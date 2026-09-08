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Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι επιστρέφουν στο «Σόι σου».

Η αγαπημένη οικογενειακή σειρά του Alpha «Το Σόι σου», επιστρέφει για μία ακόμη τηλεοπτική σεζόν με νέα επεισόδια και ανατρεπτικές ιστορίες.

Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι επιστρέφουν θριαμβευτικά τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 στις 20:00, με διπλό χορταστικό επεισόδιο!

Τα δύο σόγια είναι έτοιμα να μας χαρίσουν άφθονες στιγμές γέλιου μέσα από απρόβλεπτες καταστάσεις. Καθώς όλοι ξέρουμε πως όταν συναντιούνται όλοι μαζί, δημιουργείται το απόλυτο οικογενειακό χάος!

Και μπορεί οι αγαπημένοι μας ήρωες να μεγαλώνουν, να αλλάζουν, να αποκτούν νέες υποχρεώσεις, υπάρχει κάτι που παραμένει σταθερό: η μοναδική αγάπη που τους ενώνει.

Ετοιμαστείτε για τις νέες περιπέτειες των πιο λατρεμένων χαρακτήρων της ελληνικής τηλεόρασης.

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Δείτε το απολαυστικό trailer της σειράς:

{https://www.youtube.com/watch?v=kAOxXWx6o_4}