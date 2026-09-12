Καρέ καρέ οι κινήσεις του κατηγορούμενου.

Νέα στοιχεία για τις κινήσεις του γιατρού, ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με καταγγελία που αναδείχθηκε στην εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ, ο ιδιοκτήτης του ιατρείου Stem Cell στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι όπου έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης και απεβίωσε το απόγευμα της Τετάρτης 9/9, είχε μια μεγάλη υπεροψία.

«Ο γιατρός ήταν και είναι σελέμπριτι στους κύκλους των πλουσίων. Το έλεγε και το ξαναέλεγε, ότι είναι κάτω από τον Θεό» ανέφερε η καταγγέλλουσα, ενώ όπως είπε ο γιατρός της πρότεινε να ακολουθήσει θεραπεία καθαρισμού εντέρου και λήψης βιταμινών καθώς νοσούσε από επιθετικό καρκίνο του μαστού. Μάλιστα, της συνέστησε να παίρνει πάνω από 50 βιταμίνες την ημέρα.

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Απολογούνται τη Δευτέρα οι κατηγορούμενοι για τον θάνατο του Μαζωνάκη

Τη Δευτέρα το μεσημέρι θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη την περασμένη Τετάρτη σε ιατρείο στο Κολωνάκι.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, με την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη να ζητάει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

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Τη Δευτέρα στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας η κηδεία του Μαζωνάκη

Τη Δευτέρα στις 13.00 στην Αγία Τριάδα Νίκαιας, θα τελεσθεί η κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος της οικογένειάς του.

Κατόπιν η σορός του δημοφιλούς τραγουδιστή, που έφυγε από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, σε ιδιωτικό ιατρείο του Κολωνακίου, την περασμένη Τετάρτη, θα οδηγηθεί για να ταφεί στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών.

Αναμένεται κι η επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας, η οποία καθυστέρησε λόγω της νεκροψίας στην οποία ήταν αναγκαίο να υποβληθει ο τραγουδιστής, ώστε να διευκρινισθούν οι συνθήκες του θανάτου του.