνωρίζουμε πως ακριβώς έτσι συνέβη.

Και ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη γοητεία του Χόμπα.

Ένας μετεωρίτης περίπου 60 τόνων βρίσκεται ακόμη στο σημείο όπου έφτασε στη Γη, πριν από δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Ο μεγαλύτερος γνωστός άθικτος μετεωρίτης παραμένει μπροστά στα μάτια μας, αλλά η ίδια η πτώση του έχει χαθεί στην προϊστορία.

Ο Χόμπα είναι, με αυτή την έννοια, ταυτόχρονα μια απάντηση και ένα ερώτημα: η βαριά μεταλλική μάζα που έμεινε στο έδαφος είναι πραγματική και μετρήσιμη· ο τρόπος με τον οποίο έφτασε εκεί παραμένει μια επιστημονική ανακατασκευή.